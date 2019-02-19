Дистанционно управляемые комплексы: автоматизированные огневые точки

Сегодня, 05:16

Дистанционно управляемый боевой модуль БМ-03 разработки АО «НПО «Электромашина»

Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9»

Дистанционно управляемая оружейная платформа TRAP-250D с установленной крупнокалиберной винтовкой

Дистанционно управляемая снайперская установка TRAP Т2

Возимо-носимый дистанционно боевой модуль RWS Protector Super Lite

Насадка на прицел для видеокамеры GoPro COMBAT ProfiEye

Аккумулятор на основе литий-железо-фосфатной технологии LiFePO4 производства компании Лиотех

Российский защищенный планшет на процессоре Эльбрус 1С+

Контроллер от Xbox 360 на атомной подводной лодке The USS Colorado

Примерный внешний облик автоматизированных огневых точек в исполнениях со стрелковым и ракетным вооружением