Дистанционно управляемые комплексы: автоматизированные огневые точки
Одним из основных трендов модернизации сухопутных сил ведущих стран мира является широкое внедрение необитаемых боевых модулей. Необитаемые боевые модули преимущественно устанавливаются на боевые бронированные машины, машины типа MRAP и даже на машины повышенной проходимости. Отличительной особенностью таких модулей является наличие гиростабилизированной платформы, развитых многоспектральных средств обнаружения цели и наведения оружия, включающих дневной и ночной канал, тепловизор и лазерный дальномер.
В качестве примера можно привести дистанционно управляемый боевой модуль БМ-03 разработки АО «НПО «Электромашина». Модуль включает в себя стабилизированный в двух плоскостях крупнокалиберный пулемёт, отсек для боеприпасов и устройство автоматической перезарядки, прицел с оптическим и тепловизионным каналом, лазерный дальномер. Работа с модулем осуществляется с пульта управления. Питание модуля осуществляется от бортовой сети транспортного средства.
Другим активно развивающимся направлением является создание мобильных роботизированных комплексов с дистанционным управлением. В этом случае необитаемый модуль монтируется на колёсное или гусеничное шасси. Модуль может включать в себя как стрелково-пушечное, так и ракетное вооружение. Управление роботизированным комплексом чаще всего осуществляется по радиоканалу.
Отличительными особенностями представленных дистанционно управляемых стрельбовых модулей и многофункциональных робототехнических комплексов является их достаточно высокая сложность и стоимость, обусловленная наличием гиростабилизированных платформ, применением тепловизоров в составе средств разведки и наведения, и других высокотехнологичных решений.
Другим направлением, значительно менее распространённым, являются возимо-носимые дистанционно управляемые комплексы вооружения. Для их отличия, от применяемых на транспортных средствах необитаемых модулей, обозначим их как – автоматизированные огневые точки (АОТ).
Отличительной особенностью таких комплексов является наличие треноги или иного крепления для размещения на грунте, кронштейнов для крепления штатных образцов стрелково-гранатометного вооружения и упрощённых прицельных приспособлений
В качестве примера реализации автоматизированных огневых точек можно привести дистанционно управляемые платформы TRAP-250D и TRAP T2 производства американской компании Precision Remotes, Inc. (PRI).
Дистанционно управляемая снайперская установка TRAP Т2 является высокоточной системой стрелкового оружия, управляемой с выносного пульта, и рассчитанной на применение винтовок калибра 5,56 и 7,62 мм, состоящих на вооружении армии США.
Основными конструктивными модулями системы TRAP Т2 являются платформа с оружием, приводами и видеокамерами, блок управления и пульт управления. Модульная конструкция позволяет использовать установку либо самому снайперу-оператору, либо как интегрированную систему с одновременной передачей данных на командный пункт. В последнем случае данные с компьютера поступают как на прицел снайпера-оператора, так и на монитор командного пункта, подключенный к системе.
Платформа с лафетом и винтовкой AR15 при массе 9,14 кг имеет габариты 1016х813х457 мм. Блок управления T2L весит 4,57 кг. Массо-габаритные характеристики системы TRAP Т2 позволяют осуществлять её переноску одним бойцом.
Более сложным комплексом, включающим стабилизированную платформу и интегрированное оружие, является возимо-носимый дистанционно боевой модуль RWS Protector Super Lite норвежской компании Kongsberg.
Для чего могут применяться автоматизированные огневые точки в вооруженных силах, и есть ли им место в вооружённых силах России?
Совершенствование технологий приводит к тому, что солдат на поле боя всё чаще пытаются заменить автономными техническими средствами вооружённой борьбы. Даже если не учитывать стоимость человеческой жизни, то подготовка экипировки и вооружения современного бойца, стоимость его обучения и поддержания в высокой боевой готовности, требуют расходования значительных финансовых средств. Кроме того, потери личного состава негативно влияют на боевой дух как самих военнослужащих, так и гражданского населения воюющей страны.
С другой стороны, ощущение личной безопасности, появляющееся при использовании автономных и дистанционно управляемых комплексов, позволяет бойцу (оператору) действовать более уверенно и решительно.
Многие задачи по автоматизации боевых действий решаются беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), наземными вооружёнными робототехническими комплексами и даже беспилотными судами. Однако, есть ряд задач, которые могут дешевле и эффективнее решаться при помощи автоматизированных огневых точек. В зависимости от массо-габаритных характеристик, состава средств разведки и вооружения, они могут применяться для решения следующих задач:
— организации засад на маршрутах движения транспортных колонн противника, бронетехники;
— организации обороны развёрнутых медицинских, ремонтных и других вспомогательных подразделений, обороны блокпостов, временного усиления существующих систем защиты специальных объектов, обороны мобильных ракетных комплексов при остановке на маршруте;
— решение снайперских и контрснайперских задач.
Насыщение поля боя многоспектральными сенсорами, в том числе тепловизорами, позволяет обнаруживать даже хорошо замаскированных бойцов. Применение БПЛА с тепловизором, при сопровождении колонн на марше, может вскрыть засаду и привести к её уничтожению, или изменению маршрута движения колонны.
Автоматизированная огневая точка, до момента начала стрельбы, не является источником теплового излучения, и может сохранять полную неподвижность сколь угодно долго.
Бойцы на блокпостах могут быть поражены из дальнобойного снайперского оружия при нахождении в карауле или в процессе ведения боевых действий. Замаскированную автоматизированную огневую точку сложнее обнаружить, многие её элементы гораздо менее чувствительны к повреждениям, чем человеческое тело. Например, при попадании в конечности эффективность бойца намного снизиться, попадание в треногу или кронштейн АОТ может вообще не нарушить её тактико-технические характеристики (ТТХ).
Для вспомогательных подразделений – медицинских, ремонтных, боевые навыки специалистов в которых заведомо слабее, нежели у воюющих подразделений, АОТ могут помочь снизить потери при отражении внезапной атаки противника.
В качестве средств вооружения АОТ могут быть рассмотрены следующие образцы – автоматы АК-74 и их модификации с магазинами увеличенной вместимости, пулемёты ПКМ, "Печенег", гранатомёты РПГ-26, РПГ-29, огнемёты РПО-А/B и аналогичные. В составе модуля вооружения могут применяться средства поражения разного типа, например, АК-74 + РПГ-29 или пулемёт ПКМ + пусковые установки РПГ-26. Для решения снайперских и контрснайперских задач в составе модуля вооружения могут применяться винтовки типа СВД, или крупнокалиберные (12,7 мм) винтовки типа ОСВ-96.
Вне зависимости от состава вооружения АОТ должна включать в себя следующие подсистемы – несущая конструкция, средства разведки, модуль передачи данных, кронштейны вооружения, система электропитания, пульт оператора.
Несущая конструкция – предположительно это тренога из профилированного алюминиевого сплава или композитных материалов. Несущая конструкция должна быть оснащена электроприводами, обеспечивающими наведение в горизонтальной и вертикальной плоскости. Обеспечивать возможность установки комплекса на позициях с разными типами поверхности (грунт, асфальт, бетон и т.п.). Приводы наведения должны обеспечивать разворот модуля вооружения и средств разведки при минимальном энергопотреблении. Их конструкция должна выдерживать отдачу, создаваемую вооружением.
В качестве средств разведки могут быть применены как оптические прицелы или насадки на оптические прицелы с функцией вывода оцифрованного изображения, размещаемые непосредственно на оружии, так и отдельно установленные видеокамеры. Опционально могут быть смонтированы прицел ночного видения и/или тепловизор.
В качестве примера эффективного решения, на базе гражданской технологии, можно привести «COMBAT ProfiEye» – оптическое устройство, монтируемое на корпус прицела и позволяющее с помощью камеры GoPro получать видео, соответствующее тому изображению, которое видит стрелок в окуляре прицела.
Универсальный кронштейн позволяет установить COMBAT ProfiEye на любой прицел с посадочным диаметром корпуса от 26 мм до 36 мм. Изделие поставляется с предустановленным водонепроницаемым корпусом для камеры GoPro, не требует каких-либо специальных настроек или подготовки к работе, кроме установки на прицел. Благодаря тому, что камера GoPro выдерживает очень высокие перегрузки, она не будет выступать слабым звеном и её можно использовать на любых калибрах.
Модуль передачи данных предназначен для передачи видеоизображения со средств разведки на пульт оператора и принятия управляющих команд с пульта оператора на АОТ. Связь может быть реализована по проводам или радиоканалу. Для снижения стоимости модуль передачи данных должен состоять из двух частей – базовый блок, обеспечивающий работу АОТ по проводам и опциональный беспроводной модуль передачи данных.
Для исключения возможности перехвата управления АОТ противником, что особенно актуально в случае применения беспроводного управления, управляющие команды и видеосигнал должны шифроваться.
Для минимизации вероятности использования противником захваченного оборудования, в конструкцию АОТ может быть встроен термопатрон, выжигающий основные элементы АОТ. Срабатывание термопатрона может осуществляться при поступлении специальной команды с пульта управления или при неправильном вводе кода доступа свыше определённого числа раз.
Кронштейны вооружения для установки штатных образцов вооружения на несущую конструкцию АОТ должны быть оснащены электроспуском и механизмом взведения затвора, обеспечивать надёжную фиксацию выбранного типа вооружения и снижение отдачи за счёт применения амортизаторов. Должна обеспечиваться жёсткая установка, для исключения необходимости повторной пристрелки после снятия/установки вооружения.
Система электропитания должна обеспечивать работу средств разведки и наблюдения в течение заданного времени, а также отдачу управляющих команд на АОТ, обеспечение срабатывания электроспуска и механизма взведения затвора.
Ядром системы электропитания должен стать блок питания, обеспечивающий работу от источников постоянного тока 12В / 24В и переменного тока 110В / 220В. В качестве источников тока могут быть использованы литий-железо-фосфатные аккумуляторы LiFePO4. К их преимуществам можно отнести широкий диапазон рабочих температур – от -30°C до +55°C (-40°C ... 60°C для хранения). Высокая термическая и химическая стабильность аккумуляторов LiFePO4, возможность безопасного заряда высокими токами и способность отдавать высокий разрядный ток, существенно повышают безопасность эксплуатации батареи. Аккумуляторы LiFePO4 производятся в России компанией «Лиотех».
Малошумные бензиновые и дизельные генераторы могут применяться как для зарядки аккумуляторов, так и для непосредственного обеспечения АОТ электропитанием в случаях, когда уровень шума не критичен или, когда имеется возможность замаскировать генератор / отнести на значительное удаление. Автомобильные источники электропитания могут применяться в случае, если развёртывание АОТ осуществляется на небольшом расстоянии от автотранспорта.
В качестве пульта оператора наиболее целесообразно использовать ноутбук или планшетный компьютер, выполненный в защищённом промышленном или военном исполнении. В России разработан 10-дюймовый защищённый планшет на базе процессора Эльбрус-1С+. В качестве операционной системы могут использоваться отечественные «Альт Линукс», «Астра Линукс», «Эльбрус. В планшет встроен модуль ГЛОНАСС. На корпусе имеются разъемы RS-232, Ethernet, USB. Также там расположены цифровая клавиатура, несколько функциональных клавиш, стереодинамики, микрофон.
Для обеспечения наведения АОТ на цель могут использоваться клавиши, сенсорный экран планшета, специализированные манипуляторы типа “трекбол” или “джойстик”. Также можно рассмотреть опыт США – использовать для управления АОТ контроллеры от приставок Xbox или Playstation. Существенными плюсами данного решения является его дешевизна и большая распространённость контроллеров, что позволит бойцам быстрее осваивать управление АОТ.
Исходя из изложенного можно сформировать примерный облик автоматизированных огневых точек.
