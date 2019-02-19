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Бронетехника

Плавающий бронетранспортёр БТ-3Ф

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АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» из состава концерна «Тракторные заводы» рассказало о текущих работах по одному из перспективных образцов бронетехники. После нескольких лет ожидания предприятие объявило о старте испытаний одной из своих новых разработок. Речь идет о перспективном плавающем бронетранспортере БТ-3Ф, разработанном на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф. Эта машина неоднократно демонстрировалась на отечественных выставках и уже известна специалистам и публике. В скором будущем она может поступить в серийное производство.

О запуске нового этапа работ по проекту БТ-3Ф 16 февраля сообщило РИА Новости. Главный конструктор СКБМ Сергей Абдулов сообщил информагентству о недавнем старте ходовых испытаний бронетранспортера. На эти работы уйдет несколько месяцев. Испытания планируется завершить осенью этого года. Иные подробности текущих работ или проекта в целом не уточнялись.



Бронетранспортер БТ-3Ф на испытаниях, 2016 г. Фото Bmpd.livejournal.com


Ранее объявлялось, что бронетранспортер БТ-3Ф является инициативной разработкой СКБМ, выполненной с учетом актуальных требований международного рынка. Еще до первого публичного показа этой машиной заинтересовались вооруженные силы Индонезии. Также сообщалось, что интерес к БТ-3Ф проявила российская армия. Впрочем, пока контракты на поставку готовой техники не подписывались.

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Бронетранспортер БТ-3Ф представляет собой плавающую боевую бронированную машину, предназначенную для перевозки личного состава. За основу для этого образца была взята боевая машина пехоты БМП-3Ф, что известным образом упростило разработку и сборку техники, а также должно сказаться на простоте ее эксплуатации. Значительная часть агрегатов заимствуется без каких-либо изменений, тогда как примененные доработки дают бронемашине новые возможности.

Основным доработкам в новом проекте подвергся броневой корпус. Вместо штатной подбашенной коробки на БТ-3Ф используется высокая рубка с наклонным лобовым листом и вертикальными бортами. Лобовой лист рубки имеет накладное бронирование, повышающее общий уровень защиты. По-видимому, это сделано с целью получения одинакового уровня защиты всех элементов лобовой проекции. Напомним, базовая БМП-3 защищает экипаж от обстрела из 30-мм автоматической пушки с передних углов.

Применение рубки привело к увеличению внутренних объемов корпуса, необходимых для размещения десанта. Десантное отделение занимает всю среднюю часть корпуса и находится на месте боевого отделения базовой БМП-3Ф. В имеющемся объеме удалось разместить 14 десантников с оружием. Доступ в обитаемый отсек обеспечивается несколькими люками. В крыше рубки предусматриваются два крупных прямоугольных люка. Сохранены кормовые проходы, использовавшиеся на боевой машине пехоты, однако их конструкция изменена. Ввиду увеличившейся высоты корпуса и для большего удобства десанта сверху проходы закрыты наклонными откидными створками. Кормовые двери остались на своих местах.

В передней части крыши рубки предусматривается установка дистанционно управляемого боевого модуля. Изначально это было изделие типа ДПВ-Т. Такой модуль имеет комбинированные дневные-ночные средства наблюдения и лазерный дальномер. На нем устанавливается пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Управление оружием осуществляется с рабочего места стрелка, на котором расположены монитор и пульт управления.


Испытания на воде. Фото Bmpd.livejournal.com


Изначально предусматривается возможность применения разных боевых модулей с различным оружием – вплоть до пулемета калибром 14,5 мм или 40-мм автоматического гранатомета. К примеру, в 2017 году демонстрировался прототип БТ-3Ф с крупнокалиберным пулеметом «Корд».

В носовой части корпуса сохраняются два курсовых пулемета ПКТ, присутствовавшие на БМП-3Ф. В зависимости от текущих условий, они управляются собственными стрелками или механиком-водителем, дистанционно. На усиленном лобовом листе рубки помещаются два набора гранатометов «Туча». Амбразуры для стрельбы из личного оружия десанта не предусматриваются.

За исключением установки рубки и соответствующей переделки центральной части корпуса, БТ-3Ф почти ничем не отличается от базовой БМП-3Ф. Перед десантным отделением помещается отделение управление с тремя местами. Кормовой отсек, как и ранее, вмещает низкопрофильный силовой агрегат, над которым находятся проходы для десанта. Шасси не дорабатывается и сохраняет исходную конструкцию.


В переднем отделении управления имеются три места: для механика-водителя (в центре) и для двух стрелков. Эти места имеют собственные люки в крыше корпуса. Десант в полном составе перевозится в собственном отсеке с доступом через кормовые или верхние люки.

В корме корпуса помещается дизельный двигатель УТД-29 мощностью 500 л.с. Гидромеханическая трансмиссия обеспечивает передачу мощности на ведущие колеса гусеничного шасси и на водометные движители. Шасси включает по шесть опорных катков на борт, каждый из которых имеет собственный торсион и гидравлический амортизатор. Над днищем в корме находятся два водометных движителя для перемещения по воде. Также предусматривается установка помпы для откачки воды из внутренних объемов корпуса.


БТ-3Ф на выставке "Армия-2016". Фото Vitalykuzmin.net


Несмотря на серьезную переработку конструкции, бронетранспортер по своим габаритам почти не отличается от боевой машины пехоты. Длина по корпусу достигает 7,15 м, ширина 3,3 м, высота – около 2,3 м. Полная боевая масса определена в 18,9 т. Ходовые качества остаются на уровне базовой машины. Максимальная скорость на шоссе – 70 км/ч, запас хода – 600 км. На воде развивается скорость до 10 км/ч при продолжительности плавания до 7 ч. Разрешается передвижение по воде при волнении до 3 баллов. Возможна перевозка машины военно-транспортными самолетами грузоподъемностью не менее 20 т.

