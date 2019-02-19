В ВСУ испытали "глушитель дронов"

Дрон, попав в зону действия устройства, теряет возможность управления, происходит дезориентация в пространстве, и принудительно садится на территории. При направлении на дрон снайперской точности не нужно – приблизительно направляете в ту сторону, где он находится.

В учебном центре ВСУ «Десна» в Черниговской области прошли испытания комплекса, предназначенного для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. В местных СМИ сообщают, что этот комплекс создан на Украине и способен перекрывать сигналы телеметрии, управления и GPS-навигации беспилотника.Комплекс имеет направленное действие и может быть использован для противодействия как военным, так и гражданским беспилотникам.Разработчики называют некоторые характеристики этого «глушителя дронов». По их словам, зона гарантированного подавления сигнала БПЛА составляет от одного до шести километров. Угол направленного сигнала по горизонтали и по вертикали составляет около 30 градусов.Комплекс выполнен в форме стрелкового оружия Из комментария:При этом отмечается, что для того, чтобы закрыть большую площадь, нужно как минимум четыре антенны. Работа по частотам отслеживается на специальном мониторе.В ролике продемонстрировано проведение испытания украинского «глушителя дронов» с комментариями: