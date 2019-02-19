Австралийско-эстонский боевой наземный беспилотник представлен на IDEX-2019

Этот беспилотный автомобиль с дистанционным управлением увеличивает огневую мощь сухопутных войск; ситуационную осведомленность благодаря современным датчикам; увеличивает дистанцию противостояния. Он особенно эффективен против легкобронированных машин. Его можно использовать для патрулирования местности.

Беспилотный комплекс может использовать и против живой силы противника. Он способен действовать как роботизированная боевая единица. Комплекс компактен и может быть легко развёрнут из походного положения в боевое.

Выставка вооружений и военной техникив Абу-Даби в полном разгаре. Сотни производителей из разных стран мира спешат не просто представить свою продукцию, но и сделать всё для подписания выгодных контрактов на её приобретение теми или иными заказчиками. Некоторые компании выступают в кооперации. И таких коопераций на выставке IDEX 2019 представлено немало.Одна из них – сотрудничество компаний(офисы в Австралии, США, Германии и др.) с(главный офис в Таллине).представили на выставке наземную беспилотную боевую систему RWS-THeMIS, оснащённую 30-мм пушкой.Транспортным средством является единая платформа THeMIS, боевой модуль на которой оснащён не только 30-мм пушкой ATK M230 LF, но также пулемётом 7,62 мм – GPMG (L7A2 – L7An). Производитель сообщает о том, что с платформой может интегрироваться и пусковая ракетная установка (ПТРК).Из презентации комплекса на IDEX 2019:Отмечено, что система контролируется оператором.По словам гендиректора эстонскойКулдара Вяэрси, THeMIS имеет отличные показатели по сочетаемости вооружений, по динамике и управляемости.Вяэрси: