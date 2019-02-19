Трамп - военным Венесуэлы: Вы потеряете всё

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что тем, кто сейчас находится на стороне действующего президента Николаса Мадуро и оказывает ему всяческую поддержку, «не будет безопасного пристанища или лёгкого выхода». Трамп: "Вы потеряете всё!"В своём обращении он призывает венесуэльских военных принятьпредложение об амнистии со стороны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого Вашингтон признаёт законным и.о.президента Венесуэлы.В послании Трамп заявил также, что венесуэльские военные не должны препятствовать доставке гуманитарной помощи, тем самым подчиняясь приказам Мадуро. По его словам, у них нет никакого права сыпать угрозами в применении силы в адрес оппозиционных сил и «мирных протестующих».По мнению американского президента, Латинская Америка сегодня находится на пороге нового этапа, когда по "всему западному полушарию идёт процесс вымирания социализма и возрождения свободы, процветания и демократии". Трамп отметил, что для Соединённых Штатов будет наилучшим вариантом, если в Венесуэле произойдёт мирная передача власти и мирный переход демократии, однако он не исключает и других вариантов.Трамп убеждён, что венесуэльский лидер Мадуро находится под контролем военных Кубы и выразил уверенность, что подобный военный альянс между главами двух государств в ближайшее время исчезнет.Между тем в Венесуэле, по сообщению местных СМИ, прошли задержания пятерых военных из снайперского подразделения, выступивших в начале февраля с видеообращением в поддержку самопровозглашённого президента, лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Массового перехода венесуэльских военных на сторону Гуайдо, как того желают США, на данный момент нет.