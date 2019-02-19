Американский эксперт оценил «смертоносный» Т-90МС
Новая модернизированная версия «смертоносного» танка Т-90 – Т-90МС – отличается целым рядом серьезных улучшений и имеет достойный экспортный потенциал, пишет Марк Эпископос в своей статье для The National Interest.
Эксперт напоминает, что Т-90МС является экспортной модификацией танка Т-90 и по сравнению с предыдущей экспортной версией (Т-90С) имеет ряд серьезных улучшений. Машина оснащена более мощным 1130-сильным дизелем В-92С2Ф, усовершенствованным тепловизором, навигационной системой ГЛОНАСС, цифровым компьютером и переработанной башней.
К числу серьезных изменений автор отнес также динамическую защиту, которой оснащен "смертоносный" танк.
В статье отмечается, что ключевые особенности машины подчеркивают именно ее экспортный потенциал. Например, для уменьшения стоимости разработчики вооружили танк гладкоствольной пушкой 2A46, которая устанавливалась еще на базовой версии, а не более новым орудием 2A82-1M (устанавливается на Т-90 и танке проекта «Армата»).
Тем не менее, принимаемые меры по поддержанию конкурентоспособности, не смогли сдержать значительного удорожания Т-90МС: стоимость танка выросла до $4,5 млн. (для сравнения, стоимость Т-90С составляет от $2,5 млн. до $3,5 млн.). При этом «Рособоронэкспорт» уже близок к подписанию контрактов на поставку нового танка таким крупным покупателям как Кувейт и Египет, пишет эксперт.
Он также отмечает, что РФ старается сохранить за собой широкий сегмент рынка, до сих пор предлагая на продажу Т-90С и даже оригинальные Т-90, которые предназначены для стран, имеющих скромные финансовые ресурсы.
Т-90, разработанный КВЗ в начале 1990-х, стал самым продаваемым на международном рынке танком в период с 2001 по 2010 год.
Эксперт напоминает, что Т-90МС является экспортной модификацией танка Т-90 и по сравнению с предыдущей экспортной версией (Т-90С) имеет ряд серьезных улучшений. Машина оснащена более мощным 1130-сильным дизелем В-92С2Ф, усовершенствованным тепловизором, навигационной системой ГЛОНАСС, цифровым компьютером и переработанной башней.
К числу серьезных изменений автор отнес также динамическую защиту, которой оснащен "смертоносный" танк.
В статье отмечается, что ключевые особенности машины подчеркивают именно ее экспортный потенциал. Например, для уменьшения стоимости разработчики вооружили танк гладкоствольной пушкой 2A46, которая устанавливалась еще на базовой версии, а не более новым орудием 2A82-1M (устанавливается на Т-90 и танке проекта «Армата»).
Тем не менее, принимаемые меры по поддержанию конкурентоспособности, не смогли сдержать значительного удорожания Т-90МС: стоимость танка выросла до $4,5 млн. (для сравнения, стоимость Т-90С составляет от $2,5 млн. до $3,5 млн.). При этом «Рособоронэкспорт» уже близок к подписанию контрактов на поставку нового танка таким крупным покупателям как Кувейт и Египет, пишет эксперт.
Он также отмечает, что РФ старается сохранить за собой широкий сегмент рынка, до сих пор предлагая на продажу Т-90С и даже оригинальные Т-90, которые предназначены для стран, имеющих скромные финансовые ресурсы.
Т-90, разработанный КВЗ в начале 1990-х, стал самым продаваемым на международном рынке танком в период с 2001 по 2010 год.
- Использованы фотографии:
- http://www.russianarms.ru
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