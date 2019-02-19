Не та ракета: в США заявили о якобы подлоге Минобороны на брифинге по 9М729

Это был обман, подлог. Ни ракета, ни сопутствующие схемы не были такими, какими их назвала Россия. (…) По оценке, данной Центральным разведывательным управлением и Национальным агентством геопространственной разведки, Россия почти ничего не продемонстрировала в поддержку своих утверждений на той пресс-конференции, имеющей отношение к ракете, в информации о которой США больше всего заинтересованы.

По оценке ЦРУ, фактическая ракета не была показана публично.

В западном интернет-изданиивышел материал за авторством человека по имени Анкит Панда (Ankit Panda), посвящённый демонстрации Россией ракеты 9М729. Напомним, что эта демонстрация проводилась для иностранных военных атташе и представителей прессы с целью раскрыть ТТХ ракеты, которую в США назвали «нарушающей ДРСМД». Тогда российское министерство обороны отметило, что после модернизации новейшая российская ракета для ОТРК "Искандер-М" даже несколько снизила свои возможности по дальности. Эта дальность составляет до 480 км.Кстати, тогда на презентацию представители США не явились. 2 февраля, как известно, США объявили о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Теперь Вашингтону явно понадобилось дополнительное оправдание. И ничего иного не придумали, как объявить сам брифинг Минобороны России «подлогом», и заявить: "ракета не та". Именно такую трактовку позволил себе упомянутый г-н Панда на страницах. При этом западный таблоид ссылается на разведку США – в частности, на ЦРУ.Из материала:Удивительное заявление. США, оказывается, были очень заинтересованы, но только почему-то на пресс-конференцию никто из американских высокопоставленных представителей не явился. Теперь же, чтобы оправдать эту неявку, через СМИ решили выдать фейк о «несоответствии ракеты и схем». Выводы традиционно сделали заранее, теперь же подводят под них хоть какую-то базу.Из материала:Вместо того, чтобы объяснить, на каком основании сделан такой вывод, заявлено, что ЦРУ ранее "установило" факт проведения испытаний ракеты 9М729 на расстояние свыше 500 км. Если так, то где доказательства этого утверждения? Или все заявления ЦРУ нужно принимать исключительно на веру?Тот самый брифинг: