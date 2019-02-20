Из грязи сразу в князи?
Статистические данные, которые публикуют СМИ, приближенные к Минобороны (конкретно — ТК «Звезда»), продолжают удивлять и обескураживать.
Буквально недавно еще мы рукоплескали планам по поставке в войска до 2030 года огромной массы танков Т-14 «Армата». Цифра указывалась от 2100 до 2300 машин. Бойся, весь мир, русские идут!
Внезапно планы рухнули, как стоимость рубля и барреля нефти. И стали говорить о поставке 100 машин. Ну как бы даже такая ударная бригада в составе той же Кантемировской или Таманской дивизии вполне осязаемо выглядела бы.
Но новый год принес новые корректировки. До конца 2019 года в вооруженные силы поступит аж 12 «Армат». То есть рота. Да и то, так скромненько говорилось о том, что это огромное количество новейших танков будет распределено между несколькими частями.
Понятно, речь пойдет не более чем про обучение какого-то количества личного состава в запас на тот случай, если вдруг мы осилим массовый выпуск этих танков.
О БМПТ Т-15 и БМП «Бумеранг» пока даже разговора не идет. Хоть о «Бумерангах» и писали, что год 2019-й станет годом начала поставок в армию. Но, видимо, тоже не судьба.
Примерно похожее действие происходит и с Су-57. Сроки более чем туманные, все выглядит весьма расплывчато. Вроде бы, если все срастется, то ВКС получат все-таки новейший истребитель если не пятого поколения, то 4+++. Если, повторюсь, все срастется как надо. В количестве тех же 12 штук. Которые тоже, видимо, пойдут как учебные единицы.
Вот все это было бы не так критично и невесело, но ведь все идет на фоне многочисленных сказок на тему дальнейших разработок, НИОКР и модернизаций. То есть оно мало того что «неимеетаналоговвмире», так мы еще, не поставив в строй, уже над модернизациями работаем!
Это к вопросу о некоем суперпуперорудии для «Арматы» калибром 152-мм. «Арматы» нет, а орудие-монстр уже разрабатывается. А вдруг пригодится? Наш бронепоезд по жизни должен стоять где-то неподалеку.
Анонсы — как осенние листья под ураганом. Список всего анонсированного за прошедшие три года настолько велик, что кажется, вот оно, еще чуть-чуть – и полная и безоговорочная перемога.
Но увы, анонсов у нас через край, а вот отчетов об их исполнении – кот наплакал.
И так в отношении почти всего. Сперва идет громкий анонс по всем каналам, о том, что к «концу 20.. года в войска поступит новое ****, новая **** и новый ****». И дальше – полная тишина. Причем это касается всего подряд.
Приведу забавный пример. В конце 2017 года у нас с подачи пресс-службы ЗВО было размещено вот такое радостное объявление, что «часть в составе ЗВО получит на вооружение новейшие комплексы ПВО «Бук-М3». Уряяяя!!!
Ну, вроде бы комплексы поступили.
Запрос в пресс-службу: когда, дескать, покажете?
Ответ: рано. Щас пока распакуют, соберут, отладят… Ладно, понятно.
Запрос: ну как там с «Буками»?
Ответ: все распрекрасно, личный состав осваивает, вот как освоят – покажем.
Так прошел весь год 2018-й, наступает 2019-й.
Запрос: ну, как с «Буками»?
Ответ: а с «Буками» все в порядке, вот только личный состав с машинами убыл на боевые учения. В Ашулук. На 8 месяцев. Поэтому показать пока никак не можем.
Восемь месяцев, как я понимаю, это чтобы точно больше не спрашивали. Как в той поговорке про шаха и ишака. И, как более-менее становится понятно, громкоголосое объявление про «Бук-М3» в Курске было, а самих «Буков» там так никто, возможно, и не увидел.
Потому и отмазки такие… не очень свежо пахнущие.
И так у нас почти во всем. Со всеми новейшими системами, которые должны попасть в войска.
Проблем, пожалуй, нет только со стратегическими межконтинентальными ракетами с ядерным двигателем, гиперзвуковыми глайдерами, лазерными боевыми комплексами, рельсотронами для «Арматы» и стратегическими подводными беспилотниками «Посейдон».
Вот со всеми остальными видами проблем валом, а с этими видами никаких проблем. Еще вот БПМ на антигравитационной подушке на подходе. Освоим – ловить США нечего будет. Дрожи, понимаешь, буржуй, настал последний бой.
