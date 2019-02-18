Турция получила первый многоцелевой вертолёт Ка-32
Первый из трех заказанных Турцией российских многоцелевых вертолетов Ка-32 уже поставлен заказчику, заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, передает РИА Новости.
Турция получила первый вертолет Ка-32 по контракту на поставку трех машин, заявил Богинский в ходе выставки вооружений IDEX-2019, проходящей в эти дни в Абу-Даби. Он пояснил, что контракт с Турцией, скорей всего, тремя вертолетами не ограничится, поэтому на конец марта - начало апреля запланированы переговоры о расширении поставок Ка-32 в эту страну. Предполагается, что Анкара закажет еще пять таких винтокрылых машин.
Первая информация о поставках многоцелевых вертолетов Ка-32 в Турцию появилась летом 2017 года. Тогда же стало известно об интересе к этим вертолетам со стороны Таиланда.
Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировке груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске (до 5 тонн), трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, сложнейших мероприятий по пожаротушению, а также патрулирования и поддержки специальных операций.
Вертолет прошел все международные сертификации.
ТТХ: диаметр главного винта - 15,90 м, длина - 12,25 м, высота - 5,40 м, ширина - 3,80 м, масса пустого - 6 тонн, нормальная взлетная - 11 тонн, макс. взлетная - 12,7 тонн. Установлены два двигателя ГТД ТВ3-117ВМА мощностью 2 х 2200 л.с. Скорость макс. - 260 км/час, крейсерская - 230 км/час, практическая дальность - 800 км, практический потолок - 5000 метров, статический потолок - 3700 метров. Экипаж - 1-3 человека в зависимости о конфигурации, полезная нагрузка - 13 пассажиров или 3700 кг груза или 5000 кг на подвеске.
Турция получила первый вертолет Ка-32 по контракту на поставку трех машин, заявил Богинский в ходе выставки вооружений IDEX-2019, проходящей в эти дни в Абу-Даби. Он пояснил, что контракт с Турцией, скорей всего, тремя вертолетами не ограничится, поэтому на конец марта - начало апреля запланированы переговоры о расширении поставок Ка-32 в эту страну. Предполагается, что Анкара закажет еще пять таких винтокрылых машин.
Кроме Ка-32, Турция очень заинтересовалась многоцелевым вертолетом "Ансат"- добавил Богинский.
Первая информация о поставках многоцелевых вертолетов Ка-32 в Турцию появилась летом 2017 года. Тогда же стало известно об интересе к этим вертолетам со стороны Таиланда.
Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировке груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске (до 5 тонн), трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, сложнейших мероприятий по пожаротушению, а также патрулирования и поддержки специальных операций.
Вертолет прошел все международные сертификации.
ТТХ: диаметр главного винта - 15,90 м, длина - 12,25 м, высота - 5,40 м, ширина - 3,80 м, масса пустого - 6 тонн, нормальная взлетная - 11 тонн, макс. взлетная - 12,7 тонн. Установлены два двигателя ГТД ТВ3-117ВМА мощностью 2 х 2200 л.с. Скорость макс. - 260 км/час, крейсерская - 230 км/час, практическая дальность - 800 км, практический потолок - 5000 метров, статический потолок - 3700 метров. Экипаж - 1-3 человека в зависимости о конфигурации, полезная нагрузка - 13 пассажиров или 3700 кг груза или 5000 кг на подвеске.
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