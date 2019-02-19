Успеть до "майдана". О перспективах объединения России и Белоруссии

Мы откровенно говорим друг другу, что не вечны. Мы когда-то уйдем. Что оставим детям, как они продолжат нашу политику?

Когда менее месяца назад я пытался анализировать ситуацию с возможным объединением России и Белоруссии, мне и в голову не приходило, что события будут развиваться так быстро. То есть, угадав направление их развития, я сильно ошибся насчет скорости, с которой процесс принятия Минском неизбежности грядущего объединения приведет наши страны к началу каких-то фактических переговоров по этому поводу.Напомню, в январе президент РБ Александр Лукашенко выступил с рядом резких заявлений, согласно которым некоторые российские чиновники намекают ему на вхождение Белоруссии в состав РФ «шестью областями». Тогда же он заявил о том, что суверенитет Минска является священным и неприкасаемым, а также провел ряд внутренних мероприятий по «информационному противодействию российским СМИ». Также отмечались некоторые вбросы, предположительно именно белорусского происхождения, согласно которым Лукашенко готовится «переметнуться на Запад». Понятно, что нужны они были только для того, чтобы расширить переговорное поле с Москвой, но горячие головы в РФ восприняли все это очень близко к сердцу.Собственно, тогда я предположил, что поднявшаяся в СМИ волна есть не что иное, как вполне осознанное давление на Минск со стороны Москвы. В Кремле поняли, что откладывать некие важные решения по интеграции дальше нельзя, и решили надавить на Лукашенко, заставив того пройти через все классические стадии принятия сложного, но неизбежного решения: отрицание, гнев, депрессию, торг и, наконец, принятие.И вот сейчас мы узнаем, что Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Сочи весьма продуктивную трехдневную встречу. Обо всех её результатах нам, конечно, пока никто не расскажет, но один итог все-таки весьма красноречив: Александр Григорьевич в беседе с журналистами заявил, что они с Путиным готовы к объединению, и последнее слово остается за народами двух стран.Согласитесь, это несколько отличается от «плана по миграции РБ на Запад», который нам пытались подсунуть ещё месяц назад, да и вообще от истерической повестки тех дней, когда на первый взгляд могло показаться, что взаимоотношения России и Белоруссии вот-вот будут разорваны. Вообще, сам дух переговоров, проходивших в Сочи, свидетельствует об очень хороших отношениях Путина и Лукашенко. Как пример, фраза Лукашенко об отношениях двух лидеров, произнесенная им уже после переговоров:Где и когда мы могли бы услышать что-то подобное, если говорить о мировой политике? Между лидерами каких государств мог состояться подобный диалог? Он уникален даже по меркам постсоветского пространства, где большинство лидеров говорит на русском языке, где они связаны общей историей, имеют схожие воспоминания о детстве и юности. Здесь, где все мы в прошлом жили под одной государственной крышей, можно ожидать очень теплых и доверительных отношений хотя бы между несколькими лидерами государств. Но такого не происходит ни между Путиным и Назарбаевым, ни между Путиным и Алиевым, ни даже между какими-нибудь прибалтийскими «пасынками» СССР, которые хоть и живут по одной методичке, до особой душевности в отношениях все равно не снисходят.Да, все мы знаем, что Лукашенко тот ещё хитрован. И его лавирование вполне соответствует образу хитрого полесского крестьянина, желающего не упустить выгоду от отношений со всеми своими соседями. Но все-таки, как показывает практика, когда дело доходит до принципиальных решений, он от выбранного курса не отступает. И недавние переговоры – прекрасное тому подтверждение.Откровенно говоря, пока очень сложно сказать, на какой же основе будет происходить грядущее объединение. Понятно, что заявление о том, что Белоруссия должна «вступить в РФ шестью областями» могло быть попыткой Москвы заранее обеспечить себе поле для маневра. Как говорится, просите сто рублей, чтобы дали хоть двадцать. В данном случае это может работать именно так: изначально высокие требования были нужны лишь для того, чтобы в ходе переговоров выторговать себе более-менее нормальные условия для интеграции.С другой стороны, достаточно очевидно и то, что Москве не очень нужно объединение на основе полного равенства субъектов. Ну, хотя бы потому, что субъекты получатся слишком уж неравноценными по своей военной, политической, экономической мощи. При этом Минск останется де-факто независимым, ведь отказываться от "священной коровы" суверенитета он не собирается. Делегируя ключевые полномочия в новый центр власти (пусть он и будет находиться в Москве), в итоге Кремль не получит ничего настолько ценного, чтобы из-за этого стоило бы идти на такие радикальные политические перемены.Вообще, довольно очевидно, что Кремлю хватает сложностей и с имеющимися национальными республиками. Затевать сейчас чехарду с союзным государством, выдавая его за «новый СССР» или даже некую обновленную Россию, значит спровоцировать региональные элиты в Казани, Грозном или Якутске на очередную борьбу за «суверенитет». Пойти по этому пути, предложив им равные с Минском права в новом Союзном государстве, просто самоубийственно: в случае неудачи этого общего проекта он моментально повторит судьбу СССР, но на этот раз с гораздо более разрушительными последствиями для самой России – её в сколько-нибудь привычном нам виде просто не станет.По тем же причинам спорным кажется путь наделения Минска какими-то сверхполномочиями в составе РФ. Да, Казань моментально захочет себе столько же суверенитета. Не отстанет от неё и Кавказ, и другие национальные субъекты федерации. А значит, как ни крути, оптимальным будет именно раздел Белоруссии на шесть областей с последующим включением их в состав РФ.Но раз уж идеал в политике почти недостижим, и она обычно становится продуктом различных компромиссов, можно предположить, что какой-то "особый путь" найдут и здесь. Например, Белоруссия может войти в состав РФ единым субъектом и даже получить какие-то специфические права, но в Конституции будет закреплено положение, что это возможно только для новых субъектов, добровольно принявших решение о вступлении в РФ. Этот вариант более подходит для Лукашенко, так как позволяет ему почти честно говорить, что он до конца отстаивал суверенитет Белоруссии, был его честным гарантом и добился наилучших условий для вступления в РФ. Ну а там уже, разумеется, дело было за народом, который и есть главный носитель суверенитета и который на референдуме принял соответствующее решение.Возможно, проработают и вариант с «шестью областями», имеющими особые права в России. И тоже, разумеется, на основе принципа «только недавно и добровольно вступившие». Это, вероятно, было бы оптимальным компромиссом для Кремля, но Лукашенко в таком случае придется изрядно напрячься, чтобы результаты референдума были положительными.Понятно, что даже намек на подобное развитие событий вызывает истерику у белорусской оппозиции, давно и прочно ассоциирующей свою страну с Европой. Причем тут не очень важно, ждут ли белорусов в Европе, а если да, то на каких условиях: понятно, что наши оппозиционеры (а белорусские от наших особо не отличаются) будут устраивать гевалт в любом случае, ибо финансирование у них понятно откуда.Реакция наиболее «неполживой» части белорусской общественности уже последовала: журналистка Наталья Радина, главный редактор оппозиционного сайта «Хартия-97», дала соответствующее интервью украинскому (неудивительно) каналу «112 Украина». В нем она довольно грамотно, надо отдать ей должное, обыграла страхи наиболее радикальной части «незалежной», заметив, что в случае объединения военная угроза для Украины будет исходить ещё и с севера, что заставит ВСУ распылить свои силы и сделает «нэньку» ещё более уязвимой для «агрессии». Также журналистка рассказала об «угрозе» Польше, Литве и Латвии, что ещё очевиднее обозначило как её взгляды, так и источники финансирования.А вывод, сделанный госпожой Радиной, довольно красноречив: она подчеркнула, что конфликт Запада и России в результате объединения последней с Белоруссией перейдет в ещё более горячую стадию. Что, наверное, не так уж далеко от истины: в Вашингтоне и Лондоне это мало кому понравится, поэтому гадить начнут ещё сильнее.Сбудется ли существующий прогноз, состоится ли объединение России и Белоруссии, а если да, то на каких условиях, пока сказать сложно. Но очевидно одно: затягивать с этим ни в коем случае не следует. Очередные выборы президента РБ должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. И весьма вероятно, что некоторые силы попытаются использовать их для начала белорусского «майдана». Во всяком случае, наличие в РБ таких журналисток-оппозиционерок, как Радина, не оставляет нам шанса думать иначе.А значит, нужно поторопиться. Кроме того, нужно обязательно быть готовыми, чтобы не получилось как в Киеве. Потому что в противном случае надежд на сравнительно безболезненное возвращение России в свои исторические границы просто не останется.