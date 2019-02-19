Вашингтон: двести лет с протянутой рукой

Автор вовсе не намерен утверждать, будто США чуть ли не с момента своего создания накапливали колоссальный государственный долг. На протяжении почти полутора столетий Америке вообще были должны намного больше, чем была должна она. Да и сейчас должны довольно много, хотя и существенно меньше, чем те 22,01 триллиона долларов, в которые сейчас измеряется государственный долг США.Однако не секрет, что уже с первых десятилетий своего существования Соединённые Штаты брали пример с хороших коммерсантов и предпочитали жить на средства, взятые взаймы. Для начала в основном у коммерческих банков, а с 1913 года – у созданной тогда специально для эмиссии и контроля за оборотом долларов Федеральной резервной системы. Она и сегодня по-прежнему представляет собой независимый консорциум резервных банков, которых теперь уже 12, разбросанных по крупнейшим городам страны.Американские администрации, как республиканские, так и демократические, всегда и достаточно обоснованно считали, что умеют обходится с таким пассивом, как свободные заёмные средства, лучше, чем кто бы то ни было. Не секрет и то, что Вашингтон при этом не только активно давал и даёт в долг другим, но и довольно лихо списывает долги тем государствам, а также тем банкам и компаниям, которые проявляют к нему необходимый пиетет.Тем самым американская администрация дополнительно развязывает себе руки ради свободного обращения с собственными долгами. Да, с тех пор, когда США окончательно взяли на себя роль мирового гегемона, они задолжали очень много и очень многим. Но только не надо думать, что сейчас у Вашингтона самые большие долги в истории. Сразу после Второй мировой войны они были намного больше, тогда госдолг на 20 с лишним процентов превосходил размер ВВП страны.Однако это не мешало самим США массированно кредитовать всех подряд, вплоть до побеждённой Германии. Экономика страны росла опережающими темпами и к середине 70-х годов соотношение госдолга к ВВП снизилось у США до 33-35 процентов. Затем запросы каждой очередной американской администрации заметно превышали аппетиты предшественников. Самый большой прирост американского госдолга пришёлся на время правления Барака Обамы. Его администрация почти удвоила размеры американского госдолга, хотя получила от Джорджа Буша младшего совсем неплохое наследство.20 января 2009 года, когда первый чернокожий стал хозяином Белого дома, госдолг США составлял 10,63 триллиона долларов, или около 56 процентов ВВП. Барак Обама очень агрессивно вкладывал средства не только в своё любимое детище — реформу здравоохранения Obamacare, но и в борьбу с последствиями кризиса 2008 года, а также тратился на военную компанию в Афганистане.Обаме приходилось очень много брать в долг, и уже при нём в США однажды случился шатдаун, то есть остановка федерального финансирования. Госдолг страны успел вырасти до 19,96 триллиона долларов, и нынешняя американская администрация, как бы её ни критиковали, такими темпами похвастаться не может.Мало кому известен такой характерный факт: сразу после «воцарения» Дональду Трампу из ФРС недвусмысленно предложили объявить что-то вроде ограниченного дефолта. Точнее, мораторий на обслуживание части государственного долга, что могло к тому же ещё и обвалить доллар. А ведь с победой «настоящего республиканца» возникали очень серьёзные опасения в связи с реальной перспективой значительного укрепления американской валюты.Однако у президента Трампа хватило здравого смысла, чтобы отказаться от столь радикального шага. Прагматик до мозга костей, он, похоже сразу понял, что так недалеко и до подрыва доверия к американской финансовой системе в целом. Тем более, что падение курса доллара уже само про себе единовременно снижает сумму американского долга на десятки и даже сотни миллиардов. Но то ли сам хозяин Белого дома вовремя вспомнил, то ли кто-то ему напомнил, что неподъёмный американский долг тем и хорош, что никто, и, скорее всего, никогда не способен всерьёз потребовать расплатиться даже по самой его незначительной части.На сегодня соотношение госдолга и ВВП США ещё не такое страшное, как в 1946 году – 22 триллиона против 19,5, к тому же и должников у американского минфина стало за прошедшие семь десятилетий только больше. По-крупному Вашингтону должны многие, начиная с Израиля и стран Ближнего Востока, и кончая партнёрами по НАТО. И, как ни удивительно, остальные должники – это, в большинстве своём, практически все те, кому должны сами же США. Из этих 22 триллионов больше 15 сейчас приходится на собственно государственный, то есть внешний долг, и почти 7 триллионов составляет так называемый внутригосударственный долг.