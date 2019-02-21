Т-35: бесполезная мощь
Единственный в мире серийный пятибашенный танк радовал взгляд внушительной мощью. Неудивительно, что Т-35 дали роль зримого воплощения могущества СССР. Танк грозно грохотал на парадах и занял место на медали «За отвагу». Реальное боевое применение стало печальным фактом биографии танка. Все выпущенные экземпляры утрачены летом — в начале осени 1941 года.
Вытесняя британца Mk.V
До 1924 года в РККА тяжёлым танком был исключительно трофейный английский Mk.V как самец (пушечный), так и самка (пулемётный). К тому времени сама схема ромба, опоясанного гусеницами, безнадёжно устарела, руководство Красной Армии это понимало как никто – молодая Советская республика всё ещё была в кольце врагов, и нужно было вооружаться, вооружаться и ещё раз вооружаться.
Тяжёлые танки в СССР предназначались для преодоления сильно укреплённых полос обороны и взлома особых укреплённых сооружений. Т-35 предназначался для выполнения последней работы.
Решение об оснащении несколькими башнями было вынужденное, связанное с уровнем развития техники и технологий того времени. Впрочем, бронированные Змеи Горынычи в экспериментальном порядке появлялись во многих странах Европы – именно многобашенностью пытались решить задачу повышения огневой мощи. В серию запустили лишь Т-35. При его разработке применяли решения, «подсмотренные» в Англии при знакомстве с многобашенным Independent, равно как применённые группой германского конструктора Гротте, создавшей тяжёлый ТГ-1.
Тем не менее, первенец советского тяжёлого танкостроения разработан фактически с нуля. В 1931 году изготовлен Т-35-1 с сорокамиллиметровой бронёй, тремя пушками (76-мм и двумя 37-мм) и тремя пулемётами. Пятьсот «лошадок» двигателя давали скорость 28 км/ч при запасе хода – 150 км. Экипаж был десять человек.
Через два года выпущена новая модификация, она прошла парадом по Красной площади. Но конструкторы проработали иной вариант, Т-35А, он и стал серийным. Отличался формой башен, габаритами, доработанным вооружением и ходовой частью.
В 1933 году Т-35А поступает на вооружение. Производство налаживает Харьковский паровозостроительный завод. С 1934 года танк начинает поставляться в действующую армию. Т-35 непрерывно модернизируется, растёт мощь двигателя, становится толще броня, башни приобретают коническую форму. Масса выросла до 55 тонн. Вооружение размещено двумя ярусами. Главная башня вооружалась пушкой КТ-28, калибра 76,2 мм. Для прицеливания есть перископ образца 1932 года и телескопический прицел 1930 года. «По правую руку» от орудия располагался пулемёт ДТ. В нише башни есть щель для размещения второго ДТ, неиспользуемую щель прикрывает бронезаслонка. Есть пулемёт в корме На башенном люке на турели крепился ДТ для решения задач ПВО. Две малые пушечные башни с двумя орудиями 20К образца 1932 года калибром 45-мм располагались диагонально. Сорокапятки имели спаренные ДГ. Пушка 76-мм могла выстрелить 96 раз, сорокапятимиллиметровки оснащались 220 снарядами, пулемёты питались 10 тысячами патронов.
Суммарно оснащение Т-35 равнялось одному среднему танку Т-28 и двум лёгким Т-26. Согласно косвенным данным, казне обходился как девять БТ (без уточнения индекса). Для понимания, БТ-5 1934 года стоил 66,83 тысячи рублей; БТ-2 1933 года — 76 ,2 тысячи. Цены даны для производства Харьковского паровозостроительного завода, где и Т-35. Прекратился выпуск тяжёлого пятибашенного танка в 1939 году. Всего произведено 60 штук.
Командовал Т-35 старший лейтенант. Из танков сформировали несколько тяжёлых танковых бригад, частично вошедших в Резерв Главного Командования.
Не идут машины в яростный поход
Т-35 не стал участником ни единого конфликта тридцатых годов, где отметился СССР. В Зимней войне воевали три тяжёлых экспериментальные машины, готовящиеся на смену Т-35. Одна из них потом стала КВ.
Т-35 сосредоточили на советско-польской границе, и с первых дней он отражал гитлеровское вторжение. Реалии боёв показали полную непригодность Т-35 к полевой работе, танк был ненадёжен, потери от поломок в 5 раз превзошли боевые. Основная утрата Т-35 связана с подрывом или сожжением собственными экипажами из-за неустранимых поломок. Пехота и танкисты вермахта немало дивились на бронированных динозавров, есть большое количество фотографий замерших на дорогах Т-35, просто брошенных экипажами. Никакой серьёзной силой пятибашенные сухопутные крейсеры не стали. Несколько Т-35 дожили до обороны Москвы, а трофейный Т-35 замечен даже при защите Берлина.
История такова. Захваченная в летних боях на Украине пара Т-35 отправлена в Фатерланд. Там один закончил свои дни на полигоне в Кумерсдорфе, расстрелянный новыми образцами противотанкового оружия. Второй отстаивался в ангаре, откуда его извлекли при наступлении РККА и бросили против «красных орд». Путь трофейного Т-35 прервал выстрел советского пехотинца из трофейного «фаустпатрона».