В заключение можно сформулировать базовые требования, которые должны быть учтены при разработке АОТ для российской армии:
— высокая мобильность, обеспечиваемая удобством транспортировки и возможностью быстрого развёртывания на позиции;
— автономность, обеспечиваемая применением независимых источников электроснабжения;
— дешевизна, по сравнению с другими автоматизированными комплексами вооружения, обеспечиваемая простотой конструкции, использованием «гражданских» комплектующих и унификацией элементов АОТ;
— простота развёртывания, применения и обслуживания, позволяющая привлекать низкоквалифицированный персонал;
— малая заметность, обеспечиваемая компактными габаритами и отсутствием демаскирующих признаков – теплового и радиолокационного излучения;
— возможность размещения на любом типе местности за счёт конструктивных решений;
— безопасность применения для личного состава – за счёт пространственного разнесения оператора и средств поражения;
— отсутствие в комплекте поставки вооружения. Вооружение монтируется пользователем, исходя из решаемой задачи и применяемой номенклатуры вооружений.
Задачи, потенциально решаемые автоматизированными огневыми точками в интересах различных видов Вооружённых сил РФ:
РВСН – развёртывание в местах временной стоянки мобильных ракетных комплексов для обеспечения противодиверсионных мероприятий, усиление оборонительных возможностей штабов, мест базирования мобильных ракетных комплексов и ракетных шахт в угрожаемый период.
Сухопутные войска – организация оборонительных позиций на маршрутах выдвижения войск противника, организация засад на транспортные колонны противника, усиление противодиверсионных оборонительных возможностей военных баз, полевых штабов, развёртываемых узлов связи, комплексов ПВО, артиллерийских позиций, госпиталей и т. п.
ВВС – усиление противодиверсионных оборонительных возможностей авиабаз в угрожаемый период.
ВМФ – усиление противодиверсионных оборонительных возможностей баз флота в угрожаемый период.
В качестве примера можно привести дистанционно управляемый боевой модуль БМ-03 разработки АО «НПО «Электромашина». Модуль включает в себя стабилизированный в двух плоскостях крупнокалиберный пулемёт, отсек для боеприпасов и устройство автоматической перезарядки, прицел с оптическим и тепловизионным каналом, лазерный дальномер. Работа с модулем осуществляется с пульта управления. Питание модуля осуществляется от бортовой сети транспортного средства.
Дистанционно управляемый боевой модуль БМ-03 разработки АО «НПО «Электромашина»
Другим активно развивающимся направлением является создание мобильных роботизированных комплексов с дистанционным управлением. В этом случае необитаемый модуль монтируется на колёсное или гусеничное шасси. Модуль может включать в себя как стрелково-пушечное, так и ракетное вооружение. Управление роботизированным комплексом чаще всего осуществляется по радиоканалу.
Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9»
Отличительными особенностями представленных дистанционно управляемых стрельбовых модулей и многофункциональных робототехнических комплексов является их достаточно высокая сложность и стоимость, обусловленная наличием гиростабилизированных платформ, применением тепловизоров в составе средств разведки и наведения, и других высокотехнологичных решений.
Другим направлением, значительно менее распространённым, являются возимо-носимые дистанционно управляемые комплексы вооружения. Для их отличия, от применяемых на транспортных средствах необитаемых модулей, обозначим их как – автоматизированные огневые точки (АОТ).
Отличительной особенностью таких комплексов является наличие треноги или иного крепления для размещения на грунте, кронштейнов для крепления штатных образцов стрелково-гранатометного вооружения и упрощённых прицельных приспособлений
В качестве примера реализации автоматизированных огневых точек можно привести дистанционно управляемые платформы TRAP-250D и TRAP T2 производства американской компании Precision Remotes, Inc. (PRI).
Дистанционно управляемая оружейная платформа TRAP-250D с установленной крупнокалиберной винтовкой
Дистанционно управляемая снайперская установка TRAP Т2
Дистанционно управляемая снайперская установка TRAP Т2 является высокоточной системой стрелкового оружия, управляемой с выносного пульта, и рассчитанной на применение винтовок калибра 5,56 и 7,62 мм, состоящих на вооружении армии США.
