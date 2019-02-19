Плавающий бронетранспортёр БТ-3Ф
АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» из состава концерна «Тракторные заводы» рассказало о текущих работах по одному из перспективных образцов бронетехники. После нескольких лет ожидания предприятие объявило о старте испытаний одной из своих новых разработок. Речь идет о перспективном плавающем бронетранспортере БТ-3Ф, разработанном на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф. Эта машина неоднократно демонстрировалась на отечественных выставках и уже известна специалистам и публике. В скором будущем она может поступить в серийное производство.
О запуске нового этапа работ по проекту БТ-3Ф 16 февраля сообщило РИА Новости. Главный конструктор СКБМ Сергей Абдулов сообщил информагентству о недавнем старте ходовых испытаний бронетранспортера. На эти работы уйдет несколько месяцев. Испытания планируется завершить осенью этого года. Иные подробности текущих работ или проекта в целом не уточнялись.
Ранее объявлялось, что бронетранспортер БТ-3Ф является инициативной разработкой СКБМ, выполненной с учетом актуальных требований международного рынка. Еще до первого публичного показа этой машиной заинтересовались вооруженные силы Индонезии. Также сообщалось, что интерес к БТ-3Ф проявила российская армия. Впрочем, пока контракты на поставку готовой техники не подписывались.
***
Бронетранспортер БТ-3Ф представляет собой плавающую боевую бронированную машину, предназначенную для перевозки личного состава. За основу для этого образца была взята боевая машина пехоты БМП-3Ф, что известным образом упростило разработку и сборку техники, а также должно сказаться на простоте ее эксплуатации. Значительная часть агрегатов заимствуется без каких-либо изменений, тогда как примененные доработки дают бронемашине новые возможности.
Основным доработкам в новом проекте подвергся броневой корпус. Вместо штатной подбашенной коробки на БТ-3Ф используется высокая рубка с наклонным лобовым листом и вертикальными бортами. Лобовой лист рубки имеет накладное бронирование, повышающее общий уровень защиты. По-видимому, это сделано с целью получения одинакового уровня защиты всех элементов лобовой проекции. Напомним, базовая БМП-3 защищает экипаж от обстрела из 30-мм автоматической пушки с передних углов.
Применение рубки привело к увеличению внутренних объемов корпуса, необходимых для размещения десанта. Десантное отделение занимает всю среднюю часть корпуса и находится на месте боевого отделения базовой БМП-3Ф. В имеющемся объеме удалось разместить 14 десантников с оружием. Доступ в обитаемый отсек обеспечивается несколькими люками. В крыше рубки предусматриваются два крупных прямоугольных люка. Сохранены кормовые проходы, использовавшиеся на боевой машине пехоты, однако их конструкция изменена. Ввиду увеличившейся высоты корпуса и для большего удобства десанта сверху проходы закрыты наклонными откидными створками. Кормовые двери остались на своих местах.
В передней части крыши рубки предусматривается установка дистанционно управляемого боевого модуля. Изначально это было изделие типа ДПВ-Т. Такой модуль имеет комбинированные дневные-ночные средства наблюдения и лазерный дальномер. На нем устанавливается пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Управление оружием осуществляется с рабочего места стрелка, на котором расположены монитор и пульт управления.
Изначально предусматривается возможность применения разных боевых модулей с различным оружием – вплоть до пулемета калибром 14,5 мм или 40-мм автоматического гранатомета. К примеру, в 2017 году демонстрировался прототип БТ-3Ф с крупнокалиберным пулеметом «Корд».
В носовой части корпуса сохраняются два курсовых пулемета ПКТ, присутствовавшие на БМП-3Ф. В зависимости от текущих условий, они управляются собственными стрелками или механиком-водителем, дистанционно. На усиленном лобовом листе рубки помещаются два набора гранатометов «Туча». Амбразуры для стрельбы из личного оружия десанта не предусматриваются.
За исключением установки рубки и соответствующей переделки центральной части корпуса, БТ-3Ф почти ничем не отличается от базовой БМП-3Ф. Перед десантным отделением помещается отделение управление с тремя местами. Кормовой отсек, как и ранее, вмещает низкопрофильный силовой агрегат, над которым находятся проходы для десанта. Шасси не дорабатывается и сохраняет исходную конструкцию.
