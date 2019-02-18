ССЗ "Северная Верфь": Корвет проекта 20386 "Дерзкий" построен на 12%
Судостроительный завод "Северная верфь" продолжает постройку заложенного 28 октября 2016 года корвета проекта 20386 "Дерзкий", техническая готовность к концу февраля составит 12%, сообщается в пресс-релизе, поступившем в адрес "Военного Обозрения".
Как сообщает пресс-служба ССЗ "Северная верфь", на данный момент сформированы второй и третий блоки корпуса, продолжается формирование секций первого блока. После стыковки блоков начнется установка фундаментов, прокладка трубопроводов, монтаж донно-бортовой арматуры. В марте корвет планируется перевести из эллинга на штатное стапельное место, к этому моменту к сформированному корпусу будут пристыкованы носовые секции. Газотурбинная установка производства НПО "Сатурн" для корвета поступит на ССЗ осенью этого года. Спуск на воду запланирован на весну 2021 года.
Малый сторожевой корабль проекта 20386 (корвет) предназначен для ведения боевых действий в ближней и дальней морской зоне. Как заявляют разработчики, особенностью нового корвета является сбалансированный состав вооружения, интегрированные информационно-управляющие системы открытой архитектуры, новое радиоэлектронное вооружение, роботизированные комплексы. Также особенностью проекта является уменьшенное число экипажа, увеличенная дальность плавания, высокая скорость полного хода на тихой воде и развитом волнении. В основу проекта 20386 заложен принцип модульности, заключающийся в оснащении корабля временно устанавливаемым вооружением, что позволяет расширить круг решаемых задач.
Ранее на "Военном Обозрении" в рубрике "Мнения" была опубликована статья, посвященная проекту 20386 - "Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 - ошибка"
Как сообщает пресс-служба ССЗ "Северная верфь", на данный момент сформированы второй и третий блоки корпуса, продолжается формирование секций первого блока. После стыковки блоков начнется установка фундаментов, прокладка трубопроводов, монтаж донно-бортовой арматуры. В марте корвет планируется перевести из эллинга на штатное стапельное место, к этому моменту к сформированному корпусу будут пристыкованы носовые секции. Газотурбинная установка производства НПО "Сатурн" для корвета поступит на ССЗ осенью этого года. Спуск на воду запланирован на весну 2021 года.
Малый сторожевой корабль проекта 20386 (корвет) предназначен для ведения боевых действий в ближней и дальней морской зоне. Как заявляют разработчики, особенностью нового корвета является сбалансированный состав вооружения, интегрированные информационно-управляющие системы открытой архитектуры, новое радиоэлектронное вооружение, роботизированные комплексы. Также особенностью проекта является уменьшенное число экипажа, увеличенная дальность плавания, высокая скорость полного хода на тихой воде и развитом волнении. В основу проекта 20386 заложен принцип модульности, заключающийся в оснащении корабля временно устанавливаемым вооружением, что позволяет расширить круг решаемых задач.
Ранее на "Военном Обозрении" в рубрике "Мнения" была опубликована статья, посвященная проекту 20386 - "Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 - ошибка"
- Использованы фотографии:
- ЦМКБ "Алмаз".
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