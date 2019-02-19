ЗРАК «Панцирь-МЕ». Впервые за рубежом
На международном рынке вооружений и военной техники появился новый натурный образец российской разработки из сферы противовоздушной обороны. Сейчас в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) проходит очередная военно-техническая выставка IDEX, в ходе которой российские предприятия демонстрируют около двух сотен современных и перспективных образцов. Одной из новинок выставки является корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ». Это изделие впервые демонстрируется на зарубежной площадке в виде полноценного образца и теперь предлагается иностранным заказчикам.
Впервые материалы по проекту «Панцирь-МЕ» были представлены на зарубежной выставке в прошлом году. На мероприятие Defexpo India-2018 доставили рекламные материалы и макет перспективного изделия. На этот раз для участия в иностранной выставке подготовили натурные образцы новой техники. Потенциальные заказчики получили возможность рассмотреть компоненты «Панциря-МЕ» в их реальном виде.
О грядущей «премьере» нового ЗРАК стало известно за несколько дней до начала выставки IDEX-2019. В первых числах февраля свои планы в отношении изделия «Панцирь-МЕ» огласили Рособоронэкспорт и НПО «Высокоточные комплексы». 18 и 19 февраля на стенде НПО «Высокоточные комплексы» должны были пройти презентации новой ракетно-артиллерийской системы. Эти мероприятия планировались с прицелом на будущее получение зарубежных контрактов.
В начале февраля российские предприятия указали преимущества своей новой разработки. Так, руководство Рособоронэкспорта напомнило, что ни у одной страны мира нет прямого аналога российского ЗРАК. Также упоминалась возможность установки «Панциря-МЕ» на различные корабли отечественной и зарубежной постройки. В связи с этим считается, что такой комплекс имеет большие экспортные перспективы на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Латинской Америке.
В ходе нынешней выставки ЗРАК «Панцирь-МЕ» должен привлечь внимание потенциальных заказчиков из иностранных государств, после чего могут начаться переговоры по контрактам. При этом первый крупный заказ будет исполняться в интересах российского ВМФ. В ближайшее время должны завершиться все необходимые испытания, после чего комплекс примут на вооружение и поставят в серию. Первые серийные системы уже монтируются на российских боевых кораблях.
***
ЗРАК «Панцирь-МЕ» представляет собой модификацию существующего сухопутного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Этот образец, как и его предшественник, был разработан в тульском Конструкторском бюро приборостроения. Основные принципы построения комплекса не меняются, но все его компоненты дорабатываются в соответствии с требованиями корабельного базирования. В частности, изменяется компоновка агрегатов, которая теперь предусматривает установку модулей на палубе корабля-носителя и в его подпалубных помещениях.
«Панцирь-МЕ» совместим с различными кораблями и катерами всех основных классов. Минимальное водоизмещение его носителя ограничено 500 т; максимальное – не определено. При этом более крупные корабли могут нести несколько боевых модулей для более эффективной борьбы с угрозами на разных направлениях.
Конструктивно «Панцирь-МЕ» разделен на несколько основных модулей, которые могут быть разнесены по кораблю-носителю. Этот факт является одним из основных отличий корабельного ЗРАК от сухопутного ЗРПК. Комплекс включает командный модуль в виде РЛС обнаружения и поста управления, боевой модуль, а также систему хранения боекомплекта. Боевой модуль и система хранения должны располагаться вместе в одной части корабля, тогда как два других компонента устанавливаются соответственно их целям.
Командный модуль включает собственную радиолокационную станцию обнаружения целей. Это изделие предлагается монтировать на надстройке или на мачте корабля-носителя, что должно обеспечивать требуемый обзор окружающего пространства. Данные с РЛС поступают на пост управления комплексом. Этот компонент отвечает за обработку данных и выработку целеуказания для боевых модулей. Один пост управления может обслуживать до четырех боевых модулей.
Боевой модуль ЗРАК «Панцирь-МЕ» выполнен в виде полноповоротной башни с полным набором необходимых агрегатов. Над центральной частью такой башни помещаются собственная РЛС сопровождения целей и блок оптико-электронного оборудования. На бортах предусматривается установка двух зенитных автоматов и пары пусковых установок для управляемых ракет. Получив целеуказание от командного модуля, боевой модуль способен самостоятельно сопровождать назначенные цели и выполнять их обстрел.
С точки зрения вооружения корабельная модификация «Панциря» отличается от базовой сухопутной. Имеется пара 30-мм шестиствольных автоматических пушек АО-18КД с боекомплектом 500 снарядов для каждой. На пусковых установках одновременно находится восемь управляемых ракет малой дальности 57Э6-Е1.Ракета для морского ЗРАК сохранила бикалиберную схему, твердотопливный двигатель и радиокомандную систему наведения.
