Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 08.02.19 – 14.02.19
На этой неделе начались сильные обстрелы. Фактически боевые действия в полный рост, за исключением танков, РСЗО и авиации. А чтобы обострение действительно произошло, Киев прислал на фронт нацбатальоны. После таких обстрелов к сожалению не обошлось без потерь.
Тут возможно несколько причин:
Очередные переговоры в Минске, которые закончились по вине украинской стороны безрезультатно несколько дней назад.
Мюнхенский саммит, но он прошел, как то тихо, да еще раскол США и НАТО.
Ну и конечно приближающиеся выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 173 раза. Обстрел производился по районам двадцати трех населенных пунктов Республики с минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 39 раз. Огонь велся из 82 и 120-мм минометов, 122-мм Артиллерии, ПТУР, гранатометов различных типов, боевых машин пехоты и различного стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более шестисот шестидесяти, мин и гранат. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенных пунктов: Лозовое, Калиновка, Логвиново, Калиново, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Молодежное, Золотое-5, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Сокольники и Голубовское.
За неделю с 8 по 14 февраля 2019 года на территории Донецкой Народной Республики погибло семь и ранено четверо военнослужащих и трое мирных.
Вообще, с 1 января по 14 февраля 2019 года на территории Донецкой Народной Республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 15 военнослужащих Республики.
8 февраля, в 15:15 с направления н.п. Золотое-4 карателями из 25 добровольческого батальона «Киевская Русь» 54 омб ВСУ была обстреляна ремонтная бригада ГП «Луганские электросети», осуществлявшая ремонт поврежденной опоры ЛЭП подстанции «Новодонбасская» в районе н.п. Золотое-5 (Михайловка). При обстреле украинские силовики использовали минометы калибра 120 мм, СПГ-9 и стрелковое оружие. Инженеры Луганских электросетей выехали для ремонта последствий обстрела произошедшего в 09 часов 40 минут 08 февраля, в результате которого и были повреждены несколько опор и обесточен населенный пункт Золотое-5 (Михайловка).
Под обстрел так же попала группа корреспондентов СМИ и группа СЦКК осуществляющая фиксацию последствий утреннего обстрела.
8 февраля, на аэродроме Краматорск трое украинских зенитчиков, выполняющих задачи по прикрытию пункта управления, по привычке перебрали с суррогатом и решили поиграть с переносным зенитным ракетным комплексом «Игла». Игры с оружием никогда не приводят к добру. В результате непреднамеренного выстрела из ПЗРК, произошло возгорание одного из хранилищ.
Пожаром уничтожено: три ПЗРК «Игла», десять ракет к ним, два пулемета и три тысячи патронов калибром 7,62 мм, тысяча патронов калибром 5,45 мм и пять тепловизоров «Арчер».
8 февраля, двое украинских боевиков, изрядно принявших «на грудь», поссорились на почве своего отношения к происходящей гражданской войне, сначала перешли в рукопашную, потом один из них схватился за оружие. В результате пьяной стычки старший солдат Коганцев смертельно ранил своего собутыльника сержанта Рудник. Погибшего списали на суицид.
9 февраля, в ночь на 10 февраля попал к нам в плен старший прапорщик 128 горно-штурмовой бригады. Кадровый военный в воинском звании старший прапорщик, проходящий военную службу с 1994 года. По занимаемой должности знает больше, чем рядовой. Благодаря ему, у нас есть достоверные сведения с точными координатами командных пунктов взвода, роты, батальона и бригады, складов с боеприпасами, основных и временных огневых позиций минометов, районов, где прячут запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.
9 февраля, в районе н.п. Марьинка произошел разрыв украинского миномета «Молот», в результате погибли двое боевиков ВСУ.
10 февраля, в н.п. Нетайлово Ясиноватского района, пьяный боевик прикомандированный недавно в 57-ю мотопехотную бригаду, младший сержант Химыч, открыл огонь по своим сослуживцам. В результате произошедшего, один боевик погиб, один ранен. Разбушевавшегося сержанта Химыч удалось угомонить и связать только после того, как другие подоспевшие сослуживцы прострелили ему ногу.
13 февраля, ПВО НМ ДНР северо-западнее Донецка сбит очередной БЛА ВСУ, с помощь которого, боевики 57-й мб корректировали огонь по окраинам столицы ДНР. Беспилотник был найден, карта памяти изъята, сейчас наши специалисты изучают содержащуюся на ней информацию.
