Грузия представила новый самоходный 120-мм миномётный комплекс

На проходящей в эти дни в столице ОАЭ Абу-Даби военной выставке IDEX-2019 грузинский государственный военный научно-технический центр "Дельта" министерства обороны впервые представил новый 120-мм самоходный миномет, передает блог bmpd.Самоходный миномет выполнен на базе бронеавтомобиля Didgori с колесной формулой 4х4 (в модифицированном исполнении Didgori Meomari). Конструктивно грузинский минометный комплекс аналогичен известному 120-мм самоходному минометному комплексу Alakran испанской компании NTGS. Миномет в походном положении размещен в задней части машины, при переводе в боевое опускается при помощи силовых приводов плиты. Однако, в отличии от автоматизированной испанской, грузинская конструкция не имеет приводов наведения миномета. Таким образом, после приведения миномета в боевое положение, стрельба из него ведется как из обычного буксируемого. Возможно, что миномет можно использовать и отдельно от броневика.Сам представленный 120-мм миномет, является, видимо, минометом производства все того же НТЦ "Дельта", но фактически это полная копия советского 120-мм буксируемого миномета 2Б11.Согласно заявленным характеристикам, полная боевая масса минометного комплекса на базе Didgori Meomari составляет 8200 кг, экипаж пять человек, из них три - расчет миномета. На броневик установлен дизель 300 л.с и автоматической трансмиссией. Скорость по шоссе 120 км/ч, запас хода 500 км. Бронекорпус выполнен с разнесенной системой бронирования и защищает от усиленной пули 7,62×51 мм патрона НАТО с дистанции 10 м.