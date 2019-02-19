В Индии упали два самолета пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран"
В районе авиабазы Йелаханка, расположенной в районе города Бангалор, где с 20 февраля начнет работу авиасалон AeroIndia-2019, произошло крушение двух самолетов авиационной пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран", сообщает агенство ANI
По информации агенства, в районе города Бангалор штата Карнатака на юге Индии, проводились тренировочные полеты авиационной пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" в рамках подготовки к открытию крупнейшего авиасалона AeroIndia-2019, который пройдет на индийской авиабазе Йелаханка с 20 по 24 февраля. Во время тренировочного полета два самолета потерпели крушение и рухнули на землю. По предварительной информации, пилоты обоих самолетов катапультировались и благополучно достигли земли. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
По свидетельствам многочисленных очевидцев, наблюдавших за тренировкой пилотажной группы, два самолета, выполняя маневры в воздухе, столкнулись лоб в лоб, после чего рухнули на землю.
Над местом падения самолетов поднимаются густые столбы дыма, на место выехали экстренные службы.
Пилотажная группа ВВС Индии Surya Kiran (Сурья Киран) создана в 1996 году. Название с санскрита можно перевести как "Солнечные лучи". Группа летает на учебно–боевых машинах HJT-36 Sitara индийского производства. По другой информации, группа уже пересела на британский реактивный дозвуковой учебно-тренировочный самолёт BAe Hawk Mk132.
По информации агенства, в районе города Бангалор штата Карнатака на юге Индии, проводились тренировочные полеты авиационной пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран" в рамках подготовки к открытию крупнейшего авиасалона AeroIndia-2019, который пройдет на индийской авиабазе Йелаханка с 20 по 24 февраля. Во время тренировочного полета два самолета потерпели крушение и рухнули на землю. По предварительной информации, пилоты обоих самолетов катапультировались и благополучно достигли земли. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
По свидетельствам многочисленных очевидцев, наблюдавших за тренировкой пилотажной группы, два самолета, выполняя маневры в воздухе, столкнулись лоб в лоб, после чего рухнули на землю.
Над местом падения самолетов поднимаются густые столбы дыма, на место выехали экстренные службы.
Пилотажная группа ВВС Индии Surya Kiran (Сурья Киран) создана в 1996 году. Название с санскрита можно перевести как "Солнечные лучи". Группа летает на учебно–боевых машинах HJT-36 Sitara индийского производства. По другой информации, группа уже пересела на британский реактивный дозвуковой учебно-тренировочный самолёт BAe Hawk Mk132.
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