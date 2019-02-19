Первое падение Константинополя

История общеевропейских войн за Гроб Господень, пожалуй, не знала такого провала, как Четвертый крестовый поход. Предприятие, начинавшееся как очередная попытка отбить у мусульман Иерусалим, привело к прямым атакам на христианские (как католические, так и православные) города. Как же выглядела цепь событий, приведшая к такому неожиданному итогу?Начиналось все вроде бы хорошо: в 1198 году римский папа Иннокентий III кинул клич к освобождению потерянного 11 лет назад Иерусалима. Кратчайший путь к цели лежал по морю из Италии. Но у крестоносцев не было своего флота, равно как и возможности централизованно заплатить за его наем – поход возглавляло крупное дворянство, но не короли. Правда, в самой Италии имелись города-государства, располагавшие большим количество кораблей. Но это был выбор без выбора – Генуя и Пиза имели сильные флоты, но были заняты грызней друг с другом. Оставались венецианцы.Весной 1201 года посланники крестоносцев прибыли в Венецию. Коварная особенность переговоров была в том, что визитеры толком не знали, сколько именно людей соберется в поход. У них были лишь общие прикидки. Базировавшиеся на количестве и энтузиазме слушателей на многочисленных религиозных проповедях, призывавших к походу. Поэтому цифру будущего войска представители похода взяли «от балды» – 33 тысячи человек.Венецианцы оказались в сложной ситуации. С одной стороны, их текущий флот такую задачу попросту «не тянул» – ведь требовалось не просто перевезти крупную армию, но и обеспечить её снабжение и морское прикрытие. С другой – размах возможного контракта сулил серьезные барыши. Но, чтобы выполнить такие обязательства, венецианцам предстояло не просто построить ораву судов и набрать команды – их участие в крестовом походе означало, что минимум на год будет свернута вся морская торговля города. То есть, какие-то наработанные связи будут потеряны, какие-то лакомые кусочки отберут конкуренты. Поэтому плату венецианцы потребовали серьезную – 85 тысяч марок и половину от всех завоеваний похода.Не видя, что может пойти не так, посланники подписали соглашение – в расчете «на человека» сумма была вполне подъемная. Не усматривая никаких возможных проблем, венецианцы поставили и свои подписи. А потом произошло страшное – под стенами Венеции собралось лишь 12 тысяч человек, почти в 3 раза меньше, чем ожидалось. Это значило повышение платы почти в 3 раза – что было уже неподъемной суммой для большинства участвующих в походе людей. Проблема стала усугубляться, когда некоторые из собравшихся решили добраться до Святой земли самостоятельно, и стали покидать лагерь крестоносцев. Что только подымало сумму для оставшихся.Венецианцы, быть может, и не ожидали таких внезапностей, но полными дурачками точно не были. Поэтому заранее приняли меры на всякий случай – выбрали местом размещения крестоносцев остров Лидо. Выбраться с него разом в количестве, достаточныом для организации серьезных проблем, воинство могло только на венецианских же судах. Поэтому давить на Венецию крестоносцы не могли, а вот она на них – вполне.Из-за отсутствия денег было потеряно все лето 1202 года. Крестоносцы рассылали гонцов по своим имениям, залезали в долги, но по-прежнему были должны венецианцам 34 тысячи марок, и набрать эту сумму не было никаких надежд. Тогда венецианский дож Энрико Дандоло предложил воинству отсрочку платежа. За это следовало сделать «лишь самую малость». Взять для Венеции Зару – торговый город на побережье Адриатического моря. Проблема была лишь одна – город принадлежал королю Венгрии, христианину и католику. Но выхода не было – войско погрузилось на венецианские корабли, и отправилось к своей цели. В ноябре 1202 года Зара была взята и разграблена.Это разъярило папу римского – он пристально наблюдал за своим походом, и с каждым месяцем становился все мрачнее. Но инцидент с Зарой окончательно вывел его из себя – он отменил отпущение грехов для крестоносцев, а венецианцев и вовсе отлучил от церкви. Положение было критическое – весь поход держался на авторитете Иннокентия III. Узнай рядовые участники о его реакции, дело развалилось бы в любую секунду. Поэтому руководство поступило мудро, просто не поставив участников похода в известность относительно мнения папы.Благо, вскоре выдалась возможность расплатиться с Дандоло. Ею был византийский царевич Алексей. Он держал зло на своего дядю – императора Алексея III Ангела. Последний стал правителем в результате заговора против отца царевича, Исаака II, который был ослеплен и брошен в темницу. Сам царевич чудом бежал, и теперь искал поддержки. Алексей не скупился на обещания – за возвращение на трон он предлагал 200 000 серебряных марок, продовольствие для армии и десятитысячный контингент для крестового похода, а также полное подчинение православной церкви папе. Поверить в обещания юного Алексея было легко – Византийская империя славилась богатством, а её столица, Константинополь, была вторым городом мира. Венецианско-крестоносный флот двинулся на Царьград, достигнув его в июле 1203 года.В последнем, тем временем, творился полный бардак. Империя переживала тяжелые времена – с 1180 по 1204 год случилось 58 мятежей и заговоров. Казна опустела, армия и флот выродились, стены обветшали. Все было настолько плохо, что основой византийских сил на море были нанятые пиратские суда. Все, что имелось в Константинополе – 12 полуразвалившихся кораблей. Поэтому шансов остановить венецианский флот на море у действующего императора не было.Прежде входы в городские бухты, со сторон Черного и Мраморного морей, преграждали огромные цепи. Они никуда не делись и тогда – но сама по себе цепь была бесполезна. В бою она создавала удобные тактические условия для обороняющихся кораблей, но без них была совершенно беззащитна. Поэтому венецианцы довольно быстро её сломали.Затем началась атака на город. Крестоносцы атаковали с суши. Венецианцы же использовали свой мореходный опыт, чтобы напасть там, где стена выходила на море и была ниже. Для этого они задействовали возведенные прямо на кораблях осадные башни. Штурм крестоносцев провалился, а вот венецианцам повезло – они смогли преодолеть стену и захватить несколько кварталов. Обороняющиеся сманеврировали подкреплением и попытались было устроить контратаку. Тогда атакующие использовали дующий в спину ветер, и подожгли городские дома. Занялся пожар, в котором сгорело 120 акров строений. Атака византийцев была сорвана.У императора оставалась последняя возможность – собрать в кулак все войска, и атаковать крестоносцев в поле. Он попытался было это сделать, но в последний момент передумал, и увел армию обратно в город. Это был политический просчет – жители Константинополя пришли в ярость. Не дожидаясь, пока они его свергнут, Алексей III взял казну и бежал в первую же ночь. Это окончательно надломило горожан – плюнув на все, они открыли ворота крестоносцам. Благо, среди последних находился законный наследник престола.Царевич тут же был коронован, как Алексей IV. Казалось, что итог устроит всех, кроме беглеца, но после выходки предыдущего императора золота не было. Новый император принялся лихорадочно разыскивать деньги, но безуспешно. К январю следующего, 1204 года, он достал всех – как крестоносцев, с лета ждущих долг, так и жителей города, недовольных новыми налогами. Поэтому Алексей IV был низложен, брошен в тюрьму, и там убит.Новый император, Алексей V Дука, оказался решительным и энергичным правителем. Проблема была только в одном – империя разлагалась слишком долго, и допустила слишком много ошибок. Время для решительных спасительных действий было уже потеряно.Тем не менее, Дука действовал. Имея перед собой разъяренных крестоносцев и жителей города, он решил успокоить хотя бы одних, и занял жесткую «патриотическую» линию. Чужеземцам было предложено убираться вон, а столицу начали быстро готовить к обороне. Дука демонстративно показывал, что готов идти до конца – он приказал казнить трех пленных венецианцев. Их вывесили на стенах города и облили маслом, а затем подожгли, причем горящий факел подносил к ним сам император.Дука не был обделен и личной храбростью, но ему мешал упадок армии – предшествовавшие 1204 году десятилетия усобиц и переворотов нанесли по Византии страшный удар. От флота и вовсе ничего не осталось. Он пытался использовать брандеры, чтобы сжечь венецианский флот, но безуспешно. Атаковал неприятельский продовольственный отряд и был разбит. Личная смелость и решительность были недостаточными – теперь император мог надеяться только на городские стены.А крестоносцы готовились к атаке на город. На этот раз они не заходили с разных сторон, а действовали на одном фронте с венецианцами. Специфика, впрочем, оставалась той же – западноевропейские рыцари атаковали с суши, а итальянские мореплаватели с воды. Крестоносцы сделали ставку на бомбардировку стен, тараны и минную войну, а венецианцы – на все те же штурмовые мосты. Теперь они, правда, уступали улучшенным, надстроенным из дерева, стенам, но опытные мореходы нашли выход – они скрепляли борт к борту два корабля, и возводили на их мачтах еще более высокую конструкцию.Штурм начался 9 апреля 1204 года. Яростное сражение длилось до полудня – но атака была отбита. Переставшие получать провизию от византийцев, крестоносцы начали голодать. Они не могли позволить себе длительных осад. Все должен был решить следующий штурм. К нему тщательно готовились, причем не только материально, но и духовно – из армии были изгнаны все проститутки. Церковники читали проповедь за проповедью. Венецианцы чинили свои корабли.Наконец, 12 апреля состоялся решающий штурм. Он закончился успешно – армия крестоносцев ворвалась в столицу. Понимая, что город потерян, Дука 6ежал, пополнив список императоров-дезертиров. На следующий день крестоносцы начали грабеж. Захватчики убивали, насиловали, оскверняли святыни. Изысканные церковные алтари из драгметаллов разбивались на куски для дележа добычи. Предметы искусства переплавлялись на золото и серебро. Греческое население стремительно таяло – через месяц из 600 тысяч человек оставалось около 50. Константинополь попал в руки крестоносцев на долгие 57 лет. А созванный для отвоевания Святой земли у мусульман крестовый поход завершился разгромом христианской империи.