В переднем отделении управления имеются три места: для механика-водителя (в центре) и для двух стрелков. Эти места имеют собственные люки в крыше корпуса. Десант в полном составе перевозится в собственном отсеке с доступом через кормовые или верхние люки.
В корме корпуса помещается дизельный двигатель УТД-29 мощностью 500 л.с. Гидромеханическая трансмиссия обеспечивает передачу мощности на ведущие колеса гусеничного шасси и на водометные движители. Шасси включает по шесть опорных катков на борт, каждый из которых имеет собственный торсион и гидравлический амортизатор. Над днищем в корме находятся два водометных движителя для перемещения по воде. Также предусматривается установка помпы для откачки воды из внутренних объемов корпуса.
Несмотря на серьезную переработку конструкции, бронетранспортер по своим габаритам почти не отличается от боевой машины пехоты. Длина по корпусу достигает 7,15 м, ширина 3,3 м, высота – около 2,3 м. Полная боевая масса определена в 18,9 т. Ходовые качества остаются на уровне базовой машины. Максимальная скорость на шоссе – 70 км/ч, запас хода – 600 км. На воде развивается скорость до 10 км/ч при продолжительности плавания до 7 ч. Разрешается передвижение по воде при волнении до 3 баллов. Возможна перевозка машины военно-транспортными самолетами грузоподъемностью не менее 20 т.
***
Проект БТ-3Ф анонсировали в 2016 году. К моменту первой публикации сведений были выполнены некоторые испытания. Вскоре опытный образец перспективной бронемашины показали на международном военно-техническом форуме «Армия-2016». Впоследствии бронетранспортер несколько раз показывали на других отечественных выставках. Несколько раз организация-разработчик публиковала новые сведения о ходе проекта; последние новости такого рода появились несколько дней назад.
Еще в 2016 году сообщалось, что интерес к БТ-3Ф проявляет Индонезия. На вооружении этой страны состоит более полусотни бронемашин БМП-3Ф и порядка 150 устаревших бронетранспортеров БТР-50; большая часть этой техники служит в морской пехоте. Для поддержания этого рода войск на должном уровне индонезийской армии нужна новая техника, такая как БТ-3Ф. С их помощью может быть проведена замена имеющихся БТР-50. За прошедшие годы реальный контракт на поставку не появился, но его могут подписать после завершения нынешних испытаний.
В недавнем прошлом бронетранспортером на базе БМП-3Ф также заинтересовалось российское министерство обороны. Согласно последним новостям, БТ-3Ф рассматривается в качестве возможной замены для достаточно старых многоцелевых транспортеров МТ-ЛБ. По-видимому, речь идет о возможной модернизации парка техники морской пехоты, которой приходится использовать старые машины в качестве бронетранспортеров для личного состава. В такой роли новый БТ-3Ф по всем статьям превосходит имеющиеся МТ-ЛБ и способен значительно повлиять на боеспособность частей.
Следует отметить, что российское военное ведомство тоже пока не размещало заказ на серийное производство БТ-3Ф. Приведет ли имеющийся интерес к появлению реального контракта – неизвестно. Последние испытания, о которых стало известно несколько дней назад, могут проводиться именно в интересах российской армии.
***
По своей концепции бронетранспортер БТ-3Ф похож на устаревшую машину БТР-50. Он представляет собой гусеничное защищенное транспортное средство, способное перевозить и высаживать пехоту, а также поддерживать ее пулеметным огнем. Кроме того, он оптимизирован для работы на воде: пересечения преград, высадки морских десантов и т.д. Техника, построенная на основе такой концепции, может представлять интерес для разных армий, в том числе и для российской.
Предложенный проект имеет ряд положительных особенностей. В первую очередь необходимо отметить использование готовой платформы с высокими характеристиками. БТ-3Ф строится на базе серийной боевой машины пехоты БМП-3Ф, что дает известные преимущества инженерного, производственного и эксплуатационного характера. Технику на готовом шасси, сохраняющую большую часть исходных агрегатов, сравнительно просто разработать, построить и использовать в войсках.
От своего предшественника в виде БТР-50 новый БТ-3Ф выгодно отличается повышенным уровнем защиты. Старый бронетранспортер имел гомогенную броню толщиной до 10-13 мм и мог защитить только от пуль и осколков. Корпус на базе БМП-3 имеет разнесенное алюминиевое бронирование со стальными элементами, что позволяет ему обеспечивать всеракурсную противопульную защиту и противоснарядную в лобовой проекции. Таким образом, имеет место значительный рост боевой живучести. В то же время, в корпусе нового бронетранспортера удалось поместить только 14 мест для десанта против 20 у БТР-50.
Важной особенностью БТ-3Ф является возможность установки различных боевых модулей с пулеметным или гранатометным вооружением. Совместимость с боевыми модулями разных типов позволяет заказчику выбрать желаемое оснащение и вооружение. Наличие боевого модуля в целом повышает безопасность экипажа, поскольку стрелок получает возможность вести огонь из-под брони.
Десантный отсек может использоваться для размещения специального оборудования и оснащения. Как и предшественник, БТ-3Ф может стать базой для командно-штабных машин, пунктов управления разного рода, санитарных машин и т.д. Фактически способ применения десантного отсека зависит только от пожеланий заказчика.
Впрочем, у предложенного образца имеются недостатки. Основываясь на достаточно старой платформе, бронетранспортер может не в полной мере соответствовать современным требованиям. Так, некоторых заказчиков может не устроить имеющийся уровень защиты. Также БМП-3 и ее модификации подвергаются критике из-за специфического процесса посадки и спешивания десанта.
При всех своих плюсах и минусах, бронетранспортер БТ-3Ф оказывается весьма удачным образцом защищенного транспортного средства для пехоты и грузов, унифицированным с другой техникой. Подобная машина действительно может представлять интерес для армий и способна стать темой контракта на поставку. По известным данным, пока бронетранспортером интересовались только Индонезия и Россия, имеющие значительный парк БМП-3 и нуждающиеся в новой технике. Вполне возможно, что в дальнейшем БТ-3Ф привлечет внимание и других заказчиков. Коммерческому успеху разработки может поспособствовать положительное завершение текущих испытаний, запланированное на осень.
По материалам сайтов:
https://ria.ru/
https://rg.ru/
https://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
http://bastion-opk.ru/
http://zonwar.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
О запуске нового этапа работ по проекту БТ-3Ф 16 февраля сообщило РИА Новости. Главный конструктор СКБМ Сергей Абдулов сообщил информагентству о недавнем старте ходовых испытаний бронетранспортера. На эти работы уйдет несколько месяцев. Испытания планируется завершить осенью этого года. Иные подробности текущих работ или проекта в целом не уточнялись.
Ранее объявлялось, что бронетранспортер БТ-3Ф является инициативной разработкой СКБМ, выполненной с учетом актуальных требований международного рынка. Еще до первого публичного показа этой машиной заинтересовались вооруженные силы Индонезии. Также сообщалось, что интерес к БТ-3Ф проявила российская армия. Впрочем, пока контракты на поставку готовой техники не подписывались.
***
Бронетранспортер БТ-3Ф представляет собой плавающую боевую бронированную машину, предназначенную для перевозки личного состава. За основу для этого образца была взята боевая машина пехоты БМП-3Ф, что известным образом упростило разработку и сборку техники, а также должно сказаться на простоте ее эксплуатации. Значительная часть агрегатов заимствуется без каких-либо изменений, тогда как примененные доработки дают бронемашине новые возможности.
Основным доработкам в новом проекте подвергся броневой корпус. Вместо штатной подбашенной коробки на БТ-3Ф используется высокая рубка с наклонным лобовым листом и вертикальными бортами. Лобовой лист рубки имеет накладное бронирование, повышающее общий уровень защиты. По-видимому, это сделано с целью получения одинакового уровня защиты всех элементов лобовой проекции. Напомним, базовая БМП-3 защищает экипаж от обстрела из 30-мм автоматической пушки с передних углов.
Применение рубки привело к увеличению внутренних объемов корпуса, необходимых для размещения десанта. Десантное отделение занимает всю среднюю часть корпуса и находится на месте боевого отделения базовой БМП-3Ф. В имеющемся объеме удалось разместить 14 десантников с оружием. Доступ в обитаемый отсек обеспечивается несколькими люками. В крыше рубки предусматриваются два крупных прямоугольных люка. Сохранены кормовые проходы, использовавшиеся на боевой машине пехоты, однако их конструкция изменена. Ввиду увеличившейся высоты корпуса и для большего удобства десанта сверху проходы закрыты наклонными откидными створками. Кормовые двери остались на своих местах.
В передней части крыши рубки предусматривается установка дистанционно управляемого боевого модуля. Изначально это было изделие типа ДПВ-Т. Такой модуль имеет комбинированные дневные-ночные средства наблюдения и лазерный дальномер. На нем устанавливается пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Управление оружием осуществляется с рабочего места стрелка, на котором расположены монитор и пульт управления.
Изначально предусматривается возможность применения разных боевых модулей с различным оружием – вплоть до пулемета калибром 14,5 мм или 40-мм автоматического гранатомета. К примеру, в 2017 году демонстрировался прототип БТ-3Ф с крупнокалиберным пулеметом «Корд».
В носовой части корпуса сохраняются два курсовых пулемета ПКТ, присутствовавшие на БМП-3Ф. В зависимости от текущих условий, они управляются собственными стрелками или механиком-водителем, дистанционно. На усиленном лобовом листе рубки помещаются два набора гранатометов «Туча». Амбразуры для стрельбы из личного оружия десанта не предусматриваются.
За исключением установки рубки и соответствующей переделки центральной части корпуса, БТ-3Ф почти ничем не отличается от базовой БМП-3Ф. Перед десантным отделением помещается отделение управление с тремя местами. Кормовой отсек, как и ранее, вмещает низкопрофильный силовой агрегат, над которым находятся проходы для десанта. Шасси не дорабатывается и сохраняет исходную конструкцию.
В переднем отделении управления имеются три места: для механика-водителя (в центре) и для двух стрелков. Эти места имеют собственные люки в крыше корпуса. Десант в полном составе перевозится в собственном отсеке с доступом через кормовые или верхние люки.
В корме корпуса помещается дизельный двигатель УТД-29 мощностью 500 л.с. Гидромеханическая трансмиссия обеспечивает передачу мощности на ведущие колеса гусеничного шасси и на водометные движители. Шасси включает по шесть опорных катков на борт, каждый из которых имеет собственный торсион и гидравлический амортизатор. Над днищем в корме находятся два водометных движителя для перемещения по воде. Также предусматривается установка помпы для откачки воды из внутренних объемов корпуса.
Несмотря на серьезную переработку конструкции, бронетранспортер по своим габаритам почти не отличается от боевой машины пехоты. Длина по корпусу достигает 7,15 м, ширина 3,3 м, высота – около 2,3 м. Полная боевая масса определена в 18,9 т. Ходовые качества остаются на уровне базовой машины. Максимальная скорость на шоссе – 70 км/ч, запас хода – 600 км. На воде развивается скорость до 10 км/ч при продолжительности плавания до 7 ч. Разрешается передвижение по воде при волнении до 3 баллов. Возможна перевозка машины военно-транспортными самолетами грузоподъемностью не менее 20 т.
***
Проект БТ-3Ф анонсировали в 2016 году. К моменту первой публикации сведений были выполнены некоторые испытания. Вскоре опытный образец перспективной бронемашины показали на международном военно-техническом форуме «Армия-2016». Впоследствии бронетранспортер несколько раз показывали на других отечественных выставках. Несколько раз организация-разработчик публиковала новые сведения о ходе проекта; последние новости такого рода появились несколько дней назад.
Еще в 2016 году сообщалось, что интерес к БТ-3Ф проявляет Индонезия. На вооружении этой страны состоит более полусотни бронемашин БМП-3Ф и порядка 150 устаревших бронетранспортеров БТР-50; большая часть этой техники служит в морской пехоте. Для поддержания этого рода войск на должном уровне индонезийской армии нужна новая техника, такая как БТ-3Ф. С их помощью может быть проведена замена имеющихся БТР-50. За прошедшие годы реальный контракт на поставку не появился, но его могут подписать после завершения нынешних испытаний.
В недавнем прошлом бронетранспортером на базе БМП-3Ф также заинтересовалось российское министерство обороны. Согласно последним новостям, БТ-3Ф рассматривается в качестве возможной замены для достаточно старых многоцелевых транспортеров МТ-ЛБ. По-видимому, речь идет о возможной модернизации парка техники морской пехоты, которой приходится использовать старые машины в качестве бронетранспортеров для личного состава. В такой роли новый БТ-3Ф по всем статьям превосходит имеющиеся МТ-ЛБ и способен значительно повлиять на боеспособность частей.
Следует отметить, что российское военное ведомство тоже пока не размещало заказ на серийное производство БТ-3Ф. Приведет ли имеющийся интерес к появлению реального контракта – неизвестно. Последние испытания, о которых стало известно несколько дней назад, могут проводиться именно в интересах российской армии.
***
По своей концепции бронетранспортер БТ-3Ф похож на устаревшую машину БТР-50. Он представляет собой гусеничное защищенное транспортное средство, способное перевозить и высаживать пехоту, а также поддерживать ее пулеметным огнем. Кроме того, он оптимизирован для работы на воде: пересечения преград, высадки морских десантов и т.д. Техника, построенная на основе такой концепции, может представлять интерес для разных армий, в том числе и для российской.
Предложенный проект имеет ряд положительных особенностей. В первую очередь необходимо отметить использование готовой платформы с высокими характеристиками. БТ-3Ф строится на базе серийной боевой машины пехоты БМП-3Ф, что дает известные преимущества инженерного, производственного и эксплуатационного характера. Технику на готовом шасси, сохраняющую большую часть исходных агрегатов, сравнительно просто разработать, построить и использовать в войсках.
От своего предшественника в виде БТР-50 новый БТ-3Ф выгодно отличается повышенным уровнем защиты. Старый бронетранспортер имел гомогенную броню толщиной до 10-13 мм и мог защитить только от пуль и осколков. Корпус на базе БМП-3 имеет разнесенное алюминиевое бронирование со стальными элементами, что позволяет ему обеспечивать всеракурсную противопульную защиту и противоснарядную в лобовой проекции. Таким образом, имеет место значительный рост боевой живучести. В то же время, в корпусе нового бронетранспортера удалось поместить только 14 мест для десанта против 20 у БТР-50.
Важной особенностью БТ-3Ф является возможность установки различных боевых модулей с пулеметным или гранатометным вооружением. Совместимость с боевыми модулями разных типов позволяет заказчику выбрать желаемое оснащение и вооружение. Наличие боевого модуля в целом повышает безопасность экипажа, поскольку стрелок получает возможность вести огонь из-под брони.
Десантный отсек может использоваться для размещения специального оборудования и оснащения. Как и предшественник, БТ-3Ф может стать базой для командно-штабных машин, пунктов управления разного рода, санитарных машин и т.д. Фактически способ применения десантного отсека зависит только от пожеланий заказчика.
Впрочем, у предложенного образца имеются недостатки. Основываясь на достаточно старой платформе, бронетранспортер может не в полной мере соответствовать современным требованиям. Так, некоторых заказчиков может не устроить имеющийся уровень защиты. Также БМП-3 и ее модификации подвергаются критике из-за специфического процесса посадки и спешивания десанта.
При всех своих плюсах и минусах, бронетранспортер БТ-3Ф оказывается весьма удачным образцом защищенного транспортного средства для пехоты и грузов, унифицированным с другой техникой. Подобная машина действительно может представлять интерес для армий и способна стать темой контракта на поставку. По известным данным, пока бронетранспортером интересовались только Индонезия и Россия, имеющие значительный парк БМП-3 и нуждающиеся в новой технике. Вполне возможно, что в дальнейшем БТ-3Ф привлечет внимание и других заказчиков. Коммерческому успеху разработки может поспособствовать положительное завершение текущих испытаний, запланированное на осень.
По материалам сайтов:
https://ria.ru/
https://rg.ru/
https://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
http://bastion-opk.ru/
http://zonwar.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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