Да, у нас проблемы с авиационными двигателями, у нас проблемы с АФАРами, мы не можем сделать так, чтобы в основном танке у командира и наводчика были равнозначные, но свои прицелы, они за один дерутся, а вот с глайдерами и ядерными двигателями для ракет полный порядок.
Дизелек для фрегата собрать проблема, а вот беспилотный стратегический кошмар на страх всей Америке – не вопрос.
На фоне всех этих не очень научных, но весьма фантастических сказочек реальное завтра выглядит как-то не очень вкусно.
Чего стоят только активно тиражируемые крики на тему того, что «зачем нам пятое поколение, мы сразу шестое начнем пилить и варить!»
Американцы, конечно, те еще оригиналы, соглашусь. Но во многом они нас опередили довольно далеко и надолго. У них и самолеты с авианосцев во множественном числе взлетают не с половинным запасом топлива и вооружения, и самолеты пятого поколения, что характерно, летают.
Как – другой вопрос, но, пройдя через чудовище F-22, купив с потрохами советские разработки ОКБ Яковлева, исправив столько ошибок, на выходе все-таки получился F-35, который пятого поколения и который реально летает и реально воюет. Не на первых ролях, но тем не менее.
И этих F-35 произведено в 35 раз больше, чем Су-57. Здесь в количестве важно даже не боевое преимущество. Здесь важен опыт применения и количество информации, поступившей при эксплуатации самолета. Двигатели, авионика, электроника, оружие, покрытие (немаловажно, коль «стелс»).
Как без всего этого наши собираются прыгать в следующее поколение, сложно сказать.
Может, это смешно будет смотреться, но на то они и есть научно-исследовательские опытные конструкторские работы. То есть научно исследуют, а потом еще и опытным путем проверяют. А потом на базе этого всего что-то конструируют.
Но как можно прыгать через голову, не изобретя электронный калькулятор, от арифмометра переходить к созданию компьютера? Или от перфокарт сразу к твердотельным SSD. Сомнительно так выглядит.
Эволюция – дело постепенное.
Между тем претензии, выраженные выше, имеют под собой весьма твердую основу. И здесь самое, на мой взгляд, правильное – четко понимать возможности и потребности собственного ВПК.
Давайте четко для себя поймем, что выпустить 35 000 танков Т-34 – это одно, а 2 000 «Армат» — совершенно другое. Концептуально Т-34 и Т-14 одно и то же. Танк. С пушкой, броней, двигателем и гусеницами. А чем они будут различаться – каждый сможет накидать немалый списочек самостоятельно.
Между прочим, примерно такая же разница будет между Як-9 и Су-57.
Но главное – это человеко-часы. Нет, часы – тут понятно, что их надо в сотни раз больше. Дело еще и в людях. Сегодня проблема кадров – это ПРОБЛЕМА. И она пока никак не решается, что нам систематически демонстрирует наша космическая отрасль.
Но то, что страна могла в 1944 году, а именно – поточный выпуск танков и самолетов, спустя 75 лет, увы, нереально. Отсюда и такие скромные цифры. Выпускать особо некому. Кадры уплыли, «не вписались в рынок», просто умерли. Набрать толпу реально. Набрать знающих профессионалов – сомнительно.
Потому-то некоего тотального перевооружения на упомянутые выше «системы пятого поколения» мы не увидим никогда. По двум причинам.
Первая – их просто реально некому выпускать в таких количествах, в которых они нужны. А нужны они в больших, ибо насыщенность любой армии ПТРК и ПЗРК такая, что и танки, и самолеты начинают заканчиваться весьма быстро. На примере Украины это очень неплохо видно.
Во-вторых, любая армия без постоянной подкачки вооружения при любом конфликте, особенно с равнозначной армией, закончится. Приблизительно через 2-4 месяца, в зависимости от своих командиров и командиров противника.
Выпустить Т-34 вместо Т-14? А у нас и так эта система в действии. Можно сколько угодно пугать потенциальных противников «Арматой», но…
Но в частях того же Западного военного округа, находящегося на наиболее вероятном направлении замеса, службу несут отнюдь не «Арматы», а Т-72Б. Да, даже не Б3, а просто Т-72Б. Увы, это печальный, но факт.
Точно так же не увидите вы ничего современного от слова «совсем». Все то же самое, что мы могли увидеть, скажем, в 1999 году. Те же «Акации» и «Гвоздики», те же буксируемые «Мста-Б», те же «Точки У» (нет, «Искандеры обещали в 2018-м, но как всегда, что-то пошло не туда).
В общем, вся та же советская армия, единственное, форма одежды изменилась. Остальное все осталось на прежнем уровне.
И вот мы имеем два параллельных таких процесса.
Процесс первый: мы старательно запугиваем весь мир рассказами о том, какое у нас мощное и современное оружие. Мультики демонстрируем… Ну плюс рев диванных «урякалок» в интернете. Типа, мы завтра, если что, весьмирвтруху и так далее.
Правда, на той стороне тоже не дураки сидят, и мультики хоть и смотрят, но как-то не особо боятся. Да, выпад с «Калибрами», конечно, не всем понравился, но весь мир «потенциальных» успокоился на редкость быстро.
Более того, разрыв Договора РМСД – вообще вещь сложная, потому что если мы проиграли гонку вооружений тогда, при СССР, то сейчас можно даже не начинать. Американский военный бюджет в 716 млрд долларов всхохатывает над нашим в 43 млрд.
Неприятно осознавать, что у США такой бюджет, который может позволить все: и истребителей 5 поколения наштамповать, и авианосец еще один сварганить, и навороваться всем. У нас вот, увы, что-то одно получается.
Потому и приходится, очевидно, воевать на информационном фронте, занимаясь сочинительством страшных сказок о беспилотном подводном ужасе и ракете с ядерным двигателем. Вдруг кто испугается, правда?
Дезинформированный и испуганный противник – наполовину побежденный, так сказал кто-то из понимавших в этом деле.
И становится понятно, почему вдруг от супертанков и истребителей 5 поколения у нас вдруг дружно переметнулись в сторону ракет. Да, ракеты – наша сильная сторона, спасибо ненавистному многим коммунистическом прошлому. Но да, увы, именно коммунисты, а не при царе-батюшке придумали то, чем мы сейчас Запад в наморднике держим. И, надеюсь, будем держать.
Но сегодня… А что сегодня? Сварка, сварной, лекала, тюбинг стали – и вот тебе ракета с атомным двигателем. В металле. И глайдер гиперзвуковой. И гравицаппа к нему.
Процесс второй, о котором сегодня говорят многие. Типа, убрать с передовой людей и пустить роботов и прочие беспилотники.
Ну не знаю, как у нас с роботами, я так думаю, что искусственный интеллект только в думе и правительстве освоили.
За любым беспилотником в любом случае сидит человек. Который должен смотреть и управлять. С клавиатуры, джойстиком, не важно. Важно то, что я воочию представляю обычных прошаренных рэбовских, вальяжно сидящих в креслах и покровительственно так произносящих: «Беспилотный танк? Ну, давай…» И улыбка такая, своеобразная.
О будущем дронов-беспилотников-безводительников даже рассуждать не хочется. Еще в Великую Отечественную слабенькие, но наглые РЭБ РККА давили целые диапазоны. Что можно сделать сегодня, даже говорить не хочу, но понимаю, что ничего этим беспилотным и прочим не светит.
Пока не изобретут реальный искусственный интеллект, который сможет реагировать быстро и правильно на изменяющиеся условия боя.
Вот тогда мы сможем поговорить о следующем поколении, да. Все остальное – сказочки для взрослых дяденек, которым так хочется считать, что страна, которая не может сделать судовой дизель и прицел для танка, освоит выпуск подводных стратегических дестроеров и прочей фантастики.
А пока микросхемы для наших ракет-носителей и спутников втихаря в США покупают у барыг.
И пока основу наших сил составляют аналоговые системы вооружения 80-х годов прошлого столетия.
Нет, приятно читать, когда умные и подготовленные люди всерьез рассуждают на тему того, что пятое поколение ни о чем, и надо всерьез смотреть туда, в будущее, и сразу переходить на шестое.
Правда, приятно.
И приятно читать, как их поддерживают. Значит, народ переживает и тоже пытается понять, как оно у нас на самом деле. И верит в ракету с ядерным двигателем, неумолимо рыскающую высоко в небе, и беспилотную подводную смерть, притаившуюся у берегов США.
Прикольно пугать противника чем-то таким, запредельным и плохо поддающимся пониманию.
Вот только когда смотришь на реальную российскую армию, то понимаешь, что ты вернулся в прошлый век, и никакого даже пятого поколения не будет, не говоря уже о шестом. А сказки – это просто подтверждение собственного бессилия.
Но вот такой у нас народ, да. Верит в доброго и мудрого царя, в то, что добро победит зло, и прочее. Умом Россию иногда правда не понять.
Но если нас призывают верить во все сказанное – значит, наверное, надо хотя бы попробовать.
Буквально недавно еще мы рукоплескали планам по поставке в войска до 2030 года огромной массы танков Т-14 «Армата». Цифра указывалась от 2100 до 2300 машин. Бойся, весь мир, русские идут!
Внезапно планы рухнули, как стоимость рубля и барреля нефти. И стали говорить о поставке 100 машин. Ну как бы даже такая ударная бригада в составе той же Кантемировской или Таманской дивизии вполне осязаемо выглядела бы.
Но новый год принес новые корректировки. До конца 2019 года в вооруженные силы поступит аж 12 «Армат». То есть рота. Да и то, так скромненько говорилось о том, что это огромное количество новейших танков будет распределено между несколькими частями.
Понятно, речь пойдет не более чем про обучение какого-то количества личного состава в запас на тот случай, если вдруг мы осилим массовый выпуск этих танков.
О БМПТ Т-15 и БМП «Бумеранг» пока даже разговора не идет. Хоть о «Бумерангах» и писали, что год 2019-й станет годом начала поставок в армию. Но, видимо, тоже не судьба.
Примерно похожее действие происходит и с Су-57. Сроки более чем туманные, все выглядит весьма расплывчато. Вроде бы, если все срастется, то ВКС получат все-таки новейший истребитель если не пятого поколения, то 4+++. Если, повторюсь, все срастется как надо. В количестве тех же 12 штук. Которые тоже, видимо, пойдут как учебные единицы.
Вот все это было бы не так критично и невесело, но ведь все идет на фоне многочисленных сказок на тему дальнейших разработок, НИОКР и модернизаций. То есть оно мало того что «неимеетаналоговвмире», так мы еще, не поставив в строй, уже над модернизациями работаем!
Это к вопросу о некоем суперпуперорудии для «Арматы» калибром 152-мм. «Арматы» нет, а орудие-монстр уже разрабатывается. А вдруг пригодится? Наш бронепоезд по жизни должен стоять где-то неподалеку.
Анонсы — как осенние листья под ураганом. Список всего анонсированного за прошедшие три года настолько велик, что кажется, вот оно, еще чуть-чуть – и полная и безоговорочная перемога.
Но увы, анонсов у нас через край, а вот отчетов об их исполнении – кот наплакал.
И так в отношении почти всего. Сперва идет громкий анонс по всем каналам, о том, что к «концу 20.. года в войска поступит новое ****, новая **** и новый ****». И дальше – полная тишина. Причем это касается всего подряд.
Приведу забавный пример. В конце 2017 года у нас с подачи пресс-службы ЗВО было размещено вот такое радостное объявление, что «часть в составе ЗВО получит на вооружение новейшие комплексы ПВО «Бук-М3». Уряяяя!!!
Ну, вроде бы комплексы поступили.
Запрос в пресс-службу: когда, дескать, покажете?
Ответ: рано. Щас пока распакуют, соберут, отладят… Ладно, понятно.
Запрос: ну как там с «Буками»?
Ответ: все распрекрасно, личный состав осваивает, вот как освоят – покажем.
Так прошел весь год 2018-й, наступает 2019-й.
Запрос: ну, как с «Буками»?
Ответ: а с «Буками» все в порядке, вот только личный состав с машинами убыл на боевые учения. В Ашулук. На 8 месяцев. Поэтому показать пока никак не можем.
Восемь месяцев, как я понимаю, это чтобы точно больше не спрашивали. Как в той поговорке про шаха и ишака. И, как более-менее становится понятно, громкоголосое объявление про «Бук-М3» в Курске было, а самих «Буков» там так никто, возможно, и не увидел.
Потому и отмазки такие… не очень свежо пахнущие.
И так у нас почти во всем. Со всеми новейшими системами, которые должны попасть в войска.
Проблем, пожалуй, нет только со стратегическими межконтинентальными ракетами с ядерным двигателем, гиперзвуковыми глайдерами, лазерными боевыми комплексами, рельсотронами для «Арматы» и стратегическими подводными беспилотниками «Посейдон».
Вот со всеми остальными видами проблем валом, а с этими видами никаких проблем. Еще вот БПМ на антигравитационной подушке на подходе. Освоим – ловить США нечего будет. Дрожи, понимаешь, буржуй, настал последний бой.
Да, у нас проблемы с авиационными двигателями, у нас проблемы с АФАРами, мы не можем сделать так, чтобы в основном танке у командира и наводчика были равнозначные, но свои прицелы, они за один дерутся, а вот с глайдерами и ядерными двигателями для ракет полный порядок.
Дизелек для фрегата собрать проблема, а вот беспилотный стратегический кошмар на страх всей Америке – не вопрос.
На фоне всех этих не очень научных, но весьма фантастических сказочек реальное завтра выглядит как-то не очень вкусно.
Чего стоят только активно тиражируемые крики на тему того, что «зачем нам пятое поколение, мы сразу шестое начнем пилить и варить!»
Американцы, конечно, те еще оригиналы, соглашусь. Но во многом они нас опередили довольно далеко и надолго. У них и самолеты с авианосцев во множественном числе взлетают не с половинным запасом топлива и вооружения, и самолеты пятого поколения, что характерно, летают.
Как – другой вопрос, но, пройдя через чудовище F-22, купив с потрохами советские разработки ОКБ Яковлева, исправив столько ошибок, на выходе все-таки получился F-35, который пятого поколения и который реально летает и реально воюет. Не на первых ролях, но тем не менее.
И этих F-35 произведено в 35 раз больше, чем Су-57. Здесь в количестве важно даже не боевое преимущество. Здесь важен опыт применения и количество информации, поступившей при эксплуатации самолета. Двигатели, авионика, электроника, оружие, покрытие (немаловажно, коль «стелс»).
Как без всего этого наши собираются прыгать в следующее поколение, сложно сказать.
Может, это смешно будет смотреться, но на то они и есть научно-исследовательские опытные конструкторские работы. То есть научно исследуют, а потом еще и опытным путем проверяют. А потом на базе этого всего что-то конструируют.
Но как можно прыгать через голову, не изобретя электронный калькулятор, от арифмометра переходить к созданию компьютера? Или от перфокарт сразу к твердотельным SSD. Сомнительно так выглядит.
Эволюция – дело постепенное.
Между тем претензии, выраженные выше, имеют под собой весьма твердую основу. И здесь самое, на мой взгляд, правильное – четко понимать возможности и потребности собственного ВПК.
Давайте четко для себя поймем, что выпустить 35 000 танков Т-34 – это одно, а 2 000 «Армат» — совершенно другое. Концептуально Т-34 и Т-14 одно и то же. Танк. С пушкой, броней, двигателем и гусеницами. А чем они будут различаться – каждый сможет накидать немалый списочек самостоятельно.
Между прочим, примерно такая же разница будет между Як-9 и Су-57.
Но главное – это человеко-часы. Нет, часы – тут понятно, что их надо в сотни раз больше. Дело еще и в людях. Сегодня проблема кадров – это ПРОБЛЕМА. И она пока никак не решается, что нам систематически демонстрирует наша космическая отрасль.
Но то, что страна могла в 1944 году, а именно – поточный выпуск танков и самолетов, спустя 75 лет, увы, нереально. Отсюда и такие скромные цифры. Выпускать особо некому. Кадры уплыли, «не вписались в рынок», просто умерли. Набрать толпу реально. Набрать знающих профессионалов – сомнительно.
Потому-то некоего тотального перевооружения на упомянутые выше «системы пятого поколения» мы не увидим никогда. По двум причинам.
Первая – их просто реально некому выпускать в таких количествах, в которых они нужны. А нужны они в больших, ибо насыщенность любой армии ПТРК и ПЗРК такая, что и танки, и самолеты начинают заканчиваться весьма быстро. На примере Украины это очень неплохо видно.
Во-вторых, любая армия без постоянной подкачки вооружения при любом конфликте, особенно с равнозначной армией, закончится. Приблизительно через 2-4 месяца, в зависимости от своих командиров и командиров противника.
Выпустить Т-34 вместо Т-14? А у нас и так эта система в действии. Можно сколько угодно пугать потенциальных противников «Арматой», но…
Но в частях того же Западного военного округа, находящегося на наиболее вероятном направлении замеса, службу несут отнюдь не «Арматы», а Т-72Б. Да, даже не Б3, а просто Т-72Б. Увы, это печальный, но факт.
Точно так же не увидите вы ничего современного от слова «совсем». Все то же самое, что мы могли увидеть, скажем, в 1999 году. Те же «Акации» и «Гвоздики», те же буксируемые «Мста-Б», те же «Точки У» (нет, «Искандеры обещали в 2018-м, но как всегда, что-то пошло не туда).
В общем, вся та же советская армия, единственное, форма одежды изменилась. Остальное все осталось на прежнем уровне.
