Меркель встревожена позицией Вашингтона по «Северному потоку-2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоена недовольством Вашингтона по поводу строительства «Северного потока-2» (СП-2), пишет агентство Bloomberg со ссылкой на правительственный источник.
По словам источника, канцлер опасается жестких действий со стороны Соединенных Штатов. Сейчас американская администрация пытается «вбить клин» в отношения между Германией и другими членами ЕС, в том числе с Бельгией и Францией. Эти страны Вашингтон неустанно пытается настроить против нового газопровода.
Так, недавно вице-президент США Майк Пенс призвал европейские страны «занять твердую позицию» и пока не поздно остановить строительство «Северного потока-2».
Между тем Евросоюз внес поправки в свою Газовую директиву, в соответствии с которыми согласие на выведение проекта из-под ее норм должна будет дать и Еврокомиссия, и комитет представителей всех стран ЕС. Из-за этого процедура обещает стать сложной и длительной, пишет Коммерсантъ.
На практике изменения означают то, что у СП-2 должен быть независимый от «Газпрома» оператор, который может запретить использовать половину мощности газопровода. Однако, согласно поправкам, Берлин имеет право заключить с Москвой соглашение об исключении из этой директивы. Но сначала он должен получить у Еврокомиссии разрешение на ведение переговоров, а затем – на подписание соглашения.
По словам преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, эти «антимонопольные меры» пытаются применить к газопроводу не для того, чтобы появились новые поставщики, а для того, чтобы загрузить «Северный поток-2» лишь наполовину (вместо 55 млрд. кубов – только 27,5 млрд.).
При этом он считает, что сторонникам газопровода удастся вывести его из директивы. Далеко не факт, что СП-2 будет годами ждать этого разрешения: Германия сможет довольно быстро его пролоббировать, добавил эксперт.
По словам источника, канцлер опасается жестких действий со стороны Соединенных Штатов. Сейчас американская администрация пытается «вбить клин» в отношения между Германией и другими членами ЕС, в том числе с Бельгией и Францией. Эти страны Вашингтон неустанно пытается настроить против нового газопровода.
Так, недавно вице-президент США Майк Пенс призвал европейские страны «занять твердую позицию» и пока не поздно остановить строительство «Северного потока-2».
Между тем Евросоюз внес поправки в свою Газовую директиву, в соответствии с которыми согласие на выведение проекта из-под ее норм должна будет дать и Еврокомиссия, и комитет представителей всех стран ЕС. Из-за этого процедура обещает стать сложной и длительной, пишет Коммерсантъ.
На практике изменения означают то, что у СП-2 должен быть независимый от «Газпрома» оператор, который может запретить использовать половину мощности газопровода. Однако, согласно поправкам, Берлин имеет право заключить с Москвой соглашение об исключении из этой директивы. Но сначала он должен получить у Еврокомиссии разрешение на ведение переговоров, а затем – на подписание соглашения.
По словам преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, эти «антимонопольные меры» пытаются применить к газопроводу не для того, чтобы появились новые поставщики, а для того, чтобы загрузить «Северный поток-2» лишь наполовину (вместо 55 млрд. кубов – только 27,5 млрд.).
При этом он считает, что сторонникам газопровода удастся вывести его из директивы. Далеко не факт, что СП-2 будет годами ждать этого разрешения: Германия сможет довольно быстро его пролоббировать, добавил эксперт.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/nsp2_rossiya
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter