Российский ядерный ответ Западу
История — путь от Адама до атома
Для «законного» обладания ядерным оружием требовалось единственное условие — испытать ядерный боезаряд в срок до 1 января 1967 года. Все, кто опоздал, обречены на вечную дискриминацию со стороны пяти «великих держав».
Правила диктуют сильнейшие. Целью сговора пяти постоянных членов Совбеза ООН было не допустить утраты преимущества в обладании ЯО.
СССР/Россия, США, Великобритания, Франция и Китай совершенно не рады новым заявкам на вступление «ядерный клуб». И делают все, чтобы их было как можно меньше.
Усилия дают результаты. Вместо 50 стран с ядерным оружием, согласно ранним прогнозам 60-х гг., к настоящему времени их остается всего 9. Десятая, ЮАР, была вынуждена уничтожить свой арсенал из шести бомб и покинуть «ядерный клуб» в середине 90-х гг.
Из всех участников «ядерного клуба» по-настоящему массовыми и наиболее технологичными ядерными арсеналами располагают только Россия и США. К примеру, только у России имеется такой исключительный по сложности компонент СЯС, как система оперативного доведения приказов на подводные лодки (сверхнизкочастотный передатчик «Зевс»).
С ядерными арсеналами связаны самые нелепые мифы и легенды. Как можно убедиться в ходе дискуссий, многие даже в общих чертах не представляют всех обстоятельств и ограничений на применение этого оружия. В основном, все это вопросы веры. Именно по этой причине ядерная тематика — излюбленный инструмент в руках политиков и популистских СМИ.
Данная статья — попытка систематизировать факты и логические построения, основанные на данных из открытых источников. Написанная простым и понятным языком, для самой широкой аудитории.
Проблема номер 1. Стрелять только по военным?
Ядерный паритет (гарантированное взаимное уничтожение) не позволяет безнаказанно применить ЯО. Результатом всякого действия будет равнозначный ответ с катастрофическими последствиями для обеих сторон.
Стремясь не допустить наиболее невыгодного сценария с уничтожением инфраструктуры, населения и государств как таковых руководство обеих держав еще с 60-х гг. делает ставку на «ограниченное применение ЯО». В рамках концепции первоначальный выборочный обмен ударам должен затронуть только военные объекты (базы, арсеналы, позиции МБР). С намерением, что противник определит направление полета боеголовок и, следуя принципу разумности, ответит таким же образом.
Неограниченный ядерный апокалипсис невыгоден никому.
Более интересно то, что технические особенности самих носителей приводят к необходимости нацелить их на разные объекты и не применять одновременно. Почему?
* * *
Камнем преткновения при «ограниченном применении ЯО» стала необходимость сохранения части ядерного арсенала после первой атаки, без утраты паритета. Иначе говоря, не позволить противнику насести следующий удар по городам — под угрозой неминуемого ответного удара по его собственным гражданским объектам.
Результатом стало «соломоново решение» и, вероятно, оно остается таковым по сей день.
Для первого удара (по важнейшим военным объектам) предпочтительны МБР наземного базирования.
Силами «второго эшелона» выступают баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) — «убийцы городов». Их задача — пережить удар и поддерживать ядерный паритет после начала войны. А при необходимости — привести в исполнение скорбный приказ.
Данная очередность продиктована ограничениями и недостатками, делающими невозможной иную очередность применения БРПЛ.
Срочному применению морских СЯС препятствуют законы природы. С лодками отсутствует постоянная связь.
Соленая морская вода — электролит, препятствующий прохождению радиоволн. Под водой не работают ни спутниковые телефоны, ни GPS, ни любые другие средства на привычных частотах.
Низкочастотные сигналы передатчиков «Голиаф» и «Антей» принимаются только в приповерхностном слое. На рабочих глубинах РПКСН по-прежнему царит полная тишина.
300-метровые мачты передатчика "Антей" (43-й узел связи ВМФ России на белорусских берегах)
Призрачные огни "Голиафа". Трофейная немецкая радиостанция, созданная в 1943 г. для связи с подлодками кригсмарине. Зонтичная антенна "Голиафа" состоит из 18 мачт высотой от 170 до 210 м, её сигналы принимались на большей части Атлантического океана, на глубинах до 30 м. Была демонтирована, тайно перевезена и собрана в СССР. В настоящее время все еще сохраняет свое стратегическое значение.
Применявшиеся ранее самолеты-ретрансляторы Ту-142МР с буксируемыми многокилометровыми антеннами не отличались высокой боевой устойчивостью, а их сигналы не были способны проникать на большие глубины. Кроме того, висящие над заданным квадратом, они оказывали «медвежью услугу» подводникам, выдавая район нахождения субмарины.