13 февраля, на железнодорожной станции Рубежное, в результате грубого нарушения техники безопасности при погрузке бронетехники на железнодорожные платформы, погиб военнослужащий ВСУ.
14 февраля, в районе н.п. Доломитное, произошел разрыв двух украинских минометов «Молот» 30-й механизированной бригады ВСУ. В результате два расчета полностью уничтожены, всего шесть боевиков погибли на месте, еще четверо были ранены.
14 февраля, в 15:10 в районе н.п. Первомайск, очередной БЛА ВСУ «Фантом-4», осуществляя разведку, попал в зону поражения огневых средств ПВО НМ ЛНР и был сбит. В сбитом БЛА обнаружена и изъята карта памяти, сейчас наши специалисты изучают содержащуюся на ней информацию.
Разведка ДНР:
Наша разведка фиксирует не только внутренние перемещения и стягивание к линии соприкосновения тяжелого вооружения, но и прибытие в зону боевых действий из глубины Украины дополнительных тяжелых систем вооружения.
- в районе Новопавловка, в 40 километрах от линии фронта, отмечено 9 единиц 203-мм самоходных пушек 2С7 «Пион» из состава 43-й артиллерийской бригады.
Неоднократно отмечали работу мобильных групп радиоэлектронной борьбы в районе н.п. Красногоровка с задачей подавления каналов управления беспилотников ОБСЕ, которые осуществляли фото-видео фиксацию запрещенного украинского вооружения. В дополнение к станциям РЭБ два дня назад для более эффективного противодействия беспилотным летательным аппаратам Миссии командование 28-й механизированной бригады развернуло там же 3 единицы ЗРК «Стрела-10».
Под предлогом отражения мнимой российской агрессии за сотни километров от столицы, в район боевых действий вывозят вооруженные формирования националистов. В зону ответственности 28-й, 30-й механизированных бригад и 57-й мотопехотной бригады севернее и западнее Донецка прибыли вооруженные бандформирования «Азов» и «Правый сектор». Подразделения неофашистов «Азова» отмечены в районе н.п. Новолуганское, Травневое, Талаковка и Широкино. Боевики «Правого сектора» заняли позиции в районе н.п. Зайцево северное, Пески, Широкино и Марьинка. По одному взводу «правосеков» прибыли на пункты пропуска «Новотроицкое» и «Майорск».
По имеющейся у нас информации 3 февраля на полигоне недалеко от н.п. Урзуф проведены занятия по специальной подготовке, в ходе которых отрабатывались практические действия по выходу на огневые позиции и подготовке к бою 300-мм реактивных систем залпового огня РСЗО «Смерч» из состава 15-го реактивного полка украинских вооруженных формирований. Отмечу, что удаление полигона, на котором проводились эти занятия составляет 49 километров от линии соприкосновения, что является прямым нарушений Минских соглашений.
Разведка ЛНР:
- в районе н.п. Валуйское, на удалении 3 км от линии фронта, зафиксированы огневые позиции 3 единиц 120-мм минометов;
- в районе н.п. Счастье, размещена минометная батарея и 3 единицы БМП-1.
Для маскировки запрещенных вооружения и техники от БПЛА Миссии ОБСЕ в подразделения 25 бригады со склада воздушно-десантного имущества выдаются купола парашютных систем.
Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику ВСУ на линии соприкосновения. На этой неделе вне мест хранения выявлено более 80 единиц:
РСЗО «Град» – 5 единиц;
Противотанковые пушки (MT-12) – 6 единиц;
122-мм САУ«Гвоздика» – 10 единиц;
Противотанковый ракетный комплекс 9П148 «Конкурс» - 1 единица;
САО «Нона-С» - 6 единиц;
Танков Т-72 и один неустановленного типа – 12 единиц;
Буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», 2А36 «Гиацинт-Б» - 63 единицы.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
08.02.19, пятница
06:40 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 29 гранат АГС;
07:55 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 12 мин калибром 82 мм;
07:40 - н.п. Новгородское - ш-та Гагарина: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
08:05 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 14 мин калибром 120 мм;
09:40 - 82 мм (9) – с направления Золотое-4 – в направлении Первомайск;
15:15 - 120 мм (2), СПГ (4), СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
16:00 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 6 мин калибром 82 мм, произведено 10 выстрелов СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:20-17:00 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 3 гранаты АГС;
18:00 - н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: выпущено 2 гранаты РПГ, применяется стрелковое оружие;
18:15 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: произведен 1 выстрел СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: произведено 3 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:05 - ш-та Южная - ш-та Гагарина: выпущено 29 гранат АГС;
20:10 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:30 - 120 мм (8) – с направления Крымское – в направлении Сокольники;
21:20 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:30 - 122 мм (18), 120 мм (12) – с направления Кряковка – в направлении Сокольники;
21:30 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: произведено 5 выстрелов СПГ-9;
22:30 - н.п. Водяное - н.п. Саханка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз, ЛНР 4 раза.