Специально для корабельного комплекса была разработана система хранения и перезаряжания. Это устройство помещается в подпалубном помещении и отвечает за автоматическое пополнение боекомплекта боевого модуля. При израсходовании ракет с пусковой установки автоматика самостоятельно подает на боевой модуль новые транспортно-пусковые контейнеры. Предложенный вариант системы хранения вмещает 32 ТПК с ракетами 57Э6-Е1. В то же время, хранение дополнительного артиллерийского боекомплекта не предусматривается.
Конструкция боевого модуля и системы хранения не предъявляет особых требований к кораблю-носителю. Для их установки требуется выделить часть палубы и внутреннее помещение достаточного размера. Суммарная масса двух модулей – 8,25 т. Прочие элементы отличаются меньшими габаритами и массой.
Работой ЗРАК управляют всего три человека, использующих пост управления. Это командир комплекса, командир командного модуля и оператор сопровождения боевого модуля. Весь расчет находится на посту в соответствующем помещении корабля. Значительная часть операций, от слежения за воздушной обстановкой до выработки данных для стрельбы, осуществляется в автоматическом режиме. Расчет отвечает только за ключевые решения, что обеспечивает рост быстродействия и сокращение времени реакции.
Вне зависимости от количества боевых модулей, ЗРАК «Панцирь-МЕ» способен образовать над кораблем-носителем «купол» противовоздушной обороны с двумя эшелонами, предусматривающими применение разного оружия. Один боевой модуль способен одновременно обстреливать до четырех целей в пределах горизонтального сектора шириной 90°. Поражение целей ракетным вооружением осуществляется на дальностях до 20 км и высотах до 15 км. Дальность стрельбы из орудий – 4 км. Максимальная скорость цели – 1000 м/с.
При обнаружении аэродинамической цели, приближающейся к кораблю-носителю или прикрываемому корабельному соединению, ЗРАК «Панцирь-МЕ» должен применять ракетное оружие. Если цели все же удалось прорваться через первый «эшелон» обороны, комплекс должен применять пушки. Разработчики неоднократно упоминали, что подобная методика работы позволяет гарантировано уничтожить любой летательный аппарат или авиационное средство поражения.
ЗРАК «Панцирь-МЕ» рассматривается в качестве основного средства обороны малой дальности для различных надводных кораблей. Первым его носителем после завершения испытаний стал малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт». Два первых корабля этого типа получили пару зенитных установок АК-630М, но в дальнейшем их решили заменить одним боевым модулем системы «Панцирь-МЕ». Все новые «Каракурты» будут получать аналогичные изделия. В дальнейшем ожидается внедрение нового ЗРАК в другие проекты боевых кораблей.
***
К настоящему времени корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» поступил в серийное производство и уже устанавливается на новых кораблях, заменяя более старые средства противовоздушной обороны. В будущем производство таких комплексов продолжится, и их получат новые надводные корабли для ВМФ России. Впрочем, точные планы по переходу на новые системы вооружения пока не публиковались.
Новые ракетно-артиллерийские системы семейства «Панцирь», в том числе корабельный комплекс, неоднократно демонстрировались на различных отечественных выставках, где могли привлечь внимание зарубежных заказчиков. Сейчас одна из последних разработок семейства демонстрируется на зарубежной площадке. Вполне возможно, что показ комплекса «Панцирь-МЕ» на иностранной выставке будет более полезным с коммерческой точки зрения.
Как следует из сообщений последних дней, представители зарубежных стран и армий уже заинтересовались новой российской разработкой. Натурный образец «Панциря-МЕ» на стенде «Высокоточных комплексов» привлекает внимание посетителей выставки. Тем не менее, пока не сообщается о готовности тех или иных стран начинать переговоры по будущему контракту. Вероятнее всего, такие новости появятся чуть позже.
ЗРАК «Панцирь-МЕ», как и другие изделия этого семейства, имеет ряд важных конкурентных преимуществ. От зарубежных корабельных систем ПВО он выгодно отличается одновременным применением ракетного и артиллерийского вооружения. Флотские средства ПВО малой дальности зарубежного производства используют либо пушки, либо ракеты, что приводит к затруднениям компоновочного характера и сказывается на управлении вооружением. Зенитные комплексы с боевым модулем, вмещающим пусковые установки и орудия, за рубежом пока отсутствуют. Подобные системы разрабатываются только в нашей стране.
Являясь представителем не самого многочисленного, но перспективного класса корабельных вооружений, ЗРАК «Панцирь-МЕ» способен с высокой эффективностью решать задачи противовоздушной обороны в ближней зоне. Такие изделия уже устанавливаются на российские корабли, и теперь их предлагают зарубежным заказчикам. Первые экспортные контракты на подобные комплексы могут появиться в самое ближайшее время – по итогам текущей выставки IDEX-2019.
