В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД

Конечно, было бы правильным заключить глобальное соглашение, однако в нынешних условиях это вряд ли возможно,

Было бы хорошо, если бы ЕС попытался запустить трехсторонние переговоры с участием России и США. В конце концов, речь идет не только о безопасности этих стран, но и о безопасности Европы,