09.02.19, суббота
07:50-08:30 - н.п. Павлополь – н.п. Октябрь: выпущено 29 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
09:10-09:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
09:35 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:00 - ПТУР (1) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
11:00 - 82 мм (4), АГС (2) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
11:30 -12:10 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9;
13:45-14:05 – ш-та Южная - ш-та Гагарина: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
15:25 - ПТУР (2) – с направления Новоалександровка – в направлении Калиново;
16:45-17:20 - н.п. Пески - н.п. Лозовое: выпущена 1 ракета ПТУР, 29 гранат АГС;
16:55-17:15 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:55-17:15 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:55 - 82 мм (10) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
17:55 - 82 мм (18), БМП-1 (10), АГС (58) – с направления Новотошковское – в направлении Голубовское;
18:15-18:35 - н.п. Металлист - н.п. Доломитное: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55-19:15 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 10 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:00 - 82 мм (16), СПГ-9 (10), АГС (29), СО – с направления Крымское – в направлении Донецкий;
19:20-19:40 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40 - 82 мм (18), СПГ-9 (12), АГС (58), КК – с направления Новотошковское – в направлении Голубовское;
19:50-20:10 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50 - 82 мм (10), АГС (29) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
19:55 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 2 гранаты СПГ-9;
20:15-20:35 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 29 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
21:15 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ЛНР 8 раз.
10.02.19, воскресенье
07:40-08:10 - н.п. Павлополь - н.п. Октябрь: выпущено 2 мины калибром 82 мм;
09:30 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 мины калибром 120 мм;
10:10-10:35 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты "Бутовка") - н.п. Спартак: выпущено 2 мины калибром 82 мм;
11:15-11:50 - н.п. Водяное - н.п. Коминтерново: выпущено 3 гранаты СПГ-9, произведено 50 выстрелов ЗУ-23;
11:50–12:10 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 6 мин калибром 120 мм, произведено 60 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:35 - ПТУР (1), АГС (29) – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
13:45-14:05 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 мины калибром 82 мм, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
13:45-14:10 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 5 мин калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:00-16:20 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:40-17:15 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 22 мины калибром 120 мм, 4 мины калибром 82 мм;
17:00-17:20 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:10-17:30 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты "Бутовка") - н.п. Спартак: произведено 7 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:30 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55 – СПГ-9 (6), АГС (29) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
19:00-19:20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10-20:30 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 3 гранаты СПГ-, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40-21:00 - ш-та Южная - ш-та Гагарина: выпущено 6 мин калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:45-21:05 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:05-21:25 - ш-та Южная - ш-та Гагарина: выпущено 5 мин калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:10-22:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 гранаты СПГ-9, 14 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 21 раз, ЛНР 2 раза.
11.02.19, понедельник
04:00-04:20 - н.п. Опытное - Аэропорт, произведено 2 выстрела СПГ-9, выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
07:35 - 82 мм (9), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
07:45-08:10 - н.п. Пески - Вольво-Центр, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
08:10-08:30 - н.п. Опытное - Аэропорт, произведено 60 выстрелов БПМ-2;
08:15-08:35 - н.п. Гнутово - н.п. Октябрь, выпущено 9 мин калибром 82 мм;
08:30-09:20 - н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 5 мин калибром 82 мм, произведено 3 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:05 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:35 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 5 гранат АГС;
11:05-11:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 29 гранат АГС, 3 выстрела СПГ-9, 5 выстрелов БМП-1, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:10 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское, выпущено 4 гранаты АГС;
12:15 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, произведено 3 выстрела СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:35 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 4 мины калибром 82 мм, произведено 2 выстрела СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:50 - н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 3 мины калибром 82 мм;
14:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 29 гранат АГС;
16:05-16:35 - н.п. Авдеевка – н.п. Крутая Балка, выпущено 18 гранат СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
16:30 - н.п. Пески – Вольво-Центр, выпущено 5 мин калибром 120 мм, произведено 20 выстрелов БМП-1, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:40 - н.п. Пески – н.п. Жабичево, выпущено 4 мины калибром 120 мм, произведено 10 выстрелов БМП-1;
16:45 - 120 мм (5) – с направления Кряковка – в направлении Сокольники;
16:55 - 82 мм (4) – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
17:15 - н.п. Новолуганское - н.п. Гольмовский, произведено 5 выстрелов БМП-1;
17:40 - БМП-1 (15) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
18:00 - н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 2 мины калибром 120 мм;
18:00 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское, выпущено 2 мины калибром 120 мм, 2 выстрела СПГ-9;
18:05 - 82 мм (6) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
18:20 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20 - н.п. Новолуганское - н.п. Гольмовский, выпущено 8 мин калибром 120 мм;
20:20 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:25 - н.п. Опытное - н.п. Спартак, произведено 3 выстрела РПГ, выпущено 15 гранат АГС.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 24 раза, ЛНР 5 раз.
12.02.19, вторник
11:20 - СПГ-9 (5), АГС (3) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
11:50-12:10 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 мины калибром 82 мм, 3 гранаты СПГ-9 и 44 гранаты АГС, применялось стрелковое оружие;
13:30 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 2 мины калибром 120 мм;
13:35 - СПГ-9 (4), СО – с направления Попасная – в направлении Калиново;
13:50 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: произведен 1 выстрел из БМП-1;
14:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 15 гранат из АГС;
15:05 - н.п. Новоселовка-2 - н.п. Васильевка: произведено 20 выстрелов ЗУ-23, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
15:10 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 мины калибром 120 мм;
16:00 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 2 мины калибром 82 мм;
16:50-17:20 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 28 мин калибром 82 мм;
17:35 – ш-та Южная - ш-та Гагарина: произведено 20 выстрелов БМП-2, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: произведено 2 выстрела СПГ-9, выпущено 29 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:20 - 82 мм (4), АГС (19), КК, СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
18:50 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 5 гранат АГС;
19:20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30 - н.п. Пески – Вольво-Центр: произведено 2 выстрела СПГ-9;
19:50 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 10 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:20 - СПГ-9 (3), КК – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
20:25 - СПГ-9 (4), АГС (6) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
20:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:00 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00 - 120 мм (2), СПГ-9 (1) – с направления Попасная – в направлении Калиново-Борщеватое;
22:30 - 82 мм (10) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
23:35 - 82 мм (5) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 22 раза, ЛНР 8 раз.
13.02.19, среда
03:50 - КК, СО – с направления Луганское – в направлении Калиново;
06:50 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское, произведено 2 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
07:40-08:00 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское, выпущено 7 мин калибром 120 мм;
08:00-08:20 - н.п. Пески - н.п. Жабичево, выпущено 4 мины калибром 120 мм, произведено 50 выстрелов БМП-2;
08:50 - н.п. Пески - н.п. Жабичево, произведено 5 выстрелов СПГ-9;
10:05 - н.п. Чермалык – н.п. Сосновское: выпущено 6 мин калибром 120 мм;
10:10 - н.п. Пески – н.п. Жабичево: совершено 5 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:15-10:35 - н.п. Пески – н.п. Веселое: выпущено 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
10:40-11:30 - н.п. Пески – н.п. Спартак: выпущено 4 мины калибром 82 мм, 12 гранат АГС;
10:45–11:05 - н.п. Опытное – Аэропорт: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
11:20-12:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 3 гранаты РПГ, применялось стрелковое оружие;
11:40-12:00 - н.п. Пески – н.п. Жабичево: совершено 3 выстрела БМП-1, 5 мин калибром 82 мм, применялось стрелковое оружие;
11:40 - н.п. Опытное – н.п. Спартак: выпущено 3 мины калибром 82 мм;
12:20 - н.п. Водяное – н.п. Саханка: выпущено 6 мин калибром 120 мм, 6 мин калибром 82 мм;
13:20 - н.п. Пески - Вольво-Центр: произведено 3 выстрела СПГ-9, выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:55-14:05 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 5 мин калибром 82 мм, 18 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы;
17:10 - н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 15 мин калибром 82 мм;
17:20 - н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: выпущено 4 мины калибром 120 мм;
17:30 – н.п. Водяное – Ленинское: выпущено 22 мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение;
17:30 - 82 мм (4), АГС (58) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
18:15 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущена 21 мина калибром 82 мм;
18:40 - н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 5 мин калибром 120 мм;
18:45 - н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущено 6 мин калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:35 - 82 мм (5) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
19:50 - БМП-1 (7), АГС (29), СО – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
20:00-20:20 - н.п. Пески – н.п. Жабичево: выпущено 2 мины калибром 120 мм, 3 гранаты СПГ-9;
20:20-20:45 - н.п. Марьинка – ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:15-20:45 - н.п. Новомихайловка – ш-та Трудовская: выпущено 2 мины калибром 120 мм;
20:35 - н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 4 мины калибром 82 мм, 3 выстрела БМП-1;
21:35 - н.п. Пески – н.п. Жабичево: выпущена 1 мина калибром 120 мм;
21:35 - СПГ-9 (4), КК, СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
22:10 - СПГ-9 (4), КК, СО – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
22:15-22:40 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 3 мины калибром 82 мм, 100 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22.40 – н.п. Марьинка – н.п. Александровка: применялись крупнокалиберные пулеметы.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 35 раз и ЛНР 6 раз.
14.02.19, четверг
00:55 - 82 мм (6), СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
08:30-09:00 - н.п. Водяное – н.п. Коминтерново: выпущено 10 мин калибром 120 мм;
08:30-09:00 - н.п. Водяное – н.п. Ленинское: выпущено 3 мины калибром 120 мм;
08:45-09:15 - н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 2 мины калибром 120 мм, 3 мины калибром 82 мм;
08:50-09:20 - н.п. Авдеевка – н.п. Спартак: выпущено 7 мин калибром 120 мм, 4 выстрела БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
08:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 15 мин калибром 120 мм;
09:00 - н.п. Авдеевка (ш-ты Бутовка) – н.п. Спартак: выпущено 5 мин калибром 82 мм, 4 мины калибром 120 мм;
09:05 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 12 мин калибром 120 мм;
09:10 - н.п. Опытное - Аэропорт: выпущено 10 мин калибром 120 мм, 2 мины калибром 82 мм, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:15 - н.п. Светлодарск – н.п. Доломитное: выпущено 4 мины калибром 120 мм;
09:25 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая, зафиксирована работа снайпера, применили стрелковое оружие;
09:25 - 82 мм (2) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
09:30 - н.п. Опытное - Аэропорт: выпущено 3 мины калибром 82 мм;
09:35 - н.п. Авдеевка (вент.ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 9 мин калибром 120 мм, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:45 - н.п. Каменка – н.п. Крутая Балка, выпущено 6 мин калибром 120 мм;
09:50-10:15 - н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 17 мин калибром 82 мм;
10:00 - н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное, выпущено 12 мин калибром 120 мм;
10:10 - н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:10 - н.п. Водяное – н.п. Ленинское, выпущено 5 мин калибром 82 мм;
10:10 - н.п. Опытное – н.п. Спартак, выпущено 4 мины калибром 82 мм, выпущена 1 граната СПГ-9;
10:30 - н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное, выпущено 9 мин калибром 120 мм;
10:50 - н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак, выпущено 2 гранаты СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:20 - н.п. Талаковка – н.п. Коминтерново, выпущено 15 гранат АГС;
13:40 - н.п. Каменка – н.п. Крутая Балка, выпущено 16 мин калибром 82 мм;
13:40 - н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное, выпущено 6 мин калибром 82 мм;
14:50 - н.п. Зайцево северное – н.п. Гольмовский, выпущено 6 мин калибром 120 мм, 8 мин калибром 82 мм;
14:55 - н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное, выпущено 3 мины калибром 82 мм;
15:00 - н.п. Новоселовка-2 – н.п. Васильевка, выпущено 12 мин калибром 120 мм, 20 выстрелов БМП-2, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
15:45 - н.п. Верхнеторецкое – н.п. Васильевка, выпущено 9 мин калибром 82 мм;
16:00 - н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка, выпущено 4 мины калибром 82 мм;
17:15 - 82 мм (12) – с направления Катериновка – в направлении Молодёжное;
17:40 - н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное, выпущено 16 мин калибром 120 мм;
17:45 - н.п. Металлист – н.п. Доломитное, выпущено 5 мин калибром 120 мм;
18:25 - 82 мм (3), СПГ-9 (2), КК – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
20:00 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка, выпущено 3 мины калибром 82 мм;
20:15 - н.п. Водяное - н.п. Дзержинское, выпущено 7 гранат АГС, применяется стрелковое оружие;
22:00 - 120 мм (10) – с направления Кряковка – в направлении Сокольники;
22:20 - 82 мм (13) – с направления Крымское – в направлении Фрунзе.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 36 раз, ЛНР 6 раз.
Всем терпения и здоровья!
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