Франция испытала модернизированные "Метеоры"

Агентство оборонных закупок Франции сообщает о том, что несколько дней назад были проведены первые лётные испытания модернизированных ракет класса «воздух-воздух» с увеличенным радиусом действия. Речь идёт о модернизированных ракетах «Метеор» авиационного базирования. Информация подтверждается управлением вооружений Франции.Пресс-служба ведомства сообщает о том, что испытания ракеты «Метеор» проводились с помощью истребителей Rafale, принадлежащих одной из эскадрилий военно-морских сил (ВМС) Франции. Истребители осуществили пару пусков ракеты класса «воздух-воздух». Сообщается, что первый пуск был осуществлён в дневное время суток, второй – ночью.Самолёты «Рафаль» пилотировались лётчиками Центра военной авиации CEAM и Центра экспериментальных исследований в области авиационных технологий военно-морской авиации.Контроль пусков осуществлялся упомянутым французским управлением вооружений. В частности, были отслежены параметры ракеты авиационного базирования после пуска: работа её двигателя, скоростные характеристики, параметры сопротивления воздуха и многое другое. Все эти параметры позволили отследить специальные устройства для воздушных тестов ракет.Пуски осуществлялись 13 февраля. Министр обороны Франции Флоранс Парли выразила удовлетворение результатами лётных испытаний.Модернизированная ракета "Метеор" оснащается прямоточным реактивным двигателем и способна перехватывать воздушные цели на "большой дистанции". О том, какая именно это дистанция, официально не сообщается. При этом заявлено, что модернизация позволила "прибавить к дальности несколько десятков км". При этом дальность полёта предыдущей версии составляет до 110 км.Масса ракеты - 190 кг, длина - 3,7 м, диаметр - 178 мм, скорость - 4,1 М.