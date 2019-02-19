Украинская ДРГ нарвалась на минное поле при попытке проникнуть в ЛНР

На Донбассе сообщают об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп. Напомним, что накануне в центральной части Донецка прогремели три взрыва. В штабе Народной милиции ДНР говорят о причастности украинской стороны к совершению подрывов для дестабилизации обстановки в республике и о попытках вызвать ответную реакцию со стороны ДНР. Эта «ответка» пошла бы только на пользу Петру Порошенко с его низким рейтингом.Официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал СМИ о попытке проникновения на территорию республики диверсионной группы с территории районов, подконтрольных Киеву. По словам офицера, попытка украинской стороне не удалась – пятеро украинских военнослужащих 8-го отдельного полка спецназа подорвались на минах, нарвавшись на минное поле. Точных данных об их судьбе при этом нет. В сообщении говорится, что они «погибли или получили тяжёлые ранения».В общей сложности в группу входили 12 силовиков.Андрей Марочко заявил, что военнослужащие луганской Народной милиции огонь на поражение не открывали.После подрыва с минного поля были эвакуированы трое раненых украинских военных. По словам Марочко, тела двоих своих «побратимов» украинская сторона эвакуировать не смогла.На этом фоне опубликованы сводки об очередных фактах нарушения режима прекращения огня киевской стороной. ВСУ осуществляли обстрелы посёлков Калиново, Донецкий, села Молодёжное и других населённых пунктов Донбасса с применением миномётов калибров 82 и 120 мм. Также огонь вёлся из БМП.