Украинских националистов возмутила публикация о полке «Азов»

И хотя лидер у нас один – Андрей Билецкий, тем не менее, полк и партия между собой не связаны,

Публикация британского ресурса Bellingcat о тесных связях полка «Азов» и политической партии «Национальный корпус» с зарубежными, в том числе американскими экстремистами является попыткой очернить «азовское движение», заявил накануне представитель «Нацкорпуса» Роман Чернышов. Его слова приводит Gordonua.com По словам Чернышова, опубликованный материал, являющийся, по сути, «набором страшилок и стереотипов», смешал воедино полк «Азов» и политическую партию «Национальный корпус».сказал он.В свою очередь журналисты Bellingcat сообщили, что при подготовке материала беседовали с начальником международного отдела партии Еленой Семенякой. В частности, она подтвердила участие в митинге перед зданием Верховной рады национал-социалиста из Норвегии Иоахима Фурхольма. Кроме того, она рассказала о том, что «Нацкорпус» искал потенциальных сторонников и лоббистов в США.Однако Чернышов поставил под сомнение правдивость журналистов, заявив, что Семеняка занимается продвижением идеи руководства партии о создании Балто-Черноморского союза («Интермариум»), ядром которого должны стать Украина и Польша. И эта деятельность, по словам представителя партии, «вообще никакого отношения» к США не имеет. Он также отмел все обвинения в поддержке контактов партии с иностранными экстремистами.Упомянутый материал Bellingcat опубликовал 15 февраля. В нем указывается, что «азовское движение» систематически контактирует с американскими праворадикалами для продвижения своей международной повестки дня, а также для создания некой коалиции радикально настроенных сил.Напомним, когда журналисты Bellingcat несколько лет назад писали о якобы причастности России к ракетному удару по «Боингу» MH17, то на Украине их называли «рупором правды».