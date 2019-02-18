ООН: Власти Йемена договорились с хуситами о Ходейде

Йеменское правительство и боевики движения «Ансаруллах» в ходе переговоров достигли соглашения о взаимном выводе своих войск из портового города Ходейда, сообщила в воскресенье пресс-служба ООН.В рамках достигнутых в декабре прошлого года договоренностей прошли четвертые переговоры между представителями правительства Йемена и хуситами.«После длительных, но конструктивных обсуждений стороны достигли соглашения по первому этапу взаимной передислокации своих войск», - заявили в ООН.Согласно сообщению, вооруженные подразделения должны покинуть те части города, в которых расположены гуманитарные объекты. Однако не была указана конкретная дата начала вывода войск.Кроме того, стороны договорились о втором этапе взаимной передислокации вооруженных формирований и намерены провести очередные переговоры в ближайшую неделю.С 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками, поддерживающими президента Абдураббу Мансура Хади, и мятежным формированием «Ансаруллах».Война началась с тех пор, как хуситы подняли восстание на севере страны и вступили в столкновения с суннитскими племенами. После чего, боевики «Ансаруллаха» заняли столицу Йемена Сану, из-за чего президент Мансур Хади был вынужден бежать в Аден. После попыток хуситов захватить Аден, коалиция арабских государств под руководством Саудовской Аравии напрямую вмешалась в гражданскую войну в Йемене.В декабре прошлого года в Швеции прошли переговоры между сторонами конфликта, результатом которых стал режим прекращения огня в провинции Ходейда, который вступил в силу 18 декабря. Однако в январе текущего года в порту Ходейда снова начались боевые действия.