По материалам сайтов:
https://ria.ru/
https://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://vpk.name/
http://mil.ru/
http://pellaship.ru/
Впервые материалы по проекту «Панцирь-МЕ» были представлены на зарубежной выставке в прошлом году. На мероприятие Defexpo India-2018 доставили рекламные материалы и макет перспективного изделия. На этот раз для участия в иностранной выставке подготовили натурные образцы новой техники. Потенциальные заказчики получили возможность рассмотреть компоненты «Панциря-МЕ» в их реальном виде.
О грядущей «премьере» нового ЗРАК стало известно за несколько дней до начала выставки IDEX-2019. В первых числах февраля свои планы в отношении изделия «Панцирь-МЕ» огласили Рособоронэкспорт и НПО «Высокоточные комплексы». 18 и 19 февраля на стенде НПО «Высокоточные комплексы» должны были пройти презентации новой ракетно-артиллерийской системы. Эти мероприятия планировались с прицелом на будущее получение зарубежных контрактов.
В начале февраля российские предприятия указали преимущества своей новой разработки. Так, руководство Рособоронэкспорта напомнило, что ни у одной страны мира нет прямого аналога российского ЗРАК. Также упоминалась возможность установки «Панциря-МЕ» на различные корабли отечественной и зарубежной постройки. В связи с этим считается, что такой комплекс имеет большие экспортные перспективы на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Латинской Америке.
В ходе нынешней выставки ЗРАК «Панцирь-МЕ» должен привлечь внимание потенциальных заказчиков из иностранных государств, после чего могут начаться переговоры по контрактам. При этом первый крупный заказ будет исполняться в интересах российского ВМФ. В ближайшее время должны завершиться все необходимые испытания, после чего комплекс примут на вооружение и поставят в серию. Первые серийные системы уже монтируются на российских боевых кораблях.
***
ЗРАК «Панцирь-МЕ» представляет собой модификацию существующего сухопутного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Этот образец, как и его предшественник, был разработан в тульском Конструкторском бюро приборостроения. Основные принципы построения комплекса не меняются, но все его компоненты дорабатываются в соответствии с требованиями корабельного базирования. В частности, изменяется компоновка агрегатов, которая теперь предусматривает установку модулей на палубе корабля-носителя и в его подпалубных помещениях.
«Панцирь-МЕ» совместим с различными кораблями и катерами всех основных классов. Минимальное водоизмещение его носителя ограничено 500 т; максимальное – не определено. При этом более крупные корабли могут нести несколько боевых модулей для более эффективной борьбы с угрозами на разных направлениях.
Конструктивно «Панцирь-МЕ» разделен на несколько основных модулей, которые могут быть разнесены по кораблю-носителю. Этот факт является одним из основных отличий корабельного ЗРАК от сухопутного ЗРПК. Комплекс включает командный модуль в виде РЛС обнаружения и поста управления, боевой модуль, а также систему хранения боекомплекта. Боевой модуль и система хранения должны располагаться вместе в одной части корабля, тогда как два других компонента устанавливаются соответственно их целям.
Командный модуль включает собственную радиолокационную станцию обнаружения целей. Это изделие предлагается монтировать на надстройке или на мачте корабля-носителя, что должно обеспечивать требуемый обзор окружающего пространства. Данные с РЛС поступают на пост управления комплексом. Этот компонент отвечает за обработку данных и выработку целеуказания для боевых модулей. Один пост управления может обслуживать до четырех боевых модулей.
Боевой модуль ЗРАК «Панцирь-МЕ» выполнен в виде полноповоротной башни с полным набором необходимых агрегатов. Над центральной частью такой башни помещаются собственная РЛС сопровождения целей и блок оптико-электронного оборудования. На бортах предусматривается установка двух зенитных автоматов и пары пусковых установок для управляемых ракет. Получив целеуказание от командного модуля, боевой модуль способен самостоятельно сопровождать назначенные цели и выполнять их обстрел.
С точки зрения вооружения корабельная модификация «Панциря» отличается от базовой сухопутной. Имеется пара 30-мм шестиствольных автоматических пушек АО-18КД с боекомплектом 500 снарядов для каждой. На пусковых установках одновременно находится восемь управляемых ракет малой дальности 57Э6-Е1.Ракета для морского ЗРАК сохранила бикалиберную схему, твердотопливный двигатель и радиокомандную систему наведения.
Специально для корабельного комплекса была разработана система хранения и перезаряжания. Это устройство помещается в подпалубном помещении и отвечает за автоматическое пополнение боекомплекта боевого модуля. При израсходовании ракет с пусковой установки автоматика самостоятельно подает на боевой модуль новые транспортно-пусковые контейнеры. Предложенный вариант системы хранения вмещает 32 ТПК с ракетами 57Э6-Е1. В то же время, хранение дополнительного артиллерийского боекомплекта не предусматривается.
Конструкция боевого модуля и системы хранения не предъявляет особых требований к кораблю-носителю. Для их установки требуется выделить часть палубы и внутреннее помещение достаточного размера. Суммарная масса двух модулей – 8,25 т. Прочие элементы отличаются меньшими габаритами и массой.
Работой ЗРАК управляют всего три человека, использующих пост управления. Это командир комплекса, командир командного модуля и оператор сопровождения боевого модуля. Весь расчет находится на посту в соответствующем помещении корабля. Значительная часть операций, от слежения за воздушной обстановкой до выработки данных для стрельбы, осуществляется в автоматическом режиме. Расчет отвечает только за ключевые решения, что обеспечивает рост быстродействия и сокращение времени реакции.
Вне зависимости от количества боевых модулей, ЗРАК «Панцирь-МЕ» способен образовать над кораблем-носителем «купол» противовоздушной обороны с двумя эшелонами, предусматривающими применение разного оружия. Один боевой модуль способен одновременно обстреливать до четырех целей в пределах горизонтального сектора шириной 90°. Поражение целей ракетным вооружением осуществляется на дальностях до 20 км и высотах до 15 км. Дальность стрельбы из орудий – 4 км. Максимальная скорость цели – 1000 м/с.
При обнаружении аэродинамической цели, приближающейся к кораблю-носителю или прикрываемому корабельному соединению, ЗРАК «Панцирь-МЕ» должен применять ракетное оружие. Если цели все же удалось прорваться через первый «эшелон» обороны, комплекс должен применять пушки. Разработчики неоднократно упоминали, что подобная методика работы позволяет гарантировано уничтожить любой летательный аппарат или авиационное средство поражения.
ЗРАК «Панцирь-МЕ» рассматривается в качестве основного средства обороны малой дальности для различных надводных кораблей. Первым его носителем после завершения испытаний стал малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт». Два первых корабля этого типа получили пару зенитных установок АК-630М, но в дальнейшем их решили заменить одним боевым модулем системы «Панцирь-МЕ». Все новые «Каракурты» будут получать аналогичные изделия. В дальнейшем ожидается внедрение нового ЗРАК в другие проекты боевых кораблей.
***
К настоящему времени корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» поступил в серийное производство и уже устанавливается на новых кораблях, заменяя более старые средства противовоздушной обороны. В будущем производство таких комплексов продолжится, и их получат новые надводные корабли для ВМФ России. Впрочем, точные планы по переходу на новые системы вооружения пока не публиковались.
Новые ракетно-артиллерийские системы семейства «Панцирь», в том числе корабельный комплекс, неоднократно демонстрировались на различных отечественных выставках, где могли привлечь внимание зарубежных заказчиков. Сейчас одна из последних разработок семейства демонстрируется на зарубежной площадке. Вполне возможно, что показ комплекса «Панцирь-МЕ» на иностранной выставке будет более полезным с коммерческой точки зрения.
Как следует из сообщений последних дней, представители зарубежных стран и армий уже заинтересовались новой российской разработкой. Натурный образец «Панциря-МЕ» на стенде «Высокоточных комплексов» привлекает внимание посетителей выставки. Тем не менее, пока не сообщается о готовности тех или иных стран начинать переговоры по будущему контракту. Вероятнее всего, такие новости появятся чуть позже.
ЗРАК «Панцирь-МЕ», как и другие изделия этого семейства, имеет ряд важных конкурентных преимуществ. От зарубежных корабельных систем ПВО он выгодно отличается одновременным применением ракетного и артиллерийского вооружения. Флотские средства ПВО малой дальности зарубежного производства используют либо пушки, либо ракеты, что приводит к затруднениям компоновочного характера и сказывается на управлении вооружением. Зенитные комплексы с боевым модулем, вмещающим пусковые установки и орудия, за рубежом пока отсутствуют. Подобные системы разрабатываются только в нашей стране.
Являясь представителем не самого многочисленного, но перспективного класса корабельных вооружений, ЗРАК «Панцирь-МЕ» способен с высокой эффективностью решать задачи противовоздушной обороны в ближней зоне. Такие изделия уже устанавливаются на российские корабли, и теперь их предлагают зарубежным заказчикам. Первые экспортные контракты на подобные комплексы могут появиться в самое ближайшее время – по итогам текущей выставки IDEX-2019.
По материалам сайтов:
https://ria.ru/
https://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://vpk.name/
http://mil.ru/
http://pellaship.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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