И вот мы имеем два параллельных таких процесса.
Процесс первый: мы старательно запугиваем весь мир рассказами о том, какое у нас мощное и современное оружие. Мультики демонстрируем… Ну плюс рев диванных «урякалок» в интернете. Типа, мы завтра, если что, весьмирвтруху и так далее.
Правда, на той стороне тоже не дураки сидят, и мультики хоть и смотрят, но как-то не особо боятся. Да, выпад с «Калибрами», конечно, не всем понравился, но весь мир «потенциальных» успокоился на редкость быстро.
Более того, разрыв Договора РМСД – вообще вещь сложная, потому что если мы проиграли гонку вооружений тогда, при СССР, то сейчас можно даже не начинать. Американский военный бюджет в 716 млрд долларов всхохатывает над нашим в 43 млрд.
Неприятно осознавать, что у США такой бюджет, который может позволить все: и истребителей 5 поколения наштамповать, и авианосец еще один сварганить, и навороваться всем. У нас вот, увы, что-то одно получается.
Потому и приходится, очевидно, воевать на информационном фронте, занимаясь сочинительством страшных сказок о беспилотном подводном ужасе и ракете с ядерным двигателем. Вдруг кто испугается, правда?
Дезинформированный и испуганный противник – наполовину побежденный, так сказал кто-то из понимавших в этом деле.
И становится понятно, почему вдруг от супертанков и истребителей 5 поколения у нас вдруг дружно переметнулись в сторону ракет. Да, ракеты – наша сильная сторона, спасибо ненавистному многим коммунистическом прошлому. Но да, увы, именно коммунисты, а не при царе-батюшке придумали то, чем мы сейчас Запад в наморднике держим. И, надеюсь, будем держать.
Но сегодня… А что сегодня? Сварка, сварной, лекала, тюбинг стали – и вот тебе ракета с атомным двигателем. В металле. И глайдер гиперзвуковой. И гравицаппа к нему.
Процесс второй, о котором сегодня говорят многие. Типа, убрать с передовой людей и пустить роботов и прочие беспилотники.
Ну не знаю, как у нас с роботами, я так думаю, что искусственный интеллект только в думе и правительстве освоили.
За любым беспилотником в любом случае сидит человек. Который должен смотреть и управлять. С клавиатуры, джойстиком, не важно. Важно то, что я воочию представляю обычных прошаренных рэбовских, вальяжно сидящих в креслах и покровительственно так произносящих: «Беспилотный танк? Ну, давай…» И улыбка такая, своеобразная.
О будущем дронов-беспилотников-безводительников даже рассуждать не хочется. Еще в Великую Отечественную слабенькие, но наглые РЭБ РККА давили целые диапазоны. Что можно сделать сегодня, даже говорить не хочу, но понимаю, что ничего этим беспилотным и прочим не светит.
Пока не изобретут реальный искусственный интеллект, который сможет реагировать быстро и правильно на изменяющиеся условия боя.
Вот тогда мы сможем поговорить о следующем поколении, да. Все остальное – сказочки для взрослых дяденек, которым так хочется считать, что страна, которая не может сделать судовой дизель и прицел для танка, освоит выпуск подводных стратегических дестроеров и прочей фантастики.
А пока микросхемы для наших ракет-носителей и спутников втихаря в США покупают у барыг.
И пока основу наших сил составляют аналоговые системы вооружения 80-х годов прошлого столетия.
Нет, приятно читать, когда умные и подготовленные люди всерьез рассуждают на тему того, что пятое поколение ни о чем, и надо всерьез смотреть туда, в будущее, и сразу переходить на шестое.
Правда, приятно.
И приятно читать, как их поддерживают. Значит, народ переживает и тоже пытается понять, как оно у нас на самом деле. И верит в ракету с ядерным двигателем, неумолимо рыскающую высоко в небе, и беспилотную подводную смерть, притаившуюся у берегов США.
Прикольно пугать противника чем-то таким, запредельным и плохо поддающимся пониманию.
Вот только когда смотришь на реальную российскую армию, то понимаешь, что ты вернулся в прошлый век, и никакого даже пятого поколения не будет, не говоря уже о шестом. А сказки – это просто подтверждение собственного бессилия.
Но вот такой у нас народ, да. Верит в доброго и мудрого царя, в то, что добро победит зло, и прочее. Умом Россию иногда правда не понять.
Но если нас призывают верить во все сказанное – значит, наверное, надо хотя бы попробовать.
- Автор:
- Роман Скоморохов
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter