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В ВСУ испытали "глушитель дронов"

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В учебном центре ВСУ «Десна» в Черниговской области прошли испытания комплекса, предназначенного для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. В местных СМИ сообщают, что этот комплекс создан на Украине и способен перекрывать сигналы телеметрии, управления и GPS-навигации беспилотника.

В ВСУ испытали "глушитель дронов"



Комплекс имеет направленное действие и может быть использован для противодействия как военным, так и гражданским беспилотникам.

Разработчики называют некоторые характеристики этого «глушителя дронов». По их словам, зона гарантированного подавления сигнала БПЛА составляет от одного до шести километров. Угол направленного сигнала по горизонтали и по вертикали составляет около 30 градусов.

Комплекс выполнен в форме стрелкового оружия.

Из комментария:
Дрон, попав в зону действия устройства, теряет возможность управления, происходит дезориентация в пространстве, и принудительно садится на территории. При направлении на дрон снайперской точности не нужно – приблизительно направляете в ту сторону, где он находится.


При этом отмечается, что для того, чтобы закрыть большую площадь, нужно как минимум четыре антенны. Работа по частотам отслеживается на специальном мониторе.

В ролике продемонстрировано проведение испытания украинского «глушителя дронов» с комментариями:

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