Расчёты С-400 научат сбивать гиперзвуковые цели
Расчеты зенитных комплексов С-400 и «Панцирь-С» получат навыки поражения гиперзвуковых целей, роль которых будут выполнять модернизированные ракеты-мишени «Фаворит-РМ», сообщают Известия.
Доработанные ракеты-мишени, получившие более высокие скоростные характеристики, впервые были применены на учении зенитчиков в конце прошлого года. Их использование было признано командованием эффективным, и уже в этом году они поступят для тренировок на основные полигоны ПВО.
В мишень «Фаворит-РМ» превращена ракета 5В55 комплекса С-300ПС. Вместо взрывчатки в ее боевую часть устанавливается дополнительное электронное оборудование, также перепрограммируется блок управления. Ракета способна кратковременно развивать скорость более 7 тыс. км/час. Таких показателей сегодня могут достичь самолеты 5-го поколения и крылатые ракеты.
В определенных режимах «Фаворит-РМ» способен реагировать на угрозы и уклоняться от атак. Это происходит после облучения ракеты радарами: система определяет тип ЗРК и, реагируя на обстановку, дает команду о совершении противозенитного маневра. На завершающем этапе полета ракета резко взмывает вверх на несколько километров, после чего падает вниз.
Сообщается, что новая ракета-мишень способна имитировать все средства воздушного нападения, в том числе крылатые и баллистические ракеты, самолеты, вертолеты и даже малозаметные БЛА.
По словам бывшего начальника зенитных ракетных войск ВВС России (2000-2008 гг.) Алексея Горькова, использование в тренировках интеллектуальных мишеней является шагом вперед в подготовке расчетов современных ЗРК. Это будет способствовать повышению их мастерства, добавил эксперт.
Доработанные ракеты-мишени, получившие более высокие скоростные характеристики, впервые были применены на учении зенитчиков в конце прошлого года. Их использование было признано командованием эффективным, и уже в этом году они поступят для тренировок на основные полигоны ПВО.
В мишень «Фаворит-РМ» превращена ракета 5В55 комплекса С-300ПС. Вместо взрывчатки в ее боевую часть устанавливается дополнительное электронное оборудование, также перепрограммируется блок управления. Ракета способна кратковременно развивать скорость более 7 тыс. км/час. Таких показателей сегодня могут достичь самолеты 5-го поколения и крылатые ракеты.
В определенных режимах «Фаворит-РМ» способен реагировать на угрозы и уклоняться от атак. Это происходит после облучения ракеты радарами: система определяет тип ЗРК и, реагируя на обстановку, дает команду о совершении противозенитного маневра. На завершающем этапе полета ракета резко взмывает вверх на несколько километров, после чего падает вниз.
Сообщается, что новая ракета-мишень способна имитировать все средства воздушного нападения, в том числе крылатые и баллистические ракеты, самолеты, вертолеты и даже малозаметные БЛА.
По словам бывшего начальника зенитных ракетных войск ВВС России (2000-2008 гг.) Алексея Горькова, использование в тренировках интеллектуальных мишеней является шагом вперед в подготовке расчетов современных ЗРК. Это будет способствовать повышению их мастерства, добавил эксперт.
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