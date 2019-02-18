Экс-глава ФБР: Трамп не поверил докладу о КНДР из-за Путина

Трамп не поверил в наличие у Пхеньяна возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет. И не поверил только потому, что Владимир Путин сказал ему: «На самом деле у КНДР таких ракет нет»,

Это просто поразительно. Разведчики тратят много времени и сил, чтобы помочь своему президенту принимать решения. Но в итоге сталкиваются с абсолютным неверием, с нежеланием узнать о настоящем положении дел. Это был настоящий шок,