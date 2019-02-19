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Всероссийский финал конкурса "Авиадартс-2019" пройдет в Крыму

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Всероссийские соревнования летчиков "Авиадартс-2019" пройдут в этом году в Крыму. Российские летчики будут демонстрировать свое мастерство с 20 мая по 14 июня на полигоне Чауда, сообщил начальник полигонной службы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ полковник Игорь Зацепин.

Всероссийский финал конкурса "Авиадартс-2019" пройдет в Крыму



По словам полковника всероссийский этап конкурса пройдет с 20 мая по 14 июня в Крыму. Для практической части будет задействован полигон Чауда, а также аэродромы в Республике Крым, Краснодарском крае, Ростовской и Саратовской областях. В соревнованиях примут участие лучшие летчики, прошедшие первый и второй этапы конкурса.

Первый этап пройдет в марте на территории авиационных соединений и частей. Второй этап будет объявлен в объединениях дальней и военной-транспортной авиации, а также в военных округах в апреле
- пояснил Зацепин, добавив, что к третьему этапу в Крыму полигон будет готов на "отлично".

Представитель ВКС отметил, что специалисты полигонной службы уже начали подготовку авиационного полигона Чауда близ Феодосии в Крыму к проведению третьего отборочного этапа конкурса. Ведется подготовка всей инфраструктуры полигона, включая подъездные дороги, пункты размещения зрителей и статические площадки показа авиационной техники.

В прошлом году российский этап "Авиадартса" прошел с 26 мая по 2 июня в Рязанской области. Победители соревнований приняли участие в финале, где сразились за победу в различных номинациях с летчиками из Белоруссии, Казахстана и Китая. В 2017 году победители представляли Россию в финале, который прошел в Китае.

Впервые российские соревнования летчиков "Авиадартс" были проведены в 2013 году в Воронежской области, а уже в 2014 к России присоединились Белоруссия и Китай, которые также изъявили желание участвовать в соревнованиях.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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