Основными конструктивными модулями системы TRAP Т2 являются платформа с оружием, приводами и видеокамерами, блок управления и пульт управления. Модульная конструкция позволяет использовать установку либо самому снайперу-оператору, либо как интегрированную систему с одновременной передачей данных на командный пункт. В последнем случае данные с компьютера поступают как на прицел снайпера-оператора, так и на монитор командного пункта, подключенный к системе.
Платформа с лафетом и винтовкой AR15 при массе 9,14 кг имеет габариты 1016х813х457 мм. Блок управления T2L весит 4,57 кг. Массо-габаритные характеристики системы TRAP Т2 позволяют осуществлять её переноску одним бойцом.
Более сложным комплексом, включающим стабилизированную платформу и интегрированное оружие, является возимо-носимый дистанционно боевой модуль RWS Protector Super Lite норвежской компании Kongsberg.
Возимо-носимый дистанционно боевой модуль RWS Protector Super Lite
Для чего могут применяться автоматизированные огневые точки в вооруженных силах, и есть ли им место в вооружённых силах России?
Совершенствование технологий приводит к тому, что солдат на поле боя всё чаще пытаются заменить автономными техническими средствами вооружённой борьбы. Даже если не учитывать стоимость человеческой жизни, то подготовка экипировки и вооружения современного бойца, стоимость его обучения и поддержания в высокой боевой готовности, требуют расходования значительных финансовых средств. Кроме того, потери личного состава негативно влияют на боевой дух как самих военнослужащих, так и гражданского населения воюющей страны.
С другой стороны, ощущение личной безопасности, появляющееся при использовании автономных и дистанционно управляемых комплексов, позволяет бойцу (оператору) действовать более уверенно и решительно.
Многие задачи по автоматизации боевых действий решаются беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), наземными вооружёнными робототехническими комплексами и даже беспилотными судами. Однако, есть ряд задач, которые могут дешевле и эффективнее решаться при помощи автоматизированных огневых точек. В зависимости от массо-габаритных характеристик, состава средств разведки и вооружения, они могут применяться для решения следующих задач:
— организации засад на маршрутах движения транспортных колонн противника, бронетехники;
— организации обороны развёрнутых медицинских, ремонтных и других вспомогательных подразделений, обороны блокпостов, временного усиления существующих систем защиты специальных объектов, обороны мобильных ракетных комплексов при остановке на маршруте;
— решение снайперских и контрснайперских задач.
Насыщение поля боя многоспектральными сенсорами, в том числе тепловизорами, позволяет обнаруживать даже хорошо замаскированных бойцов. Применение БПЛА с тепловизором, при сопровождении колонн на марше, может вскрыть засаду и привести к её уничтожению, или изменению маршрута движения колонны.
Автоматизированная огневая точка, до момента начала стрельбы, не является источником теплового излучения, и может сохранять полную неподвижность сколь угодно долго.
Бойцы на блокпостах могут быть поражены из дальнобойного снайперского оружия при нахождении в карауле или в процессе ведения боевых действий. Замаскированную автоматизированную огневую точку сложнее обнаружить, многие её элементы гораздо менее чувствительны к повреждениям, чем человеческое тело. Например, при попадании в конечности эффективность бойца намного снизиться, попадание в треногу или кронштейн АОТ может вообще не нарушить её тактико-технические характеристики (ТТХ).
Для вспомогательных подразделений – медицинских, ремонтных, боевые навыки специалистов в которых заведомо слабее, нежели у воюющих подразделений, АОТ могут помочь снизить потери при отражении внезапной атаки противника.
В качестве средств вооружения АОТ могут быть рассмотрены следующие образцы – автоматы АК-74 и их модификации с магазинами увеличенной вместимости, пулемёты ПКМ, "Печенег", гранатомёты РПГ-26, РПГ-29, огнемёты РПО-А/B и аналогичные. В составе модуля вооружения могут применяться средства поражения разного типа, например, АК-74 + РПГ-29 или пулемёт ПКМ + пусковые установки РПГ-26. Для решения снайперских и контрснайперских задач в составе модуля вооружения могут применяться винтовки типа СВД, или крупнокалиберные (12,7 мм) винтовки типа ОСВ-96.
Вне зависимости от состава вооружения АОТ должна включать в себя следующие подсистемы – несущая конструкция, средства разведки, модуль передачи данных, кронштейны вооружения, система электропитания, пульт оператора.
Несущая конструкция – предположительно это тренога из профилированного алюминиевого сплава или композитных материалов. Несущая конструкция должна быть оснащена электроприводами, обеспечивающими наведение в горизонтальной и вертикальной плоскости. Обеспечивать возможность установки комплекса на позициях с разными типами поверхности (грунт, асфальт, бетон и т.п.). Приводы наведения должны обеспечивать разворот модуля вооружения и средств разведки при минимальном энергопотреблении. Их конструкция должна выдерживать отдачу, создаваемую вооружением.
В качестве средств разведки могут быть применены как оптические прицелы или насадки на оптические прицелы с функцией вывода оцифрованного изображения, размещаемые непосредственно на оружии, так и отдельно установленные видеокамеры. Опционально могут быть смонтированы прицел ночного видения и/или тепловизор.
В качестве примера эффективного решения, на базе гражданской технологии, можно привести «COMBAT ProfiEye» – оптическое устройство, монтируемое на корпус прицела и позволяющее с помощью камеры GoPro получать видео, соответствующее тому изображению, которое видит стрелок в окуляре прицела.
Универсальный кронштейн позволяет установить COMBAT ProfiEye на любой прицел с посадочным диаметром корпуса от 26 мм до 36 мм. Изделие поставляется с предустановленным водонепроницаемым корпусом для камеры GoPro, не требует каких-либо специальных настроек или подготовки к работе, кроме установки на прицел. Благодаря тому, что камера GoPro выдерживает очень высокие перегрузки, она не будет выступать слабым звеном и её можно использовать на любых калибрах.
Насадка на прицел для видеокамеры GoPro COMBAT ProfiEye
Модуль передачи данных предназначен для передачи видеоизображения со средств разведки на пульт оператора и принятия управляющих команд с пульта оператора на АОТ. Связь может быть реализована по проводам или радиоканалу. Для снижения стоимости модуль передачи данных должен состоять из двух частей – базовый блок, обеспечивающий работу АОТ по проводам и опциональный беспроводной модуль передачи данных.
Для исключения возможности перехвата управления АОТ противником, что особенно актуально в случае применения беспроводного управления, управляющие команды и видеосигнал должны шифроваться.
Для минимизации вероятности использования противником захваченного оборудования, в конструкцию АОТ может быть встроен термопатрон, выжигающий основные элементы АОТ. Срабатывание термопатрона может осуществляться при поступлении специальной команды с пульта управления или при неправильном вводе кода доступа свыше определённого числа раз.
Кронштейны вооружения для установки штатных образцов вооружения на несущую конструкцию АОТ должны быть оснащены электроспуском и механизмом взведения затвора, обеспечивать надёжную фиксацию выбранного типа вооружения и снижение отдачи за счёт применения амортизаторов. Должна обеспечиваться жёсткая установка, для исключения необходимости повторной пристрелки после снятия/установки вооружения.
Система электропитания должна обеспечивать работу средств разведки и наблюдения в течение заданного времени, а также отдачу управляющих команд на АОТ, обеспечение срабатывания электроспуска и механизма взведения затвора.
Ядром системы электропитания должен стать блок питания, обеспечивающий работу от источников постоянного тока 12В / 24В и переменного тока 110В / 220В. В качестве источников тока могут быть использованы литий-железо-фосфатные аккумуляторы LiFePO4. К их преимуществам можно отнести широкий диапазон рабочих температур – от -30°C до +55°C (-40°C ... 60°C для хранения). Высокая термическая и химическая стабильность аккумуляторов LiFePO4, возможность безопасного заряда высокими токами и способность отдавать высокий разрядный ток, существенно повышают безопасность эксплуатации батареи. Аккумуляторы LiFePO4 производятся в России компанией «Лиотех».
