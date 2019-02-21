Другой ленд-лиз. Гвардеец, но английский, Черчилль, но не Уинстон

"Английский тяжёлый танк MK-IV «Черчилль» по своему вооружению, броневой защите и маневренности может вести эффективную борьбу с танками немецкой армии.

В данном виде танк MK-IV является не доведенной до конца машиной как в конструктивном, так и в производственном отношении. Во время эксплуатации в войсковых частях танк МК-IV будет требовать частого ремонта с заменой отдельных деталей и целых агрегатов.

Отдельные агрегаты танка (механизм поворота в одном агрегате с коробкой перемены передач и др.) являются оригинальной конструкцией и могут быть рекомендованы для внедрения в отечественном танкостроении".

"Броневой корпус несколько необычно удлинен и, соответственно, уменьшен по ширине и высоте. Носовая часть корпуса оказалась низкорасположенной между высоко поднимающимися гусеницами, которые закрыты большими грязевиками.

Это создает плохую обзорность для водителя и стрелка. Перископические смотровые приборы, установленные около водителя и стрелка, обзорность увеличивают мало.

При положении пушки по ходу танка, обрез канала ствола не выходит за габариты грязевиков и находится между ними. Это приводит к тому, что при стрельбе из пушки в таком положении газовой волной срывает и ломает передние грязевики танка".

"Двигатель танка вполне современной конструкции автотракторного типа. Конструкция двигателя выполнена с минимальным применением высокодефицитных цветных металлов и рассчитана на массовое производство. Наряду с этими преимуществами двигатель танка МК-IV является не доведённой до конца конструкцией, и поэтому надежность его в эксплуатации следует поставить под сомнение".

"Ходовая часть оказалась недостаточно прочной для 40-тонного танка. Как показали кратковременные испытания, с осей тележек отлетают по сварке внутренние опорные катки, вслед за этим теряются внешние опорные катки вместе с осями, балансиры тележек начинают тереться о гусеницу и быстро выходят из строя.

Опорные катки тележек своими ребордами в распор прилегают к тракам гусеницы, отчего катки и гусеницы имеют повышенный износ. Катки во время движения сильно нагреваются, что связано с повышенным трением катков о гусеницу. Пальцы гусеницы обладают недостаточной механической прочностью и ломаются".

"Боекомплект к пулемётному вооружению танк MK-IV имеет в три раза больше, по сравнению с танками КВ. Бронебойная граната 57-мм пушки, установленной на танке MK-IV, пробивает броню двух бортов немецкого среднего танка Т-III суммарной толщиной в 60мм с дистанции 950 м".

О герое сегодняшнего рассказа человек, в честь которого назван танк, сказал: "У танка, носящего моё имя, недостатков больше, чем у меня самого". По крайней мере, множество авторов приписывают эту фразу именно сэру Уинстону Леонарду Черчиллю. Полковнику британской армии, премьер-министру Великобритании, писателю и военному журналисту, лауреату Нобелевской премии 1953 года.Среди специалистов и любителей военной техники до сих пор нет единого мнения об этой машине. С одной стороны, мы видим множество явно устаревших, даже архаичных конструкторских решений, а с другой стороны — любовь советских танкистов именно к этому тяжелому пехотному танку.Во многих публикациях о боевых операциях с участием "Черчилля" упоминается бой, который вела группа капитана Белогуба 22 марта 1943 года. Нам пришлось разыскать описание данного боя для того, чтобы выяснить, как проявил себя именно танк.Для начала — информация, которая станет для некоторых читателей неожиданной. Все советские танки "Черчилль" МК-IV (МК.IV — обозначение танков в различных документах пишется по-разному) были гвардейскими! Неожиданный факт, не правда ли? Между тем это действительно так.Дело в том, что тяжелые танки советского и иностранного производства поступали на вооружение в отдельные гвардейские танковые полки прорыва. Звание гвардейские эти полки получали сразу с момента формирования. Полк включал в себя 21 тяжелый танк и 214 человек личного состава.Те машины, которые после ремонта попадали в отдельные полки армейского или фронтового подчинения все равно оставались гвардейскими.Впервые "Черчилли" МК-IV приняли бой под Сталинградом. Два гвардейских танковых полка прорыва, 47-й и 48-й, участвовали в разгроме окруженной армии Паулюса.Но вернемся к бою капитана Белогуба. 22 марта 1943 года 5 танков 50-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва "Черчилль" МК-IV атаковали позиции немцев. Танки ворвались на позиции, а вот пехота была отсечена немцами артиллерийским огнем.Четыре машины, в том числе и машина командира, были подбиты. Оставшийся танк отошел на исходную, прикрывая отступающую пехоту.Экипажи подбитых танков принимают решение продолжать бой в подбитых машинах. Благо, боекомплект танков позволяет это делать. Бой под огнем немецкой артиллерии. Ночью пехотинцы принесли танкистам боеприпасы и питание.25 марта к танкам сумел добраться трактор. Танк командира подцепили на буксир. Экипажи других танков покинули машины и отходили вместе с пехотой. Итог — ни одного погибшего танкиста! Броня "Черчилля" выдержала всё!Очень часто даже специалисты недооценивают эту машину. Множество недостатков, которые всячески выпячиваются и достоинства, которых предпочитают не замечать. Почему-то насаждается мнение, что англичане пожертвовали всем, ради усиленного бронирования.Но в Красной Армии того времени на слово мало кто верил. Доверяй, но проверяй. Особенно тогда, когда дело касалось военной техники. Такую проверку прошел и "Черчилль". Причем, британский танк оценивался в сравнении с советскими КВ-1 и КВ-1С. Материал взят из статьи Михаила Барятинского "Пехотный танк "Черчилль".Итак, "Отчет по кратковременным испытаниям английского тяжёлого танка MK-IV «Черчилль» на НИИБТ Полигоне ГАБТУ Красной армии", от 16 сентября 1942 года.Согласно этому отчету наши специалисты выявили недостатки и положительные качества данной машины. Конкретно по каждому пункту выводы разберем ниже. А вот общий вывод о пригодности машины к постановке на вооружение армии СССР приведем полностью:Тут необходимо сделать маленькое отступление от рассказа. Заключение комиссии дано по конкретному танку-МК-IV. А модификаций у "Черчилля" было 11! В СССР эти машины не поставлялись, поэтому, в целях экономии времени, разговор материалы по этой теме перенесем на будущее.Рассмотрим машину внимательнее. И начнем с корпуса. Тем более, что корпус действительно интересен и по конструкции, и по исполнению.Каркас корпуса "Черчилля" собирался из уголков в виде прямоугольной коробки! Далее, на каркас с помощью заклепок крепились листы обычной стали. И уже полученный корпус обвешивали броневой сталью. Кто там претендует на изобретение «Лего»?Вывод советских инженеров: "Танк МК-IV уступает танкам KB-1 и KB- 1С по мощности пушечного вооружения, но имеет преимущества по броневой защите". Было бы действительно странно не признать преимущество в бронировании по соотношении толщины брони 152-77 мм для МК-IV, 95-75 мм для КВ-1 и 82-60 мм для КВ-1С.Для облегчения расположения внутри машины узлов и агрегатов, а также вооружения и экипажа, корпус сделали максимально широким. Для этого пришлось вернуться к компоновке, которая применялась ещё на первых танках.Конструкторское решение заключалось в том, чтобы спрятать ходовую часть под корпусом машины. Инженеры фирмы "Воксхолл Моторс" успешно эту задачу выполнили. Танк получил просто шикарное силовое отделение. Да и располагать вооружение можно было как угодно.Решена была ещё одна задача, которая всегда ставится танкистами конструкторам, но редко выполняется. Танки "Черчилль" получили боковую дверь на уровне отделения управления для эвакуации экипажа!Считаем необходимым пояснить некоторые детали, которые вызывают споры. А именно длину и ширину корпуса "Черчилля". Габариты определялись не прихотью конструкторов, а техническими задачами и условиями эксплуатации танка.Начнем с длины машины. Для объяснения это феномена достаточно вспомнить предназначение машины. Тяжелый пехотный танк. То есть, танк, предназначенный пробивать фортификационные сооружения противника и обеспечивать наступление пехоты.А какие основные виды таких сооружений используются? Окопы и противотанковые рвы. Удлиненный корпус давал возможность преодолевать широкие рвы, которыми согласно боевых уставов своих армий будут оборудованы позиции противника.Узость корпуса тоже легко объяснима. Танк предназначен для боя. И ему совсем не обязательно делать марши по 500-600 километров. Для этого существует железнодорожный транспорт. Так что все тоже просто, ширина "Черчилля" соответствовала ширине ж/д платформ в Великобритании.Оценка наших инженеров по корпусу танка:Забегая вперед, отметим, что этим же объясняется небольшая максимальная скорость машины — 28,1 км/ч (КВ-1 — 35, КВ-1С – 43 км/ч) при примерно равной скорости по шоссе (МК-IV — 25,4, КВ-1 — 24, КВ-1С – 22 км/ч) и по проселку (соответственно 17,5, 18 и 16 км/ч).Не менее интересны и башни "Черчиллей". Башни были трех видов. Литые, сварные и комбинированные. МК-III имели сварную башню, а МК-IV — литую.Кроме этого, башни сохраняя внутреннюю идентичность по расположению агрегатов, приборов наблюдения, вооружения и даже люков и лючков имели некоторые различия во внешнем виде и размерах.Силовая установка на всех "Черчиллях" одинакова. 12-цилиндровый, горизонтально-оппозитный карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Bedford «Twin-Six» мощностью 350 л.с. при 2200 об/мин. Рабочий объем 21 237 см куб.Каждые три цилиндра двигателя имели собственный карбюратор. Итого — четыре карбюратора марки Solex 46FWHE.Оценка наших инженеров такая:Топливо хранилось в семи баках. Шести основных, расположенных по обе стороны двигателя по три бака. Запасной бак располагался на корпусе снаружи, но имел подключение к топливной системе машины. Емкость всех баков 828 литров.Система охлаждения имеет два радиатора, расположенные по обе стороны двигателя. Емкость системы 118 литров.Система смазки циркуляционная, с сухим картером. С двумя насосами — нагнетающим и отсасывающим. Общая емкость системы смазки — 50 литров.Британские инженеры позаботились и о том, чтобы сохранить экипаж при поражении танка в двигатель. Моторно-трансмиссионное отделение было отделено от боевого отделения перегородкой из броневой стали. В случае же, когда поражалось боевое отделение, двигатель и трансмиссия оставались целыми.Достаточно интересна и ходовая часть танка. Гусеницы были двух видов. Либо шириной 356 мм и шагом в 211 мм (70 траков), либо с той же шириной, но шагом 202 мм (72 трака).На каждом борту имелось 11 сдвоенных опорных катков малого диаметра. Подвеска индивидуальная пружинная.Интересно то, что поддерживающих катков на машине не было. Гусеницы скользили по специальным направляющим, как это было на первых танках.В целом, ходовая часть было крайне неудачна. Особенно в сочетании с длиной корпуса. Танк не мог преодолеть даже небольшие подъемы. Даже русская смекалка, когда специалисты одного из полков нарастили грунтозацепы, мало помогла.Но ещё более опасна была езда по косогорам. Даже при движении с креном меньше 20 градусов, танк часто сбрасывал гусеницы. При 20 градусах и более потеря гусениц была нормой. Что в условиях России было большой проблемой.Оценка наших инженеров по ходовой части:Очень много вопросов вызывает наличие двух антенн. Объяснение этого феномена простое. "Черчилли" оборудовались симплексной телефонно-телеграфной радиостанцией № 19, которая была способна работать в двух диапазонах — КВ и УКВ. Она же обеспечивала и внутреннюю связь на пять членов экипажа.Для работы каждого из диапазонов необходима собственная антенна. Таким образом, антенна КВ обеспечивала связь на расстояние до 15 км. При работе телеграфом — до 32 км. А антенна УКВ обеспечивала телефонную связь на дальность до километра.Естественно, связь требовала дополнительный зарядный агрегат. В МК-IV он был. Это одноцилиндровый карбюраторный двигатель с генератором. Этот агрегат позволял заряжать АКБ в во время любой остановки.Мы специально оставили рассказ о вооружении на окончание части о конструкции танка. Дело в том, что вооружение этих машин, даже одной модификации, может быть совершенно разным. Все зависит от конкретного назначения танка.Прежде всего необходимо объяснить одну неточность, которую допускают многие, рассказывая о первых модификациях "Черчилля". На этих машинах никогда не было двух пушек как у американских М3 «Ли» или «Грант».Что тогда на фото? Как понять наличие двух стволов?Выше мы писали о первоначальном предназначении этого танка. Тяжелый пехотный танк. Борьба с танками противника по современной тактике войн была задачей артиллерии.Да и 40-мм (двух фунтовая по английской классификации) пушка Мk IX в башне обеспечивала необходимую мощь противотанковой обороны машины. Её бронепробиваемость была на тот момент достаточной.Орудие, которое устанавливалось в корпусе «Черчилля» было гаубицей! Точнее, танковая гаубица 3" Howitzer OQF Mk I или Mk IA калибра 76 мм. И предназначена гаубица ровно для того же, для чего предназначаются все орудия этого типа.Нас интересуют машины, которые приходили в СССР по ленд-лизу. Это танки двух модификаций МК-III и MK-IV. Танки практически одинаковые, за исключением башни. МК-III имел сварную башню, а МК-IV литую.Вооружение танков было так же различно. Танки этих серий обычно оснащались 57-мм (6-фунтовыми по английской классификации) пушками Mk-III. Кстати, именно такая машина проходила испытания на НИИБТ Полигоне ГАБТУ Красной армии, о котором мы писали выше.Однако в СССР танки поставлялись уже с пушками Mk-V (75-мм), с длиной ствола 36,5 калибра. Пушка имеет клиновой полуавтоматический затвор. Скорострельность— до 20 выстрелов в минуту.Вертикальное наведение от- 12,5° до +20° с помощью подъемного механизма винтового типа. Электроспуск — ножной. Боекомплект танков моделей VII и X состоял из 84 выстрелов.Танк имел на вооружении два 7,92-мм пулемета Besa. Пусть не удивляет такой странный для Британии калибр, вместо 7,69-мм, в основе тут чешский пулемет с таким немецким калибром. Один пулемет был курсовой, с углом возвышения +17 градусов и склонения -8 градусов. Второй пулемет был спарен с орудием. Боекомплект составлял 4950 патронов.И опять вывод советских инженеров по МК-IV:На некоторых машинах имелась возможность установки зенитных пулеметов. Точнее, на специальных креплениях устанавливалась зенитная установка Lakeman для 7,7-мм пехотного пулемета Вгеп. Боекомплект этого пулемета составлял 594 патрона.У "Черчиллей" была и ещё одна особенность. На башне танка находится 50,8-мм (2 дюйма) миномет! В первоначальном варианте он предназначен для установки дымовых завес. Вес миномета 7,6 кг. Штатный БК — 30 дымовых мин. Дальность стрельбы дымовыми минами — 137 метров.Советские танкисты быстро поняли, что дымовые мины для танков прорыва не очень актуальны. Но и "простаивающий" миномет на войне большая роскошь. Солдатская смекалка сработала быстро (автора изобретения нам найти не удалось).В нашей армии использовался 50-мм ротный миномет. Мины именно этого миномета и стали дополнительным вооружением "Черчиллей". Более того, осколочные мины летели дальше дымовых — 415 метров. Вертикальный угол обстрела — от +5° до +37°; горизонтальный — 360°!Прицельные приспособления для британцев были тоже свои. Для пушки и спаренного пулемета использовался прицел № 50x3L Mk I. Для курсового пулемета применялся телескопический прицел № 30 Mk I.Та машина, которую вы видите на фотографиях, одна из модификаций "Черчилля". Если быть точным, то, что вы видите, является "Черчиллем Крокодайлом". "Крокодил" в названии никак не связан с водой. Заставить плавать 40-тонную машину сложно.«Крокодил» — огнеметный танк на базе МК-IV. В музеях других стран можно увидеть «Крокодайлы» более поздней модификации — МК-VII.Итак, конструкция огнеметного танка. Это второй вариант такой конструкции. Первый вариант был с использованием "Черчилля" II. Машина получила название "Черчилль Оук". Он использовал огнемет фирмы "Ронсон".Бак с огнесмесью установили на корме танка. Вдоль левого борта проложили шланг и присоединили его к брандспойту, который установили между передними выступами гусеничного обвода. Смесь подавалась с помощью пневмосистемы с использованием давления азота.Увы, но данные огнеметные танки даже не дошли до поля боя в ходе высадки у Дьеппа. Они были уничтожены. Да и сама идея такого огнеметного танка стала непопулярной. Попадание в бак с огнесмесью делало из танка огромный факел.Но скоро появился второй вариант огнемета. Теперь огнесмесь не располагалась на танке, а перевозилась в специальной бронированной цистерне. Принцип работы тот же, что и раньше. Машина была принята на вооружение в 1943 году.Тележка соединялась с танком через специальный штуцер, а дальше огнесмесь шла по трубе, проложенной под броней. Намного более практичный вариант, броню еще пробить надо.Плюнуть огнем "Крокодил" мог на 120-140 метров.Здесь, кстати, на башне хорошо видна труба миномета.Всего за время войны было выпущено 5 460 единиц "Черчиллей" всех модификаций. Из них в СССР попало 301 единица. И несмотря на достаточно скромное количество этих танков на полях Великой Отечественной, машина засветилась во многих знаковых сражениях.Некоторые эпизоды мы напомним. В освобождении Киева 6 ноября 1943 года принимал участие уже упоминавшийся нами 48-й отдельный гвардейский танковый полк.В Курской битве отличились два гвардейских полка прорыва в составе 5-й танковой армии-15-й и 36-й. По окончании битвы полки переформированы. 15-й укомплектован уже советскими КВ-1С. Оба переброшены под Ленинград.Там же дрались с фашистами 49-й и 36-й полки прорыва. Дрались до самого освобождения города. 50-й полк прорыва был в составе Волховского фронта.82-й отдельный полк участвовал в освобождении не только Ленинграда, но и Таллина и даже Моозундских островов. 21-й отдельный гвардейский полк прорыва первым ворвался в Выборг.Сегодня можно долго и муторно сравнивать, насколько был плох или хорош «Черчилль» в сравнении с КВ.Если посмотреть очень вдумчиво, то в плане брони, вооружения, функциональности, «Черчилль» ничуть не уступал, а во многом даже превосходил отечественные тяжелые машины. Если бы его научить ездить – цены бы британцу не было.К сожалению, толстая броня и хорошая пушка (а пушка «Черчилля» «брала» в борт всех немцев, включая «Тигра» с расстояния 800-1000 метров вообще без проблем) – это еще не главное в бою. Скорость и проходимость – важные составляющие для танка, помимо приведенных выше.Так что по совокупности «Черчилль» все же проигрывает нашим КВ, как ни крути.Ну и традиционные тактико-технические характеристики машины:ТТХ танка MK-IV «Черчилль Крокодил» из коллекции музея военной техники УГМК в Верхней Пышме.Боевой вес, т: 40Габариты, мм:— длина: 7440— ширина: 3250— высота: 2490— клиренс: 530Вооружение:— пушка 75-мм, боекомплект 48 снарядов;— пулемет 7,92-мм;— огнемет «Ronson», дальность стрельбы до 140 м, б/к 1818 л.Бронирование, мм:— лоб корпуса: 152— борт корпуса: 76— башня: 95Двигатель: горизонтально-оппозитный 12‑цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения «Bedford» «Twin Six».Мощность, л.с.: 350.Максимальная скорость, км/ч: 28/20 (с прицепом).Запас хода, км: 245.Экипаж, чел: 5.