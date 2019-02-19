Как США ведут мировую войну? Часть 2
Итак, продолжение темы о том, как США ведут глобальный конфликт и какие у них есть для этого замыслы. Даже в самом кратком, тезисном изложении, статья получилась довольно объемной, и для удобства читателей ее пришлось поделить на две части. Часть первая здесь.
Взять выгодные позиции без войны
В глобальной стратегии США есть один очень существенный пункт, который в России не понимается и не осознается. США не собираются вступать в большую войну на существующих рубежах и на занятых уже позициях. Они стараются использовать любую возможность для того, чтобы занять выгодные позиции без войны, или, по крайней мере, при помощи локальной войны против заведомо более слабого противника при своих умеренных потерях.
Почему это так? Во-первых, в рамках глобальной стратегии армия и флот — ресурсы конечные. На создание приличной армии и приличного флота требуются многие годы и даже десятилетия, а угробить все это можно в считанные недели. Если стратеги просчитались и одержали пиррову победу при огромных потерях, то другой армии и другого флота им никто не даст. Это правило действует и для США, тем более что их современное экономическое состояние исключает возможность второй попытки. Либо они добьются решающей победы в глобальном масштабе, либо... либо же США вскоре не будет.
Во-вторых, в глобальной стратегии есть задачи главные и второстепенные. Главная задача для США, как я определил в предыдущей статье, — свалить Китай. Эта задача вполне оправдывает высокие потери и неизбежный от такой войны экономический ущерб, поскольку все счета после войны будут оплачивать побежденные.
Занятие выгодных позиций, и в частности, проникновение в Центральную Азию, это задача весьма важная, но второстепенная в сравнении с главной. Тратить на второстепенные задачи войска явно нерационально, поскольку это ведет к существенному ослаблению сил перед решающей схваткой, а также предупреждает главного противника, в данном случае Китай, и дает ему время, чтобы получше подготовиться.
Если США растратили бы значительную часть своей армии на захват силой выгодных позиций и проложили бы себе дорогу в Центральную Азию каким-либо образом, то просто передали бы победу в глобальном конфликте Китаю. Схватиться ослабленными с сильным, и еще хорошо подготовившимся противником, — это ничем, кроме поражения, окончиться не может.
В-третьих, США имеют впечатляющую глобальную военную инфраструктуру в виде многочисленных военных баз, разбросанных по всему миру, главным образом в ключевых районах: узлах морских коммуникаций и в районах, где, очевидно, предполагается развертывание крупных армейских группировок. В России, кстати, совершенно не понимают значения этой зарубежной военной инфраструктуры. Да, она стоит недешево, но дает важнейшие стратегические преимущества. США имея базы, имеют возможность выбирать, где и когда они начнут боевые действия. То есть, это залог создания наиболее выгодных условий для войны и захвата инициативы в случае ее начала. Далее, сеть зарубежных баз — это возможность наращивать силы и снабжать крупные группировки войск, флоты и воздушные армии в выбранном для сражения регионе.
Создание новых баз американцы также стараются проводить по возможности без войны, на основе соглашений со странами, выбранными в союзники или военные партнеры.
Все эти "цветные революции", "мятеже-войны", расширение НАТО на восток, создание и поддержание зарубежных баз и другие подобные меры — это как раз выражение американского стремления взять выгодные позиции без войны и с минимально возможным расходом военных и экономических ресурсов. Эта политика требует времени и плетения сложной паутины политических интриг, но результат того стоит.
Пример КНДР и Ирана
Американские стратеги несколько раз примерялись к тому, чтобы улучшить свое стратегическое положение силой.
Некоторое время назад, в 2000-е годы, в США вполне серьезно обсуждалась вероятная военная операция против КНДР. Формально для того, чтобы ликвидировать северокорейскую ракетную и ядерную программы ради "мира во всем мире", а фактически для того, чтобы обеспечить себе сухопутный плацдарм для последующей схватки с Китаем. Существование такого плацдарма ощутимо ухудшало положение Китая; американские войска, с превосходством на море и в воздухе, могли бы нанести крупное поражение китайским войскам и подрубить китайскую военную мощь.
Однако, когда дело дошло до оценки вероятных потерь в случае войны против КНДР, стало ясно, что этот вариант слишком невыгоден. Американцы не сомневались, что северокорейцы будут сражаться зло и упорно, война с ними будет кровопролитной.
Северокорейская армия — весьма сильный противник
Насколько мне помнится, минимальная оценка возможных потерь была около 250 тысяч убитыми. Вместе с санитарными потерями, стало быть, около 750-800 тысяч человек. То есть, нужна была группировка войск численностью порядка 2,5-3 млн. человек, из которых треть будет потеряна.
Хорошо, но что дальше? А дальше перед американцами вставал китайский командующий с простым вопросом: "Ну что, вы готовы перейти Ялуцзянь и схватиться с Народно-освободительной армией Китая?". Армия США могла бы стереть КНДР с лица земли и залить ее кровью по самую верхушку горы Пэктусан, но дальше перед ними вставала армия еще более многочисленная, с еще большим мобилизационным контингентом, гораздо лучше вооруженная и с колоссальным экономическим потенциалом за спиной. К тому же, за время операции против КНДР, проведшая все возможные меры подготовки к войне.
Абсурдность ситуации была вполне очевидной. Отсюда и решение: попытаться придушить КНДР санкциями, попытаться расшатать ее изнутри, и тем самым обеспечить взятие выгодного плацдарма без войны, на волне, так сказать, "демократической революции". Это не получилось. Главным образом потому, что американцы полагались на южнокорейцев, а их познания по части КНДР оказались на очень низком уровне. США сильно недооценили устойчивость северокорейской экономики и способность страны развивать ядерное и ракетное оружие. Сейчас, судя по всему, американцы пытаются реализовать другой подход: добиться от КНДР чего-то вроде нейтралитета, нейтрализовав ее таким образом. Возможно, что в ход еще пойдут широкие уступки и подкуп в виде экономической помощи.
То же самое было в примере с Ираном. В 2004 году вероятность войны против Ирана была очень высокой. Иран тогда был с трех сторон окружен американскими войсками: в Ираке, в Афганистане и в Персидском заливе, и его положение было очень напряженным. Свалить Иран для США означало бы получить прямой доступ к Каспийскому морю и, тем самым, к Центральной Азии. Вопрос был тот же самый: во что обойдется такая война. И в этом случае вероятные потери получались слишком большие для решения этой второстепенной стратегической задачи. В общем, и тут США пошли по пути санкций, в надежде придушить Иран (а заодно затруднить доступ Китая к иранской нефти). Насколько можно судить, этого у американцев тоже не получилось.
Черноморско-кавказский план
Был у США еще один вариант, тоже, в целом, неудачный. В Центральную Азию можно попасть еще через черноморско-кавказский регион, либо через Южный Кавказ, то есть Грузию и Азербайджан, либо через Северный Кавказ.
Этот план появился, видимо, еще в начале 1990-х годов, в рамках стремления США наложить контроль на нефтегазовые ресурсы этого региона. Для этого они пытались использовать "мятеж-войну" в Чечне, в которой была сильная нефтегазовая подоплека. В мемуарах генерал-полковника Геннадия Трошева упоминается интересный факт, что чеченцы во время войны пытались построить дорогу и подготовить трассу под нефтепровод через Чечню в Грузию. Вообще, планы построения Имарата Кавказ, провозглашенного в 2007 году Доку Умаровым, охватывали весь Северный Кавказ от Каспийского моря до Азовского. Если бы этот план состоялся, то США, вне всякого сомнения, сами или руками Саудовской Аравии, постарались бы подгрести его под себя, что давало бы им прямой и весьма удобный доступ в Центральную Азию.
Карта так и не состоявшегося Имарата Кавказ. Если бы он возник, то американцы получили бы доступ к Каспийскому морю, с портами, железными и автомобильными дорогами, качественной нефтью и нефтепроводами, хлебом...
Эта попытка, как мы знаем, потерпела полный провал.
Южнокавказский маршрут также столкнулся с серьезными проблемами. Американцам удалось перетянуть на свою сторону Грузию, только это мало что давало. Азербайджан, несмотря на многочисленные уговоры, уклонился от сотрудничества с американцами, поскольку для него сотрудничество с Россией, включая экспорт нефти, было с очевидностью выгоднее. Впрочем, даже успех с Азербайджаном не вел к успеху, поскольку южнокавказский маршрут находился в тисках между Арменией, союзной России, и Южной Осетией. Он мог быть в любой момент перерублен.
В 2008 году была сделана попытка несколько улучшить положение, когда Грузия начала войну против Южной Осетии. Эта маленькая республика имеет истинно стратегическое значение, поскольку на ее территории находится южный портал Рокского тоннеля, через который Россия может перебросить крупную армейскую группировку на Южный Кавказ. В начавшейся войне это и было сделано, и Грузия потерпела быстрое и сокрушительное поражение.
Карта, прекрасно демонстрирующая стратегическое значение Рокского тоннеля. Пока он в руках у России, Южный Кавказ в качестве магистрали снабжения американцы использовать не могут
Грузинская армия бежала, побросав американское вооружение
Третий пункт черноморско-кавказского плана — Украина. На нее, должно быть, в США возлагали большие надежды. Переход Украины на сторону США и НАТО должен был решить две основные стратегические задачи. Во-первых, ликвидация Черноморского флота. Пока в Крыму базируется российский флот, Черное море нельзя использовать в качестве линии коммуникации. Отвод флота из Севастополя вел, фактически, к его уничтожению, поскольку севастопольские базы вообще самые удобные на всем черноморском побережье для базирования флота, и кроме них Россия больше не имела подходящей военно-морской базы на черноморском побережье. Во-вторых, Украина должна была стать важнейшим плацдармом НАТО на востоке, с которого было бы возможно нанести удар по российским войскам в Европейской части России, а также обеспечить рывок на Северный Кавказ, Нижнее Поволжье к Каспийскому морю.
Этот идеальный с американской точки зрения, давал США контроль над важнейшей судоходной магистралью — Волго-Донским каналом, соединяющим Каспийское море с Азовским и Черным морями. Это прямой морской доступ к Центральной Азии, для США наилучший из всех возможных.
Волго-Донской канал на карте (обозначен синей линией ВДВП). Кратчайший и наиболее удобный путь с Черного моря в Каспийское море
Вот канал поближе, на топографической карте
Украина должна была проводить максимально агрессивную политику, и, вероятно, в Пентагоне рассчитывали достичь если не всех, то по крайней мере части своих целей украинскими руками.
Итак, на Украине произошел "майдан", который американцы всецело поддержали. Но потом случилось два крупных провала. Первый провал — Крым вдруг стал российским. Я убежден в том, что занятие Крыма было давней заготовкой командования Черноморского флота на случай обострения положения. Вся операция прошла чисто и гладко, захватив американцев врасплох. Уничтожение Черноморского флота провалилось, что вызвало в США сильнейший зубовный скрежет.
Второй провал — неудача украинской армии в Донбассе. Оказалось, что украинская армия настолько слаба, что не в состоянии справиться даже с ополченцами, наспех вооруженными и сколоченными. Украинское командование сделало все мыслимые тактические ошибки, и закономерно пришло к поражению. Вывод из этого был совершенно однозначным, и в Пентагоне его и сделали: Украина не только не может выполнить возложенные на нее военные задачи, но и сама нуждается в защите, если ввяжется в прямую войну с Россией.
Черноморско-кавказский план в целом оказался неудачным: чеченцев разбили, грузины бежали, украинцы... увы, мы должны придерживаться печатных приличий.
Американские неудачи были сугубо закономерными. Они старались добиться своих целей чужими руками, не ввязываясь в прямое военное столкновение с Россией (война НАТО с Россией дает Китаю мощные стратегические преимущества и время на подготовку). Но местные кадры оказались настолько плохими, что ничего из этого плана на данный момент не получилось.
Какие могут быть дальнейшие шаги?
Итак, что США имеют на данный момент? С одной стороны, в результате бурной военно-политической активности за последние 20 лет, США расширили и несколько улучшили свои позиции, путем приобретения трех весьма важных позиций: Афганистана, Украины и Грузии. Эти страны при определенных условиях могут стать плацдармами для развертывания войск НАТО против России и Китая.
С другой стороны, цель взятия под контроль Центральной Азии и создания наиболее выгодных условий для решающей схватки с Китаем далеко не выполнена. Пока что для американских стратегов это такой же мираж на горизонте, как и 20 лет назад. Главное, чего американцы сделать не смогли, так это создания удобного входа в Центральную Азию с подводящей к нему транспортной магистралью снабжения, безопасной, полностью контролируемой, и при этом достаточно развитой для того, чтобы снабжать крупную группировку войск (не менее миллиона человек, а возможно и более), ведущую активные боевые действия. Это означает, что условия для военной победы над Китаем не созданы.
Возможны три варианта дальнейшего развития событий.
Первый вариант — продолжать прежнюю политику взятия выгодных позиций без войны, политическими средствами и руками всякого рода местных движений. Перспективы ее, скорее, отрицательны. Американцам больше не на кого положиться. Самые резкие и воинственные чеченцы разбиты полностью и еще не скоро восстановят свои силы. К тому же российская политика в Чечне (многими критикуемая) делает для чеченцев выбор в пользу России гораздо более выгодным, чем крайне сомнительные перспективы еще одной войны. Все остальные возможные "джихадисты" не идут ни в какое сравнение с чеченцами. К тому же Россия приобрела большой опыт в подавлении "мятеж-войны".
Еще один немаловажный фактор — у США больше нет времени на столь долгие игры, их поджимает ухудшающееся экономическое положение. Стратегической победы надо добиться в течение ближайших 5-7 лет, не более.
Второй вариант — попытаться нейтрализовать Россию экономическими санкциями и устройством "цветной революции". Проблема тут та же: в России американцам не на кого опереться, нет такой политической силы, способной добиться нужного для США результата. К тому же удушение России санкциями вызывает отпор со стороны Германии, сидящей на российском газе. Настаивать на этом для США опасно, поскольку можно вызвать раскол среди европейских членов НАТО в самый решающий момент.
Подвариант состоит в том, чтобы попытаться напугать Россию так же, как некогда США до смерти напугали СССР в 1980-х годах, и добиться уступок, граничащих с капитуляцией. Но и тут время поджимает, и возможности для реализации этой довольно сложной и долгой стратегической игры тают с каждым днем.
Третий вариант — отбросить в сторону все сомнения и решиться на прямое военное нападение на Россию и на Китай, посулив всем своим союзникам долю в послевоенной добыче. Этот вариант, помимо обрисованных в предыдущей статье трудностей и опасностей, требует, во-первых, мобилизации всех сил США и их союзников, и, во-вторых, разделения сил на две группировки. Первая из них, в основном флот и морская пехота, должна вести боевые действия против Китая на Тихоокеанского побережье, сковывая китайские силы. Вторая, состоящая в основном из сухопутных сил США и европейских членов НАТО, должна вести боевые действия против России, с целью военного сокрушения России и выхода в Центральную Азию для сухопутной блокады Китая.
Но для этого варианта требуется создание колоссальной армии численностью порядка 8-10 млн. человек суммарно, колоссальное количество боевой техники и вооружения, огромное количество боеприпасов, топлива, грузов снабжения. США, НАТО и другим американским союзникам требуется по меньшей мере удвоить численность своих вооруженных сил. У меня есть некоторые сомнения в том, что подобная задача может быть решена в предвоенный период по чисто экономическим причинам. В условиях уже идущей войны — может быть, когда все возражения будут уже отброшены. Правда, этот вариант уже не предусматривает легкой победы; война явно будет затяжной и многолетней.
Взять выгодные позиции без войны
В глобальной стратегии США есть один очень существенный пункт, который в России не понимается и не осознается. США не собираются вступать в большую войну на существующих рубежах и на занятых уже позициях. Они стараются использовать любую возможность для того, чтобы занять выгодные позиции без войны, или, по крайней мере, при помощи локальной войны против заведомо более слабого противника при своих умеренных потерях.
Почему это так? Во-первых, в рамках глобальной стратегии армия и флот — ресурсы конечные. На создание приличной армии и приличного флота требуются многие годы и даже десятилетия, а угробить все это можно в считанные недели. Если стратеги просчитались и одержали пиррову победу при огромных потерях, то другой армии и другого флота им никто не даст. Это правило действует и для США, тем более что их современное экономическое состояние исключает возможность второй попытки. Либо они добьются решающей победы в глобальном масштабе, либо... либо же США вскоре не будет.
Во-вторых, в глобальной стратегии есть задачи главные и второстепенные. Главная задача для США, как я определил в предыдущей статье, — свалить Китай. Эта задача вполне оправдывает высокие потери и неизбежный от такой войны экономический ущерб, поскольку все счета после войны будут оплачивать побежденные.
Занятие выгодных позиций, и в частности, проникновение в Центральную Азию, это задача весьма важная, но второстепенная в сравнении с главной. Тратить на второстепенные задачи войска явно нерационально, поскольку это ведет к существенному ослаблению сил перед решающей схваткой, а также предупреждает главного противника, в данном случае Китай, и дает ему время, чтобы получше подготовиться.
Если США растратили бы значительную часть своей армии на захват силой выгодных позиций и проложили бы себе дорогу в Центральную Азию каким-либо образом, то просто передали бы победу в глобальном конфликте Китаю. Схватиться ослабленными с сильным, и еще хорошо подготовившимся противником, — это ничем, кроме поражения, окончиться не может.
В-третьих, США имеют впечатляющую глобальную военную инфраструктуру в виде многочисленных военных баз, разбросанных по всему миру, главным образом в ключевых районах: узлах морских коммуникаций и в районах, где, очевидно, предполагается развертывание крупных армейских группировок. В России, кстати, совершенно не понимают значения этой зарубежной военной инфраструктуры. Да, она стоит недешево, но дает важнейшие стратегические преимущества. США имея базы, имеют возможность выбирать, где и когда они начнут боевые действия. То есть, это залог создания наиболее выгодных условий для войны и захвата инициативы в случае ее начала. Далее, сеть зарубежных баз — это возможность наращивать силы и снабжать крупные группировки войск, флоты и воздушные армии в выбранном для сражения регионе.
Создание новых баз американцы также стараются проводить по возможности без войны, на основе соглашений со странами, выбранными в союзники или военные партнеры.
Все эти "цветные революции", "мятеже-войны", расширение НАТО на восток, создание и поддержание зарубежных баз и другие подобные меры — это как раз выражение американского стремления взять выгодные позиции без войны и с минимально возможным расходом военных и экономических ресурсов. Эта политика требует времени и плетения сложной паутины политических интриг, но результат того стоит.
Пример КНДР и Ирана
Американские стратеги несколько раз примерялись к тому, чтобы улучшить свое стратегическое положение силой.
Некоторое время назад, в 2000-е годы, в США вполне серьезно обсуждалась вероятная военная операция против КНДР. Формально для того, чтобы ликвидировать северокорейскую ракетную и ядерную программы ради "мира во всем мире", а фактически для того, чтобы обеспечить себе сухопутный плацдарм для последующей схватки с Китаем. Существование такого плацдарма ощутимо ухудшало положение Китая; американские войска, с превосходством на море и в воздухе, могли бы нанести крупное поражение китайским войскам и подрубить китайскую военную мощь.
Однако, когда дело дошло до оценки вероятных потерь в случае войны против КНДР, стало ясно, что этот вариант слишком невыгоден. Американцы не сомневались, что северокорейцы будут сражаться зло и упорно, война с ними будет кровопролитной.
Северокорейская армия — весьма сильный противник
Насколько мне помнится, минимальная оценка возможных потерь была около 250 тысяч убитыми. Вместе с санитарными потерями, стало быть, около 750-800 тысяч человек. То есть, нужна была группировка войск численностью порядка 2,5-3 млн. человек, из которых треть будет потеряна.
Хорошо, но что дальше? А дальше перед американцами вставал китайский командующий с простым вопросом: "Ну что, вы готовы перейти Ялуцзянь и схватиться с Народно-освободительной армией Китая?". Армия США могла бы стереть КНДР с лица земли и залить ее кровью по самую верхушку горы Пэктусан, но дальше перед ними вставала армия еще более многочисленная, с еще большим мобилизационным контингентом, гораздо лучше вооруженная и с колоссальным экономическим потенциалом за спиной. К тому же, за время операции против КНДР, проведшая все возможные меры подготовки к войне.
Абсурдность ситуации была вполне очевидной. Отсюда и решение: попытаться придушить КНДР санкциями, попытаться расшатать ее изнутри, и тем самым обеспечить взятие выгодного плацдарма без войны, на волне, так сказать, "демократической революции". Это не получилось. Главным образом потому, что американцы полагались на южнокорейцев, а их познания по части КНДР оказались на очень низком уровне. США сильно недооценили устойчивость северокорейской экономики и способность страны развивать ядерное и ракетное оружие. Сейчас, судя по всему, американцы пытаются реализовать другой подход: добиться от КНДР чего-то вроде нейтралитета, нейтрализовав ее таким образом. Возможно, что в ход еще пойдут широкие уступки и подкуп в виде экономической помощи.
То же самое было в примере с Ираном. В 2004 году вероятность войны против Ирана была очень высокой. Иран тогда был с трех сторон окружен американскими войсками: в Ираке, в Афганистане и в Персидском заливе, и его положение было очень напряженным. Свалить Иран для США означало бы получить прямой доступ к Каспийскому морю и, тем самым, к Центральной Азии. Вопрос был тот же самый: во что обойдется такая война. И в этом случае вероятные потери получались слишком большие для решения этой второстепенной стратегической задачи. В общем, и тут США пошли по пути санкций, в надежде придушить Иран (а заодно затруднить доступ Китая к иранской нефти). Насколько можно судить, этого у американцев тоже не получилось.
Черноморско-кавказский план
Был у США еще один вариант, тоже, в целом, неудачный. В Центральную Азию можно попасть еще через черноморско-кавказский регион, либо через Южный Кавказ, то есть Грузию и Азербайджан, либо через Северный Кавказ.
Этот план появился, видимо, еще в начале 1990-х годов, в рамках стремления США наложить контроль на нефтегазовые ресурсы этого региона. Для этого они пытались использовать "мятеж-войну" в Чечне, в которой была сильная нефтегазовая подоплека. В мемуарах генерал-полковника Геннадия Трошева упоминается интересный факт, что чеченцы во время войны пытались построить дорогу и подготовить трассу под нефтепровод через Чечню в Грузию. Вообще, планы построения Имарата Кавказ, провозглашенного в 2007 году Доку Умаровым, охватывали весь Северный Кавказ от Каспийского моря до Азовского. Если бы этот план состоялся, то США, вне всякого сомнения, сами или руками Саудовской Аравии, постарались бы подгрести его под себя, что давало бы им прямой и весьма удобный доступ в Центральную Азию.
Карта так и не состоявшегося Имарата Кавказ. Если бы он возник, то американцы получили бы доступ к Каспийскому морю, с портами, железными и автомобильными дорогами, качественной нефтью и нефтепроводами, хлебом...
Эта попытка, как мы знаем, потерпела полный провал.