Самым экзотическим способом боевого управления стал сверхнизкочастотный передатчик «Зевс».
30-километровые «клеммы» этой системы различимы на спутниковых картах Кольского п-ва. Роль самой антенны выполняет кора земного шара — сигналы «Зевса» принимаются даже в Антарктиде.
Ввиду очевидных технических сложностей и высокого энергопотребления передатчик способен передавать только ограниченный объем информации. Его протяжный гул означает набор самых простых команд, к примеру «выпустить радиобуй для приема срочного сообщения». В конечном итоге все сводится к спутниковым переговорам с поверхности, что создает дополнительные угрозы и сложности для подводников. При этом, для приема сообщений «Зевса» лодкам также приходится использовать буксируемые антенны циклопических габаритов.
Последним негативным фактором является то, что координаты «Зевса» известны противнику, и нет никакой гарантии, что он уцелеет в первые минуты войны.
Американский аналог был известен под названием «Мореплаватель» (Клэм-Лейк, Висконсин) и был снят с боевого дежурства в 90-х гг. по причине невысокого боевого значения системы, имевшей столько недостатков.
Речь во всех случая идет только о приеме сообщений с берега. О какой-либо двусторонней связи с больших глубин не может идти и речи. Звукоподводная связь возможна лишь с находящимися поблизости кораблями.
Связь с подводными лодками остается до сих пор неразрешенной научно-технической проблемой. Все существующие способы по-своему недостаточны. Среди наиболее реалистичных предложений — лазер зеленого спектра, наиболее хорошо проникающий сквозь толщу воды. Установленный на борту орбитальной станции. Впрочем, на данный момент это не более чем научная фантастика.
С учетом перечисленных обстоятельств лодки стратегического назначения не могут являться средством молниеносного ответа. Война для подводников начнется с задержкой во много часов, когда в установленное время они выйдут на связь и узнают о произошедшем на поверхности.
Далее начнется не менее сложная часть.
В отличие от стационарных позиций МБР, лодка должна занять необходимую глубину, строго выдерживая скорость, при отсутствии малейшего крена и дифферента. И должна за считанные секунды компенсировать возмущения от воздействия стартового импульса 40-тонных ракет.
В отличие от независимых друг от друга защищенных пусковых шахт на берегу субмарины несут в своем чреве от 16 до 24 баллистических ракет, сгруппированных в единый стартовый комплекс. При котором все пусковые шахты критически зависят друг от друга. Стрельба с борта РПКСН требует безукоризненной последовательности срабатывания многочисленных технических средств, что на практике наблюдается редко, и только при особых условиях.
Неисправность в какой-либо пусковой шахте приведет к автоматическому прекращению стрельбы оставшимися ракетами. Говоря простым языком, нельзя пропустить запланированный старт из шахты №3 левого борта, продолжив стрельбу согласно плану. Все системы подлодки рассчитаны на строгую очередность выхода ракет. В лучшем случае потребуется прекратить запуск, стабилизировать лодку и заново рассчитывать данные - новые координаты стартовых точек и расчеты по стабилизации подлодки в процессе стрельбы.
Как показали результаты операций «Бегемот» и «Бегемот-2», залповая стрельба полным боекомплектом удалась только со второй попытки силами специального отобранного экипажа, проходившего подготовку к рекордным стрельбам в течение года.
Это означает одно: «штатный» РПКСН, не прошедший столь тщательную проверку технической готовности, и управляемый экипажем, имеющим типовую подготовку, окажется неспособен расстрелять свой боекомплект за короткий срок. Стрельба будет вестись короткими очередями, по несколько ракет. Как долго по времени может растянуться весь процесс — об этом можно только догадываться.
Это не хорошо и не плохо. Это — данность. И военному руководству требуется исходить из этих условий.
При этом главный вопрос, конечно, в отсутствии постоянной связи с подлодками.
Морские стратегические ядерные силы обладают несоизмеримо большей боевой устойчивостью, превосходя по этому важнейшему параметру любые другие носители ЯО. Но к применению в любой выбранный момент они не готовы.
Эта задача — для комплексов МБР, размещенных в шахтах и на подвижных наземных носителях.
Ввиду очевидной повышенной уязвимости этих средств они обязаны быть выпущены в первую очередь.
Помимо меньшого времени реакции и относительной низкой стоимости (на фоне морских СЯС), тяжелые МБР шахтного базирования обладают парой других преимуществ. Во-первых, у них больший забрасываемый вес. На практике это значит большее число боеголовок и/или расширенный состав средств для преодоления ПРО.
