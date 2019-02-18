Украина представила в Абу-Даби ПКР "Нептун" и РСЗО "Ольха"

На проходящей в эти дни в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби выставке вооружений IDEX-2019 украинские специалисты из "Спецтехноэкспорта" впервые представили модели широко разрекламированных наземного комплекса крылатых противокорабельных ракет "Нептун" и высокоточной системы залпового огня "Ольха", пишут украинские СМИ.Как заявили в "Спецтехноэкспорте", в обоих комплексах в качестве базового выбрано модифицированное полноприводное шасси КрАЗ-7634НЕ с колесной формулой 8Х8.В представленном описании значится:В случае наземного противокорабельного комплекса крылатых ракет "Нептун", на шасси располагается блок из четырех ПКР, каждая из которых, по заявлению разработчиков из КБ "Луч", "способна поражать боевые корабли водоизмещением до 5 тысяч тонн на расстоянии до 280 км (экспортная версия)". Вес одной ракеты – 670 кг, а ее осколочно-фугасной боевой части - 145 кг.Второй представленной новинкой украинского ВПК является разработанная также КБ "Луч" "новейшая украинская высокоточная система залпового огня "Ольха" с ракетами калибра 300 мм". Блок из 12 ракет располагается также на самоходном шасси КрАЗ-7634НЕ.Согласно заявлению украинских разработчиков , "высокоточная РЗСО "Ольха" считается одной из самых мощных в мире в своем классе". Система способна поразить цели любых типов на расстоянии 120 км. РСЗО запускает 12 ракет за 45 секунд, все ракеты попадают в цель с максимальным отклонением "всего 30 метров". Калибр ракеты "Ольха" 300 мм, вес - 800 кг.Представители "Спецтехноэкспорта" заявили, что к обоим украинским комплексам "уже длительное время проявляют интерес ряд стран Ближнего Востока".