Стартовый комплекс для ракеты «Протон» закроют досрочно
Один из двух оставшихся на Байконуре стартовых комплексов носителя «Протон» закроют на 3 года раньше первоначального плана – в 2020 году, передает РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.
По его словам, на космодроме останется только один стартовый комплекс для «Протона» (№39 на площадке №200), который закроют в 2025 году вместе с полным выводом из эксплуатации ракеты-носителя.
Собеседник также сообщил агентству о намерении правительства скорректировать указ о создании сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов к Луне.
Изменения уточнят кооперацию, которая будет задействована в создании носителя, а также цели реализации проекта.
По словам источника, на согласовании находятся еще три программных документа, связанных с разрабатываемой ФЦП (Федеральной целевой программой) по сверхтяжелой ракете.
Что касается изменений в составе кооперации разработчиков, то головную роль в создании ракеты планируется передать РКЦ «Прогресс» (до этого генконструктором была обозначена РКК «Энергия»). Также планируется дополнить указ подробностями проекта по изучению Луны, пояснил собеседник.
Согласно принятому решению, вывод из эксплуатации пусковой установки №24 на площадке №81 намечается в 2020 году,сказал источник.
По его словам, на космодроме останется только один стартовый комплекс для «Протона» (№39 на площадке №200), который закроют в 2025 году вместе с полным выводом из эксплуатации ракеты-носителя.
Собеседник также сообщил агентству о намерении правительства скорректировать указ о создании сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов к Луне.
Изменения уточнят кооперацию, которая будет задействована в создании носителя, а также цели реализации проекта.
По словам источника, на согласовании находятся еще три программных документа, связанных с разрабатываемой ФЦП (Федеральной целевой программой) по сверхтяжелой ракете.
Речь идет об основах государственной политики в сфере космической деятельности, федеральной космической программе и указе о создании носителя,сказал он, добавив, что проект изменений, который будет передан на рассмотрение правительства, будет готов ориентировочно к 20 марта.
Что касается изменений в составе кооперации разработчиков, то головную роль в создании ракеты планируется передать РКЦ «Прогресс» (до этого генконструктором была обозначена РКК «Энергия»). Также планируется дополнить указ подробностями проекта по изучению Луны, пояснил собеседник.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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