Во-вторых, до недавнего времени пуск со стационарный установки обеспечивал меньшее круговое вероятное отклонение от цели (КВО), проще говоря, лучшую точность. По очевидным причинам. Координаты точки пуска и цели неизменны. Полярная звезда — роковая звезда человечества, по-прежнему светит из одной точки неба.
С учетом перечисленных обстоятельств шахтные МБР как нельзя лучше подходят для нанесения высокоточных ударов по военным объектам в первые минуты войны
Все части головоломки о раздельном применении ЯО (против военных/гражданских) сложились в единую, цельную картину. Теперь прошу ваших замечаний.
* * *
Если досточтимая публика желает еще больше жутких и неприятных фактов о ядерных арсеналах, то автор готов исполнить это желание. Как вам такая дилемма: расстрел непричастных государств, которые сохраняют нейтралитет в конфликте ядерных сверхдержав?
ЗАЧЕМ??? Ну, разумеется…
Такие вещи, по понятным причинам, не обсуждаются на официальном уровне, но существует гипотеза. Согласно которой часть ракет полетит не за океан, а по совершенно иным траекториям. И они поразят важные объекты на территориях нейтральных государств, которые считаются достаточно развитыми, чтобы иметь возможность возвыситься на обломках погибших сверхдержав.
Для тех, кто все еще не уловил смысла: чтобы исключить «пляски на костях». С таким расчетом, что даже в полуразбитом состоянии два главных зачинщика сохранили бы своё военное превосходство над остальными государствами мира.
Согласен, лютейшая гипотеза. Однако, к собственному ужасу, она содержит определенный практический смысл. При условии явного отсутствия дефицита в ядерных вооружениях.
Повторюсь, это всего лишь предположение. Такое же, как и более популярная легенда о «Мёртвой руке».
С «рукой» все понятно без долгих рассуждений. Сказка для взрослых.
Глубоко под землей дремлет суперкомпьютер, который в случае гибели всех ответственных лиц примет решение об ответном ударе.
Сказка опровергается простым вопросом: если взрыв уничтожит всех живых, вызвав обрушение бункера, с какого перепугу должен уцелеть компьютер?
Или противник будет выборочно атаковать бункеры РВСН, кроме того, в котором находятся компоненты «Мертвой руки»/«Периметра»/«Машины Судного дня»?
Если бункере останется дежурная смена и необходимое оборудование для передачи приказа на ракетные установки, тогда в чем ценность «Периметра»? У офицеров имеется набор четких инструкций на любой случай.
Все, что описывается как «Периметр» (суперкомпьютер, машина «апокалипсиса») относится к резервной системе связи 15Э601 (американский аналог AN/DRC-8) в виде МБР с установленным в её головной части передатчиком, т.н. командной ракеты. Как вы уже догадались, её сигнал долны принять все подразделения РВСН на территории страны, услышат все - кроме подводников.
Повторюсь, комплекс 15Э601 это всего лишь средство для передачи последнего приказа, дублирующее другие каналы связи. Приказ на запуск командной ракеты отдается людьми.
Все, кто остался недоволен данными рассуждениями, могут удовлетворить свои фантазии о машинах-убийцах за просмотром «Терминатора».
Что касается другой страшилки, американской системы ПРО, то резюме таково: на современном техническом уровне, как и в ближайшей перспективе, ни у одной из сторон не появится средств для отражения массированного ракетного нападения.
Эпилог
Вероятность ядерной войны составляет ноль целых, ноль десятых.
И вот почему.
ЯО как реальное оружие сильно обесценено наличием такого же оружия у противника. В подобных условиях оно превращается в церемониальное, статусное, но совершенно непрактичное средство, «мертвый актив». ЯО нивелирует угрозу со стороны ядерных арсеналов противника, но не дает защиты от других военных и внешнеполитических угроз.
Имеющие доступ к «красной кнопке» не разделяют наивного оптимизма желающих «бахнуть, весь мир в труху». Они выберут «помидорную войну», найдут любое оправдание и «переобуются на ходу». Скажут, что территории давно хотели подарить, восстановив таким образом историческую справедливость. В случае угрозы слишком больших репутационных потерь могут убедить всех, что никакого конфликта и вовсе не было.
Все сказанное подтверждено историей. Для остальных вариантов следует обратиться в раздел фантастики.
В заключение стоит отметить, что популярное мнение об отсутствии необходимости в других видах вооружений (современной бронетехники, самолетов, кораблей и высокоточного оружия) категорически неверно. Для защиты политических и экономических интересов в первую очередь необходимы неядерные средства. Потому что, в отличие от статусного ЯО, на практике всегда существует необходимость в применении обычного оружия.
- Автор:
- Олег Капцов
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