Аккумулятор на основе литий-железо-фосфатной технологии LiFePO4 производства компании Лиотех
Малошумные бензиновые и дизельные генераторы могут применяться как для зарядки аккумуляторов, так и для непосредственного обеспечения АОТ электропитанием в случаях, когда уровень шума не критичен или, когда имеется возможность замаскировать генератор / отнести на значительное удаление. Автомобильные источники электропитания могут применяться в случае, если развёртывание АОТ осуществляется на небольшом расстоянии от автотранспорта.
В качестве пульта оператора наиболее целесообразно использовать ноутбук или планшетный компьютер, выполненный в защищённом промышленном или военном исполнении. В России разработан 10-дюймовый защищённый планшет на базе процессора Эльбрус-1С+. В качестве операционной системы могут использоваться отечественные «Альт Линукс», «Астра Линукс», «Эльбрус. В планшет встроен модуль ГЛОНАСС. На корпусе имеются разъемы RS-232, Ethernet, USB. Также там расположены цифровая клавиатура, несколько функциональных клавиш, стереодинамики, микрофон.
Российский защищенный планшет на процессоре Эльбрус 1С+
Для обеспечения наведения АОТ на цель могут использоваться клавиши, сенсорный экран планшета, специализированные манипуляторы типа “трекбол” или “джойстик”. Также можно рассмотреть опыт США – использовать для управления АОТ контроллеры от приставок Xbox или Playstation. Существенными плюсами данного решения является его дешевизна и большая распространённость контроллеров, что позволит бойцам быстрее осваивать управление АОТ.
Контроллер от Xbox 360 на атомной подводной лодке The USS Colorado
Исходя из изложенного можно сформировать примерный облик автоматизированных огневых точек.
Примерный внешний облик автоматизированных огневых точек в исполнениях со стрелковым и ракетным вооружением
В заключение можно сформулировать базовые требования, которые должны быть учтены при разработке АОТ для российской армии:
— высокая мобильность, обеспечиваемая удобством транспортировки и возможностью быстрого развёртывания на позиции;
— автономность, обеспечиваемая применением независимых источников электроснабжения;
— дешевизна, по сравнению с другими автоматизированными комплексами вооружения, обеспечиваемая простотой конструкции, использованием «гражданских» комплектующих и унификацией элементов АОТ;
— простота развёртывания, применения и обслуживания, позволяющая привлекать низкоквалифицированный персонал;
— малая заметность, обеспечиваемая компактными габаритами и отсутствием демаскирующих признаков – теплового и радиолокационного излучения;
— возможность размещения на любом типе местности за счёт конструктивных решений;
— безопасность применения для личного состава – за счёт пространственного разнесения оператора и средств поражения;
— отсутствие в комплекте поставки вооружения. Вооружение монтируется пользователем, исходя из решаемой задачи и применяемой номенклатуры вооружений.
Задачи, потенциально решаемые автоматизированными огневыми точками в интересах различных видов Вооружённых сил РФ:
РВСН – развёртывание в местах временной стоянки мобильных ракетных комплексов для обеспечения противодиверсионных мероприятий, усиление оборонительных возможностей штабов, мест базирования мобильных ракетных комплексов и ракетных шахт в угрожаемый период.
Сухопутные войска – организация оборонительных позиций на маршрутах выдвижения войск противника, организация засад на транспортные колонны противника, усиление противодиверсионных оборонительных возможностей военных баз, полевых штабов, развёртываемых узлов связи, комплексов ПВО, артиллерийских позиций, госпиталей и т. п.
ВВС – усиление противодиверсионных оборонительных возможностей авиабаз в угрожаемый период.
ВМФ – усиление противодиверсионных оборонительных возможностей баз флота в угрожаемый период.
- Автор:
- Андрей Митрофанов
- Использованы фотографии:
- uvz.ru, warweapons.ru, precisionremotes.com, kongsberg.com, liotech.ru, gksnab.ru
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