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Проект БТ-3Ф анонсировали в 2016 году. К моменту первой публикации сведений были выполнены некоторые испытания. Вскоре опытный образец перспективной бронемашины показали на международном военно-техническом форуме «Армия-2016». Впоследствии бронетранспортер несколько раз показывали на других отечественных выставках. Несколько раз организация-разработчик публиковала новые сведения о ходе проекта; последние новости такого рода появились несколько дней назад.

Еще в 2016 году сообщалось, что интерес к БТ-3Ф проявляет Индонезия. На вооружении этой страны состоит более полусотни бронемашин БМП-3Ф и порядка 150 устаревших бронетранспортеров БТР-50; большая часть этой техники служит в морской пехоте. Для поддержания этого рода войск на должном уровне индонезийской армии нужна новая техника, такая как БТ-3Ф. С их помощью может быть проведена замена имеющихся БТР-50. За прошедшие годы реальный контракт на поставку не появился, но его могут подписать после завершения нынешних испытаний.

В недавнем прошлом бронетранспортером на базе БМП-3Ф также заинтересовалось российское министерство обороны. Согласно последним новостям, БТ-3Ф рассматривается в качестве возможной замены для достаточно старых многоцелевых транспортеров МТ-ЛБ. По-видимому, речь идет о возможной модернизации парка техники морской пехоты, которой приходится использовать старые машины в качестве бронетранспортеров для личного состава. В такой роли новый БТ-3Ф по всем статьям превосходит имеющиеся МТ-ЛБ и способен значительно повлиять на боеспособность частей.


Вид на корму, люки для десанта открыты. Фото Bastion-opk.ru


Следует отметить, что российское военное ведомство тоже пока не размещало заказ на серийное производство БТ-3Ф. Приведет ли имеющийся интерес к появлению реального контракта – неизвестно. Последние испытания, о которых стало известно несколько дней назад, могут проводиться именно в интересах российской армии.

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По своей концепции бронетранспортер БТ-3Ф похож на устаревшую машину БТР-50. Он представляет собой гусеничное защищенное транспортное средство, способное перевозить и высаживать пехоту, а также поддерживать ее пулеметным огнем. Кроме того, он оптимизирован для работы на воде: пересечения преград, высадки морских десантов и т.д. Техника, построенная на основе такой концепции, может представлять интерес для разных армий, в том числе и для российской.

Предложенный проект имеет ряд положительных особенностей. В первую очередь необходимо отметить использование готовой платформы с высокими характеристиками. БТ-3Ф строится на базе серийной боевой машины пехоты БМП-3Ф, что дает известные преимущества инженерного, производственного и эксплуатационного характера. Технику на готовом шасси, сохраняющую большую часть исходных агрегатов, сравнительно просто разработать, построить и использовать в войсках.

От своего предшественника в виде БТР-50 новый БТ-3Ф выгодно отличается повышенным уровнем защиты. Старый бронетранспортер имел гомогенную броню толщиной до 10-13 мм и мог защитить только от пуль и осколков. Корпус на базе БМП-3 имеет разнесенное алюминиевое бронирование со стальными элементами, что позволяет ему обеспечивать всеракурсную противопульную защиту и противоснарядную в лобовой проекции. Таким образом, имеет место значительный рост боевой живучести. В то же время, в корпусе нового бронетранспортера удалось поместить только 14 мест для десанта против 20 у БТР-50.

Важной особенностью БТ-3Ф является возможность установки различных боевых модулей с пулеметным или гранатометным вооружением. Совместимость с боевыми модулями разных типов позволяет заказчику выбрать желаемое оснащение и вооружение. Наличие боевого модуля в целом повышает безопасность экипажа, поскольку стрелок получает возможность вести огонь из-под брони.


Базовая боевая машина пехоты БМП-3Ф. Фото "Рособоронэкспорт" / roe.ru


Десантный отсек может использоваться для размещения специального оборудования и оснащения. Как и предшественник, БТ-3Ф может стать базой для командно-штабных машин, пунктов управления разного рода, санитарных машин и т.д. Фактически способ применения десантного отсека зависит только от пожеланий заказчика.

Впрочем, у предложенного образца имеются недостатки. Основываясь на достаточно старой платформе, бронетранспортер может не в полной мере соответствовать современным требованиям. Так, некоторых заказчиков может не устроить имеющийся уровень защиты. Также БМП-3 и ее модификации подвергаются критике из-за специфического процесса посадки и спешивания десанта.

При всех своих плюсах и минусах, бронетранспортер БТ-3Ф оказывается весьма удачным образцом защищенного транспортного средства для пехоты и грузов, унифицированным с другой техникой. Подобная машина действительно может представлять интерес для армий и способна стать темой контракта на поставку. По известным данным, пока бронетранспортером интересовались только Индонезия и Россия, имеющие значительный парк БМП-3 и нуждающиеся в новой технике. Вполне возможно, что в дальнейшем БТ-3Ф привлечет внимание и других заказчиков. Коммерческому успеху разработки может поспособствовать положительное завершение текущих испытаний, запланированное на осень.

По материалам сайтов:
https://ria.ru/
https://rg.ru/
https://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
http://bastion-opk.ru/
http://zonwar.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
Автор:
Рябов Кирилл
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