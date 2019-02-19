Полиция Каира обратилась к туристам после теракта в египетской столице

МВД Египта сообщает о гибели сотрудников полиции Каира в результате террористического акта в египетской столице. В сообщении говорится о том, что полицейские увидели на одной из каирских улиц подозрительного человека. Когда к нему подошли и попытались задержать, он привёл в действие самодельное взрывное устройство.Запись с камер видеонаблюдения свидетельствует о том, что смертник двигался на велосипеде. У него был большой рюкзак.В результате этого теракта погибли по меньшей мере двое полицейских, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. Сам террорист тоже погиб.Взрыв произошёл в непосредственной близости от исламского университета Аль-Азхар.Египетские СМИ пишут о том, что боевик имел причастность к попытке совершения теракта в одной из каирских мечетей. Поэтому у полиции на него была ориентировка. С другой стороны, если ориентировка была, то почему полицейские подходили к смертнику для задержания. Или всё же не знали, что в рюкзаке у этого человека взрывчатка?Известно о том, что спецслужбы Египта начинают спецоперацию по выявлению возможных сообщников смертника. Полицией рекомендовано туристам проявлять бдительность и избегать районов, где сотрудники египетских силовых структур проводят специальные операции. Добавляется, что возможны вооружённые столкновения сотрудников полиции с боевиками в Каире и его окрестностях.Напомним, что за несколько дней до наступления 2019 года террористы подорвали автобус с туристами в районе египетских пирамид.