Вытесняя британца Mk.V
До 1924 года в РККА тяжёлым танком был исключительно трофейный английский Mk.V как самец (пушечный), так и самка (пулемётный). К тому времени сама схема ромба, опоясанного гусеницами, безнадёжно устарела, руководство Красной Армии это понимало как никто – молодая Советская республика всё ещё была в кольце врагов, и нужно было вооружаться, вооружаться и ещё раз вооружаться.
Тяжёлые танки в СССР предназначались для преодоления сильно укреплённых полос обороны и взлома особых укреплённых сооружений. Т-35 предназначался для выполнения последней работы.
Решение об оснащении несколькими башнями было вынужденное, связанное с уровнем развития техники и технологий того времени. Впрочем, бронированные Змеи Горынычи в экспериментальном порядке появлялись во многих странах Европы – именно многобашенностью пытались решить задачу повышения огневой мощи. В серию запустили лишь Т-35. При его разработке применяли решения, «подсмотренные» в Англии при знакомстве с многобашенным Independent, равно как применённые группой германского конструктора Гротте, создавшей тяжёлый ТГ-1.
Тем не менее, первенец советского тяжёлого танкостроения разработан фактически с нуля. В 1931 году изготовлен Т-35-1 с сорокамиллиметровой бронёй, тремя пушками (76-мм и двумя 37-мм) и тремя пулемётами. Пятьсот «лошадок» двигателя давали скорость 28 км/ч при запасе хода – 150 км. Экипаж был десять человек.
Через два года выпущена новая модификация, она прошла парадом по Красной площади. Но конструкторы проработали иной вариант, Т-35А, он и стал серийным. Отличался формой башен, габаритами, доработанным вооружением и ходовой частью.
В 1933 году Т-35А поступает на вооружение. Производство налаживает Харьковский паровозостроительный завод. С 1934 года танк начинает поставляться в действующую армию. Т-35 непрерывно модернизируется, растёт мощь двигателя, становится толще броня, башни приобретают коническую форму. Масса выросла до 55 тонн. Вооружение размещено двумя ярусами. Главная башня вооружалась пушкой КТ-28, калибра 76,2 мм. Для прицеливания есть перископ образца 1932 года и телескопический прицел 1930 года. «По правую руку» от орудия располагался пулемёт ДТ. В нише башни есть щель для размещения второго ДТ, неиспользуемую щель прикрывает бронезаслонка. Есть пулемёт в корме На башенном люке на турели крепился ДТ для решения задач ПВО. Две малые пушечные башни с двумя орудиями 20К образца 1932 года калибром 45-мм располагались диагонально. Сорокапятки имели спаренные ДГ. Пушка 76-мм могла выстрелить 96 раз, сорокапятимиллиметровки оснащались 220 снарядами, пулемёты питались 10 тысячами патронов.
Суммарно оснащение Т-35 равнялось одному среднему танку Т-28 и двум лёгким Т-26. Согласно косвенным данным, казне обходился как девять БТ (без уточнения индекса). Для понимания, БТ-5 1934 года стоил 66,83 тысячи рублей; БТ-2 1933 года — 76 ,2 тысячи. Цены даны для производства Харьковского паровозостроительного завода, где и Т-35. Прекратился выпуск тяжёлого пятибашенного танка в 1939 году. Всего произведено 60 штук.
Командовал Т-35 старший лейтенант. Из танков сформировали несколько тяжёлых танковых бригад, частично вошедших в Резерв Главного Командования.
Не идут машины в яростный поход
Т-35 не стал участником ни единого конфликта тридцатых годов, где отметился СССР. В Зимней войне воевали три тяжёлых экспериментальные машины, готовящиеся на смену Т-35. Одна из них потом стала КВ.
Т-35 сосредоточили на советско-польской границе, и с первых дней он отражал гитлеровское вторжение. Реалии боёв показали полную непригодность Т-35 к полевой работе, танк был ненадёжен, потери от поломок в 5 раз превзошли боевые. Основная утрата Т-35 связана с подрывом или сожжением собственными экипажами из-за неустранимых поломок. Пехота и танкисты вермахта немало дивились на бронированных динозавров, есть большое количество фотографий замерших на дорогах Т-35, просто брошенных экипажами. Никакой серьёзной силой пятибашенные сухопутные крейсеры не стали. Несколько Т-35 дожили до обороны Москвы, а трофейный Т-35 замечен даже при защите Берлина.
История такова. Захваченная в летних боях на Украине пара Т-35 отправлена в Фатерланд. Там один закончил свои дни на полигоне в Кумерсдорфе, расстрелянный новыми образцами противотанкового оружия. Второй отстаивался в ангаре, откуда его извлекли при наступлении РККА и бросили против «красных орд». Путь трофейного Т-35 прервал выстрел советского пехотинца из трофейного «фаустпатрона».
- Автор:
- Константин Барановский
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