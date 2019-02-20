РЖД хочет платить Украине, а не ЛНР

РЖД обратились к правительству РФ с просьбой отменить запрет на ввоз двигателей и генераторов для строительства и ремонта локомотивов. Как говорится в письме, постановлением правительства РФ от 29 декабря 2018 года в Россию запрещен ввоз украинских электрических двигателей и генераторов, электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей для локомотивов. При этом в Луганске без дела простаивает «Лугансктепловоз», ранее работавший на РФ… Тот самый случай, когда рука рынка явно растет не из того места.Государственная компания, которая покупает двигатели на Украине в обход санкций, в то время как в ЛНР уже не первый год стоит мощнейшее производство с более чем столетней историей, — это даже не предательство, это смахивает на идиотизм.В 2010-2013 году «Лугансктепловоз» поставил РЖД сотни машин. Предприятие полностью унифицировано с аналогичным производством в Брянске. В 2014 году заводу здорово досталось – по цехам предприятия было около 140 прилетов. Тем не менее, практически все оборудование осталось цело или было в скором времени отремонтировано. Уже в ноябре 2014 года руководство «Лугансктепловоз» заявило о том, что предприятие имеет запас комплектующих и готово в полном объеме оплачивать контракты с поставщиками, а также готовится выпустить в 2015 году 300 локомотивных секций.В то же время в РЖД заявили, что в связи с неопределенностью ситуации и боевыми действиями все заказы переданы российским производителям. В 2015 году подавляющая часть персонала получила выходное пособие и была отправлена в бессрочный отпуск. Остались три рабочих цеха, которые заняты в основном ремонтом. В 2016 году власти ЛНР заявили о намерении собственника предприятия, российской компании «Трансмашхолдинг», в 2017 году вновь запустить работу «Лугансктепловоз». К сожалению, этого так и не произошло.В каком состоянии находится оборудование завода в данный момент, доподлинно неизвестно, однако вполне понятно, что, даже учитывая расходы на ремонт, восстановление производства и выпуск локомотивов в Луганске был бы архивыгодным для РЖД и внес бы свою лепту в восстановление экономики ЛНР. Конечно, в том случае, если собственник («Трансмашхолдинг») втихую не «эвакуировал» с завода все самое ценное.Учитывая низкие налоговые ставки и низкие зарплаты, можно было бы получать сверхприбыли, производя дешевые локомотивы и прочую продукцию (у завода была широкая номенклатура изделий). ЛНР при этом получила бы рабочие места и налоговые отчисления. В общем, все были бы довольны (кроме Украины).Безусловно, вывоз готовой продукции вполне мог бы спровоцировать введение санкций Западом против «Трансмашхолдинга» (РЖД уже давно под санкциями), что особо опасно, учитывая сотрудничество компании с «Siemens». В то же время стоит ли говорить, что технология вывоза готовой продукции из ЛДНР как в Россию, так и на Украину, а также последующей ее реализации давно отработана?В общем, вот она, курица, готовая нести золотые яйца, нужно просто протянуть руки и взять. Если эти руки растут из правильного места. Остается надеяться, что шумиха, которая сейчас вполне может подняться, привлечет внимание российского правительства к данной проблеме. Необходимо восстанавливать промышленный потенциал Донбасса: в конце концов, это выгодно ЛДНР и РФ. В общем, будем надеяться на лучшее.