При этом обязательства Вашингтона перед иностранными государствами-кредиторами составляют уже больше 6 триллионов долларов, из которых по триллиону с небольшим приходится на Китай и Японию. Но нет никаких сомнений, что эти страны, как впрочем, и все остальные кредиторы США, будут и дальше держать американские долги. Держать, прежде всего, в качестве самого надёжного и ликвидного актива. А дополнительным стимулом к тому, чтобы не требовать и частичной расплаты, будет желание оставить за собой право присутствия на неисчерпаемом американском рынке.Даже с учётом того, что на внешний долг у американского правительства приходится более трех четвертей от общей суммы, в первую очередь оно сильно задолжало всё же собственным гражданам. Формально речь идёт о долгах страховым и пенсионным фондам, средства которых потом распределяет по получателям само же государство.В итоге именно граждане на самом деле и кредитуют своё правительство. Через инвестиционные и пенсионные фонды, через управляющие и страховые компании, через сберегательные облигации и другие инструменты они дали в долг Вашингтону примерно 7-7,5 триллионов долларов. И это почти половина всего государственного долга США. А ведь есть ещё и так называемый внутригосударственный долг, в котором такого же рода «вклад» граждан, как минимум, не меньше.Сами же граждане США, чуть ли не с рождения, как говорится, все в долгах, как в шелках. Не самая дорогая ипотека, автомобили и техника, многочисленные страховки, услуги юристов, образование и медицина – всё это «простому» американцу абсолютно доступно, но доступно, как правило, в долг. Закредитованность американцев не идёт ни в какое сравнение с долгами россиян. В США считается нормой, когда даже после смерти должника, дети и внуки много лет гасят его долги.В силу целого ряда законодательных ограничений, которые, впрочем, не идут ни в какое сравнение с российской бюрократией, граждане США имеют не самые широкие возможности приобретать государственные ценные бумаги. Ограничения касаются, в основном, суммы вложений. При всей американской финансовой свободе социальные институты весьма скрупулёзно отслеживают, чтобы вкладчики не рисковали всем состоянием. Понятно, что всё это касается, прежде всего, пенсионеров, получателей разного рода пособий, в том числе мигрантов, а также занятых в госсекторе. Но важна сама по себе тенденция.И хотя долги граждан — это, как правило, долги не перед государством, а перед частными банками и компаниями, опосредованно это фактически означает лишь существование некоего баланса, быть может даже равновесия. Те же компании и банки вовсе не обязательно много должны государству, скорее даже наоборот – наверняка тоже владеют его ценными бумагами. Но они накрепко подсажены на иглу свободного доступа к экспортным льготам, к некому подобию госзаказа со стороны ведущих корпораций, к защите от иностранных конкурентов. И ещё много к чему, что делает весьма привлекательным «бизнес в Америке». Бизнес для настоящих американцев.Соединённые штаты также довольно много – два с половиной триллиона долларов должны Федеральной резервной системе. Должны почти исключительно за печать долларов. Отдавать, однако, не спешат, поскольку ФРС умеет работать с такого родам активами не хуже, а во многом и лучше любой из американских администраций.Подобную практику отсутствия спешки в расчётах США используют во взаимоотношениях практически со всеми своими кредиторами. Она же распространяется и на расчёты с такими структурами, как ООН или ЮНЕСКО, уже, впрочем, американцами брошенное, и с МВФ и Всемирным банком, и даже, о ужас, с НАТО. Ведь в этих случаях и проценты набежать не могут, и о пени не может быть речи, а в том, что с деньгами они умеют обращаться лучше всех остальных, в Вашингтоне абсолютно уверены и сегодня.Завершая этот лапидарный обзор, отмечу, что в принципе какую-то долю, американского долга, не самую значительную, разумеется, скорее всего, не так трудно и востребовать. Зато совсем легко можно, к примеру, продать. И, между прочим, отнюдь не за бесценок. Даже в самом трудном, порой безвыходном положении, многие страны беспрепятственно выручали за американские долговые бумаги даже больше номинала. Важно, чтобы сумма не зашкаливала и не вела к обрушению рынка.Обычно всё решала та самая лояльность или пиетет, о котором уже было сказано выше. Солидные суммы выручило в своё время за американские трежериз правительство генерала Пиночета в Чили, немало помогли они и Испании, хотя ещё при диктатуре Франко её крепко «наказывали» финансово за поддержку Кубы во главе с Фиделем Кастро.