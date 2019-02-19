Жители Южных Курил высказались о территориальной принадлежности островов
Подведены итоги социологического исследования на Южных Курилах. Речь идёт об опросе, проведённом сотрудниками ВЦИОМ, которые выясняли у местных жителей их отношение к территориальной принадлежности архипелага. Проведение опроса осуществлялось в период с 11 по 17 февраля и затронуло почти 7,7 тысяч совершеннолетних россиян (жителей Южных Курил). Таким образом, были опрошены примерно 70 процентов жителей островов в возрасте от 18 лет.
В ходе исследования выяснилось, что подавляющее большинство жителей Курил знают о территориальных претензиях Японии к Российской Федерации. О знакомстве с такого рода информацией заявили 98% опрошенных.
96% жителей Южных Курил считают территорию проживания неотъемлемой частью России. По мнению указанных 96% граждан, РФ не должна передавать Курильские острова под юрисдикцию другого государства (Японии).
В областной думе Сахалинской области отметили, что любые притязания Японии на курильскую территорию недопустимы.
Изучение общественного мнения проводилось в нескольких форматах: опрос в местах массового скопления людей, опрос поквартирный и опрос на предприятиях.
Напомним: ранее японский премьер заявил о том, что «в случае передачи островов Токио не будет выселять оттуда русских». Это заявление вызвало широкий общественный резонанс в России. Заявление Синдзо Абэ прокомментировали так: «Премьер пытается делить шкуру неубитого медведя».
В ходе исследования выяснилось, что подавляющее большинство жителей Курил знают о территориальных претензиях Японии к Российской Федерации. О знакомстве с такого рода информацией заявили 98% опрошенных.
96% жителей Южных Курил считают территорию проживания неотъемлемой частью России. По мнению указанных 96% граждан, РФ не должна передавать Курильские острова под юрисдикцию другого государства (Японии).
В областной думе Сахалинской области отметили, что любые притязания Японии на курильскую территорию недопустимы.
Изучение общественного мнения проводилось в нескольких форматах: опрос в местах массового скопления людей, опрос поквартирный и опрос на предприятиях.
Напомним: ранее японский премьер заявил о том, что «в случае передачи островов Токио не будет выселять оттуда русских». Это заявление вызвало широкий общественный резонанс в России. Заявление Синдзо Абэ прокомментировали так: «Премьер пытается делить шкуру неубитого медведя».
- Использованы фотографии:
- сайт Кремля
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter