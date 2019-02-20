Российский ядерный ответ Западу

История — путь от Адама до атома

300-метровые мачты передатчика "Антей" (43-й узел связи ВМФ России на белорусских берегах)

Призрачные огни "Голиафа". Трофейная немецкая радиостанция, созданная в 1943 г. для связи с подлодками кригсмарине. Зонтичная антенна "Голиафа" состоит из 18 мачт высотой от 170 до 210 м, её сигналы принимались на большей части Атлантического океана, на глубинах до 30 м. Была демонтирована, тайно перевезена и собрана в СССР. В настоящее время все еще сохраняет свое стратегическое значение.