Российский генерал комментирует планы Лондона на военное присутствие в Арктике

Оттачивая наше мастерство в условиях отрицательных температур и отслеживая с помощью наших самолетов иностранные подводные лодки, мы будем проявлять бдительность в отношении новых вызовов,

Кратчайшее направление для удара по нашей стране со стороны США — это Арктика. Через неё проходят трассы стратегических бомбардировщиков американских ВВС, которые могут быть направлены на РФ в случае войны. Вот почему США и их союзники по НАТО, в данном случае Великобритания, тратят значительные средства на укрепление своего военного присутствия в регионе.

Несмотря на грозные заявления британского министра, нашей безопасности ничего не угрожает. МиГ-31 — очень серьёзная машина, которая предназначена для перехвата и уничтожения воздушных целей на любых высотах, в любых метеоусловиях, вне зависимости от времени суток. По своим скоростным и высотным характеристикам эти самолёты не только отвечают всем требованиям времени, но по некоторым показателям превосходят многие современные истребители, включая авиацию стран Запада.