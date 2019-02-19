На выставке в ОАЭ представлена кормовая система для десантных кораблей

На выставке вооружений IDEX-2019 компании из десятков стран мира представляют не только конечный продукт, но и технологии военного или смежного назначения. Одну из своих технологий представила на выставке в Абу-Даби компания(Австрия). Тот случай, когда страна не имеет выхода к морю, зато обладает компанией, входящей в число мировых лидеров в сфере реализации палубных грузоподъёмных решений для различных видов кораблей и судов.На выставке в ОАЭ специалисты компании демонстрируют систему скольжения, которая может быть использована для десантных катеров и моторных лодок, входящих в состав маломерного судового крыла десантных кораблей.Отмечено, что зачастую выход десантной лодки с борта корабля (ровно как и её возвращение обратно) осложнён волнением на море. Волны приводят к повышению риска для экипажа ещё и в связи с тем, что моторную лодку необходимо спустить со специальных крюков или захватить этими же крюками.Представленная на IDEX-2019 технологияпозволяет осуществлять быстрый спуск и подъём лодки на борт за весьма короткое время. При этом система не использует крюков и тросов, что снижает риск для тех, кто в лодке (катере) находится.Slipway (одна из версий -) – это скользящая кормовая система с наклонёнными под определённым углом (с учётом ширины лодки) колёсами, обеспечивающими движение маломерного судна. Система, как отмечено, может работать и с морскими беспилотниками, глубоководными аппаратами.Система управляется только одним оператором.Slipway имеет гидравлический привод, угол наклона платформы до 12 градусов. Работа с грузом до 15 тонн.