Южнокавказский маршрут также столкнулся с серьезными проблемами. Американцам удалось перетянуть на свою сторону Грузию, только это мало что давало. Азербайджан, несмотря на многочисленные уговоры, уклонился от сотрудничества с американцами, поскольку для него сотрудничество с Россией, включая экспорт нефти, было с очевидностью выгоднее. Впрочем, даже успех с Азербайджаном не вел к успеху, поскольку южнокавказский маршрут находился в тисках между Арменией, союзной России, и Южной Осетией. Он мог быть в любой момент перерублен.
В 2008 году была сделана попытка несколько улучшить положение, когда Грузия начала войну против Южной Осетии. Эта маленькая республика имеет истинно стратегическое значение, поскольку на ее территории находится южный портал Рокского тоннеля, через который Россия может перебросить крупную армейскую группировку на Южный Кавказ. В начавшейся войне это и было сделано, и Грузия потерпела быстрое и сокрушительное поражение.
Карта, прекрасно демонстрирующая стратегическое значение Рокского тоннеля. Пока он в руках у России, Южный Кавказ в качестве магистрали снабжения американцы использовать не могут
Грузинская армия бежала, побросав американское вооружение
Третий пункт черноморско-кавказского плана — Украина. На нее, должно быть, в США возлагали большие надежды. Переход Украины на сторону США и НАТО должен был решить две основные стратегические задачи. Во-первых, ликвидация Черноморского флота. Пока в Крыму базируется российский флот, Черное море нельзя использовать в качестве линии коммуникации. Отвод флота из Севастополя вел, фактически, к его уничтожению, поскольку севастопольские базы вообще самые удобные на всем черноморском побережье для базирования флота, и кроме них Россия больше не имела подходящей военно-морской базы на черноморском побережье. Во-вторых, Украина должна была стать важнейшим плацдармом НАТО на востоке, с которого было бы возможно нанести удар по российским войскам в Европейской части России, а также обеспечить рывок на Северный Кавказ, Нижнее Поволжье к Каспийскому морю.
Этот идеальный с американской точки зрения, давал США контроль над важнейшей судоходной магистралью — Волго-Донским каналом, соединяющим Каспийское море с Азовским и Черным морями. Это прямой морской доступ к Центральной Азии, для США наилучший из всех возможных.
Волго-Донской канал на карте (обозначен синей линией ВДВП). Кратчайший и наиболее удобный путь с Черного моря в Каспийское море
Вот канал поближе, на топографической карте
Украина должна была проводить максимально агрессивную политику, и, вероятно, в Пентагоне рассчитывали достичь если не всех, то по крайней мере части своих целей украинскими руками.
Итак, на Украине произошел "майдан", который американцы всецело поддержали. Но потом случилось два крупных провала. Первый провал — Крым вдруг стал российским. Я убежден в том, что занятие Крыма было давней заготовкой командования Черноморского флота на случай обострения положения. Вся операция прошла чисто и гладко, захватив американцев врасплох. Уничтожение Черноморского флота провалилось, что вызвало в США сильнейший зубовный скрежет.
Второй провал — неудача украинской армии в Донбассе. Оказалось, что украинская армия настолько слаба, что не в состоянии справиться даже с ополченцами, наспех вооруженными и сколоченными. Украинское командование сделало все мыслимые тактические ошибки, и закономерно пришло к поражению. Вывод из этого был совершенно однозначным, и в Пентагоне его и сделали: Украина не только не может выполнить возложенные на нее военные задачи, но и сама нуждается в защите, если ввяжется в прямую войну с Россией.
Черноморско-кавказский план в целом оказался неудачным: чеченцев разбили, грузины бежали, украинцы... увы, мы должны придерживаться печатных приличий.
Американские неудачи были сугубо закономерными. Они старались добиться своих целей чужими руками, не ввязываясь в прямое военное столкновение с Россией (война НАТО с Россией дает Китаю мощные стратегические преимущества и время на подготовку). Но местные кадры оказались настолько плохими, что ничего из этого плана на данный момент не получилось.
