Как мюнхенские эксперты программируют международный кризис

«Новая эпоха конкуренции великих держав разворачивается между Соединенными Штатами, Китаем и Россией, сопровождаемая определенным вакуумом лидерства в том, что известно как либеральный международный порядок. В то время как никто не может сказать, как будет выглядеть порядок будущего, становится очевидным, что необходимы новые инструменты управления, чтобы предотвратить ситуацию, в которой осталось бы не так много того, что можно собрать».

Прошедшая 55-я Мюнхенская конференция по безопасности была омрачена нарастающим напряжением между крупнейшими странами мира, в том числе в западном мире. Однако для анализа, помимо озвученных в ходе мероприятия заявлений политиков и экспертов, не менее интересен Мюнхенский доклад о безопасности 2019 года.Из текста следует, что столкновение между основными ядерными державами практически неизбежно. Составителей текста явно не интересовал вопрос, как избежать этой катастрофы, а скорее интересовал другой: как лучше подготовиться к такому столкновению и кто по его результатам останется в выигрыше.Уже в предисловии к докладу Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности, пишет:Как видно из документа, инструменты управления – это в основном оружие и военная мощь для устрашения и уничтожения конкурирующих государств.В первой части «Великая загадка: кто соберет осколки?» цитируется новая стратегия национальной безопасности США, в которой говорится: «…мы вступаем в эпоху устойчивой конкуренции за большую власть, к которой Запад в совокупности недостаточно подготовлен». Вашингтон рассматривает Китай и Россию как своих главных соперников: «В стратегических документах США Китай и Россия выделены в качестве двух наиболее важных соперников, и многие ключевые представители администрации подчеркивали это восприятие угрозы в публичных выступлениях».То, что Китай стал «самым динамичным и грозным конкурентом в современной истории», теперь широко распространено в Вашингтоне, сообщает Мюнхенский доклад о безопасности. В качестве доказательства в докладе приводятся слова вице-президента США Майка Пенса, который обвинил Китай в попытке «подорвать американское военное преимущество на суше, в море, в воздухе и в космосе» и предупредил: «Мы не будем запуганы и мы не отступим». В Мюнхенском отчете о безопасности за 2019 год отмечено: «Многие воспринимают речь Пенса как объявление новой холодной войны».В разделе «От Pax до Crux Americana» подробно обсуждается, что должна делать Европа для защиты своих интересов в конфликте с участием крупных держав. «Европейский союз особенно плохо подготовлен к новой эре конкуренции великих держав», – говорится в отчете. «Тем не менее, растущая неопределенность в отношении будущей роли Соединенных Штатов привела к возобновлению дискуссии о «стратегической автономии Европы»».В докладе содержится настоятельный призыв к европейским странам продолжать увеличивать свои военные расходы: «Учитывая быстрые темпы изменений, европейские политики должны выработать долгосрочные стратегические подходы и предоставить необходимые ресурсы, если Европа хочет быть больше, чем просто «театром серьезной стратегической конкуренции» для других акторов».Мюнхенский отчет о безопасности за 2019 год содержит результат интересного опроса. На вопрос о том, какое государство, по их мнению, представляет наибольшую опасность для их страны, 49 процентов немцев ответили, что США (по сравнению с 30 процентами, назвавшими Россию, и 33 процентами, которые выбрали Китай). Во Франции результат был аналогичным. На вопрос, кто, по их мнению, проводит правильную внешнюю политику, 10 процентов немцев назвали Трампа (по сравнению с 35 процентами, которые говорили о Путине, и 30 процентами, которые выбрали Си Цзиньпина). Даже в Соединенных Штатах только 48 процентов респондентов назвали Трампа по сравнению с 39 процентами для Си и 21 процентом для Путина, которого непрерывно демонизируют СМИ.Эти результаты едва ли указывают на симпатию к президентам России и Китая, но выражают яростную оппозицию среди населения Германии, Франции и США воинственной политике своих правительств.