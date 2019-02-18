Новый пулемёт РПК-16 отправлен в МосВОКУ для опытно-войсковой эксплуатации
Специалисты Московского высшего общевойскового командного училища начинают опытно-войсковую эксплуатацию нового ручного пулемета Калашникова РПК-16. Первые опытные образцы уже поступили в МосВОКУ, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
Как сообщили в Минобороны, тестирование нового оружия будет проходить на базе Московского высшего общевойскового командного училища. Перед тестировщиками поставлена задача на занятиях по огневой и тактической подготовке оценить технические и точностные характеристики РПК-16, удобство эксплуатации и обслуживания пулемета.
В Минобороны не назвали сроков тестирования нового пулемета, однако заявили, что по окончании опытно-войсковой эксплуатации рекомендации, а также замечания и предложения будут направлены изготовителю для доработки пулемета.
Новый ручной пулемет РПК-16 создан концерном "Калашников" в инициативном порядке с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Впервые пулемет был показан на выставке "Армия-2016".
Калибр - 5,45-мм, темп стрельбы - 700 выстрелов в минуту, имеет режим одиночного огня. может применяться как ручной пулемет (с длинным стволом), так и в качестве штурмовой винтовки (с коротким стволом). Специально для РПК-16 разработан дисковый магазин на 96 патронов, который также совместим с автоматами Калашникова. Соответственно, РПК-16 может применять стандартные магазины от АК и РПК.
В марте 2018 года в концерне заявляли, что РПК-16 направлен в ВС для опытно-войсковой эксплуатации. Кроме того, было заявлено, что серийное производство пулемета начнется сразу же после окончания тестирования в 2018 году. Контракт на поставку нового пулемета в вооруженные силы России был заключен между концерном Калашников и Минобороны РФ около года назад.
Как сообщили в Минобороны, тестирование нового оружия будет проходить на базе Московского высшего общевойскового командного училища. Перед тестировщиками поставлена задача на занятиях по огневой и тактической подготовке оценить технические и точностные характеристики РПК-16, удобство эксплуатации и обслуживания пулемета.
В Минобороны не назвали сроков тестирования нового пулемета, однако заявили, что по окончании опытно-войсковой эксплуатации рекомендации, а также замечания и предложения будут направлены изготовителю для доработки пулемета.
Новый ручной пулемет РПК-16 создан концерном "Калашников" в инициативном порядке с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Впервые пулемет был показан на выставке "Армия-2016".
Калибр - 5,45-мм, темп стрельбы - 700 выстрелов в минуту, имеет режим одиночного огня. может применяться как ручной пулемет (с длинным стволом), так и в качестве штурмовой винтовки (с коротким стволом). Специально для РПК-16 разработан дисковый магазин на 96 патронов, который также совместим с автоматами Калашникова. Соответственно, РПК-16 может применять стандартные магазины от АК и РПК.
В марте 2018 года в концерне заявляли, что РПК-16 направлен в ВС для опытно-войсковой эксплуатации. Кроме того, было заявлено, что серийное производство пулемета начнется сразу же после окончания тестирования в 2018 году. Контракт на поставку нового пулемета в вооруженные силы России был заключен между концерном Калашников и Минобороны РФ около года назад.
- Использованы фотографии:
- Концерн "Калашников"
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