Какие могут быть дальнейшие шаги?
Итак, что США имеют на данный момент? С одной стороны, в результате бурной военно-политической активности за последние 20 лет, США расширили и несколько улучшили свои позиции, путем приобретения трех весьма важных позиций: Афганистана, Украины и Грузии. Эти страны при определенных условиях могут стать плацдармами для развертывания войск НАТО против России и Китая.
С другой стороны, цель взятия под контроль Центральной Азии и создания наиболее выгодных условий для решающей схватки с Китаем далеко не выполнена. Пока что для американских стратегов это такой же мираж на горизонте, как и 20 лет назад. Главное, чего американцы сделать не смогли, так это создания удобного входа в Центральную Азию с подводящей к нему транспортной магистралью снабжения, безопасной, полностью контролируемой, и при этом достаточно развитой для того, чтобы снабжать крупную группировку войск (не менее миллиона человек, а возможно и более), ведущую активные боевые действия. Это означает, что условия для военной победы над Китаем не созданы.
Возможны три варианта дальнейшего развития событий.
Первый вариант — продолжать прежнюю политику взятия выгодных позиций без войны, политическими средствами и руками всякого рода местных движений. Перспективы ее, скорее, отрицательны. Американцам больше не на кого положиться. Самые резкие и воинственные чеченцы разбиты полностью и еще не скоро восстановят свои силы. К тому же российская политика в Чечне (многими критикуемая) делает для чеченцев выбор в пользу России гораздо более выгодным, чем крайне сомнительные перспективы еще одной войны. Все остальные возможные "джихадисты" не идут ни в какое сравнение с чеченцами. К тому же Россия приобрела большой опыт в подавлении "мятеж-войны".
Еще один немаловажный фактор — у США больше нет времени на столь долгие игры, их поджимает ухудшающееся экономическое положение. Стратегической победы надо добиться в течение ближайших 5-7 лет, не более.
Второй вариант — попытаться нейтрализовать Россию экономическими санкциями и устройством "цветной революции". Проблема тут та же: в России американцам не на кого опереться, нет такой политической силы, способной добиться нужного для США результата. К тому же удушение России санкциями вызывает отпор со стороны Германии, сидящей на российском газе. Настаивать на этом для США опасно, поскольку можно вызвать раскол среди европейских членов НАТО в самый решающий момент.
Подвариант состоит в том, чтобы попытаться напугать Россию так же, как некогда США до смерти напугали СССР в 1980-х годах, и добиться уступок, граничащих с капитуляцией. Но и тут время поджимает, и возможности для реализации этой довольно сложной и долгой стратегической игры тают с каждым днем.
Третий вариант — отбросить в сторону все сомнения и решиться на прямое военное нападение на Россию и на Китай, посулив всем своим союзникам долю в послевоенной добыче. Этот вариант, помимо обрисованных в предыдущей статье трудностей и опасностей, требует, во-первых, мобилизации всех сил США и их союзников, и, во-вторых, разделения сил на две группировки. Первая из них, в основном флот и морская пехота, должна вести боевые действия против Китая на Тихоокеанского побережье, сковывая китайские силы. Вторая, состоящая в основном из сухопутных сил США и европейских членов НАТО, должна вести боевые действия против России, с целью военного сокрушения России и выхода в Центральную Азию для сухопутной блокады Китая.
Но для этого варианта требуется создание колоссальной армии численностью порядка 8-10 млн. человек суммарно, колоссальное количество боевой техники и вооружения, огромное количество боеприпасов, топлива, грузов снабжения. США, НАТО и другим американским союзникам требуется по меньшей мере удвоить численность своих вооруженных сил. У меня есть некоторые сомнения в том, что подобная задача может быть решена в предвоенный период по чисто экономическим причинам. В условиях уже идущей войны — может быть, когда все возражения будут уже отброшены. Правда, этот вариант уже не предусматривает легкой победы; война явно будет затяжной и многолетней.
- Автор:
- Дмитрий Верхотуров
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