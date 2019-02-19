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Жители Южных Курил высказались о территориальной принадлежности островов

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Подведены итоги социологического исследования на Южных Курилах. Речь идёт об опросе, проведённом сотрудниками ВЦИОМ, которые выясняли у местных жителей их отношение к территориальной принадлежности архипелага. Проведение опроса осуществлялось в период с 11 по 17 февраля и затронуло почти 7,7 тысяч совершеннолетних россиян (жителей Южных Курил). Таким образом, были опрошены примерно 70 процентов жителей островов в возрасте от 18 лет.

Жители Южных Курил высказались о территориальной принадлежности островов



В ходе исследования выяснилось, что подавляющее большинство жителей Курил знают о территориальных претензиях Японии к Российской Федерации. О знакомстве с такого рода информацией заявили 98% опрошенных.

96% жителей Южных Курил считают территорию проживания неотъемлемой частью России. По мнению указанных 96% граждан, РФ не должна передавать Курильские острова под юрисдикцию другого государства (Японии).

В областной думе Сахалинской области отметили, что любые притязания Японии на курильскую территорию недопустимы.

Изучение общественного мнения проводилось в нескольких форматах: опрос в местах массового скопления людей, опрос поквартирный и опрос на предприятиях.

Напомним: ранее японский премьер заявил о том, что «в случае передачи островов Токио не будет выселять оттуда русских». Это заявление вызвало широкий общественный резонанс в России. Заявление Синдзо Абэ прокомментировали так: «Премьер пытается делить шкуру неубитого медведя».
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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