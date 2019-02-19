Трамп - военным Венесуэлы: Вы потеряете всё
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что тем, кто сейчас находится на стороне действующего президента Николаса Мадуро и оказывает ему всяческую поддержку, «не будет безопасного пристанища или лёгкого выхода». Трамп: "Вы потеряете всё!"
В своём обращении он призывает венесуэльских военных принять «щедрое» предложение об амнистии со стороны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого Вашингтон признаёт законным и.о.президента Венесуэлы.
В послании Трамп заявил также, что венесуэльские военные не должны препятствовать доставке гуманитарной помощи, тем самым подчиняясь приказам Мадуро. По его словам, у них нет никакого права сыпать угрозами в применении силы в адрес оппозиционных сил и «мирных протестующих».
По мнению американского президента, Латинская Америка сегодня находится на пороге нового этапа, когда по "всему западному полушарию идёт процесс вымирания социализма и возрождения свободы, процветания и демократии". Трамп отметил, что для Соединённых Штатов будет наилучшим вариантом, если в Венесуэле произойдёт мирная передача власти и мирный переход демократии, однако он не исключает и других вариантов.
Трамп убеждён, что венесуэльский лидер Мадуро находится под контролем военных Кубы и выразил уверенность, что подобный военный альянс между главами двух государств в ближайшее время исчезнет.
Между тем в Венесуэле, по сообщению местных СМИ, прошли задержания пятерых военных из снайперского подразделения, выступивших в начале февраля с видеообращением в поддержку самопровозглашённого президента, лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Массового перехода венесуэльских военных на сторону Гуайдо, как того желают США, на данный момент нет.
В своём обращении он призывает венесуэльских военных принять «щедрое» предложение об амнистии со стороны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого Вашингтон признаёт законным и.о.президента Венесуэлы.
В послании Трамп заявил также, что венесуэльские военные не должны препятствовать доставке гуманитарной помощи, тем самым подчиняясь приказам Мадуро. По его словам, у них нет никакого права сыпать угрозами в применении силы в адрес оппозиционных сил и «мирных протестующих».
По мнению американского президента, Латинская Америка сегодня находится на пороге нового этапа, когда по "всему западному полушарию идёт процесс вымирания социализма и возрождения свободы, процветания и демократии". Трамп отметил, что для Соединённых Штатов будет наилучшим вариантом, если в Венесуэле произойдёт мирная передача власти и мирный переход демократии, однако он не исключает и других вариантов.
Трамп убеждён, что венесуэльский лидер Мадуро находится под контролем военных Кубы и выразил уверенность, что подобный военный альянс между главами двух государств в ближайшее время исчезнет.
Между тем в Венесуэле, по сообщению местных СМИ, прошли задержания пятерых военных из снайперского подразделения, выступивших в начале февраля с видеообращением в поддержку самопровозглашённого президента, лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Массового перехода венесуэльских военных на сторону Гуайдо, как того желают США, на данный момент нет.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/venezuelamilitar
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