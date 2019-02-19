БПК "Североморск" закончил технический ремонт в Севастополе

Основной комплекс технических работ на корабле успешно завершён. Во время начавшегося выхода в море экипаж и корабль подтвердят готовность к выполнению задач по основному предназначению

На судоремонтном заводе в Севастополе закончены работы по восстановлению технической готовности большого противолодочного корабля (БПК) "Североморск" Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.В пресс-службе сообщили, что БПК "Североморск" восстановил техническую готовность на судоремонтном заводе в Севастополе и в настоящее время вышел в Черное море для проведения проверки качества проведённого межпоходового ремонта.- говорится в сообщении.Большой противолодочный корабль "Североморск" прибыл в Севастополь 10 января этого года после длительного похода и сразу же встал на техническое обслуживание. С главной базы Северного флота Североморска одноименный БПК вышел в начале июля прошлого года. За время своего морского похода он принял участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, выполнял задачи в составе группировки ВМФ РФ в Средиземном море. С сентября по декабрь 2018 года "Североморск" обеспечивал безопасность гражданского судоходства в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей."Североморск" (проект 1155) был заложен на заводе "Янтарь" в Калининграде в 1984 году. Спущен на воду в 1985 году. В составе ВМФ СССР с 1988 года.Основные характеристики: Водоизмещение стандартное 6840 тонн, полное 7570 тонн. Длина 163 метра, ширина 19 метров, осадка 5,2 метра. Скорость полного хода 29,5 узла. Дальность плавания 6882 мили на 14 узлах; 4000 миль на 18 узлах. Автономность 30 суток. Экипаж 293 человека, в том числе 46 офицеров.