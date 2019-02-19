Рособоронэкспорт примет участие в индийском авиасалоне AeroIndia 2019

Государственная компания "Рособоронэкспорт" примет участие в авиасалоне AeroIndia 2019, который пройдет с 20 по 24 февраля на военной авиабазе Елаханка в индийском Бангалоре. Российская компания представит более 200 образцов продукции военного назначения, сообщает пресс-служба компании.Как сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, портфель заказов компании в Индии достиг 10 миллиардов долларов, но останавливаться на этом спецэкспортер не планирует. В прошлом году между Россией и Индией были подписаны большие контракты на поставку российской военной техники, в этом году планируется продолжить сотрудничество, в том числе в рамках программы "Make in India".На предстоящей выставке Рособоронэкспорт представит многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а также учебно-боевой самолет Як-130.Также будут показаны винтокрылые машины, среди которых представят легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т (совместное производство которого скоро начнется в Индии), вертолет радиолокационного дозора Ка-31, корабельный поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52.Ранее сообщалось, что Россия сделала Индии два предложения, в которых возможна передача технологий. На тендер индийских ВВС Россия выставила истребитель МиГ-35 с последующей передачей технологий строительства. Кроме того, Россия предложила Индии совместное строительство НАПЛ с последующей передачей прав на интеллектуальную собственность.