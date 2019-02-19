Молдова пожаловалась на Россию во все международные организации
Молдавия подала жалобу на Россию в ряд международных организаций. Поводом для жалоб стали "действия России при освобождении молдавских летчиков из афганского плена". Об этом сообщает молдавское Министерства иностранных дел и европейской интеграции на своей странице в Facebook.
Поводом для жалоб в международные организации стали "недопустимые действия" РФ в отношении двух молдавских летчиков Лионела Буруяну и Михаила Крихана, которые были освобождены из афганского плена при содействии российских посредников. По утверждению Кишинева, Россия после освобождения пилотов, с задержкой предоставила к ним доступ молдавским дипломатам, тем самым нарушив Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и Консульскую конвенции между Россией и Молдавией.
Кишинев требует "привести положение пилотов в законность и соответствие нормам международного права". В Москве заявили, что летчики отправятся домой после курса лечения. При этом сами молдавские пилоты "не горят желанием" встречаться с молдавскими официальными лицами, отказавшись от встречи с ними и попросив не беспокоить их, чтобы дать прийти в себя и встретиться с родными.
Жалобы об якобы совершенных нарушениях направлены в офис Верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара по правам человека СЕ, кабинета комиссара Евросоюза по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства, а также еще в ряд международных правозащитных организаций.
Экипаж молдавского вертолета Ми-8 попал в плен к талибам 24 ноября 2015. Вертолет был подбит боевиками и был вынужден совершить вынужденную посадку. В плен попали три члена экипажа и пятнадцать пассажиров вертолета. Впоследствии один член экипажа был убит, а двое были оставлены в плену, где и находились до момента их освобождения с помощью российских посредников.
Поводом для жалоб в международные организации стали "недопустимые действия" РФ в отношении двух молдавских летчиков Лионела Буруяну и Михаила Крихана, которые были освобождены из афганского плена при содействии российских посредников. По утверждению Кишинева, Россия после освобождения пилотов, с задержкой предоставила к ним доступ молдавским дипломатам, тем самым нарушив Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и Консульскую конвенции между Россией и Молдавией.
Кишинев требует "привести положение пилотов в законность и соответствие нормам международного права". В Москве заявили, что летчики отправятся домой после курса лечения. При этом сами молдавские пилоты "не горят желанием" встречаться с молдавскими официальными лицами, отказавшись от встречи с ними и попросив не беспокоить их, чтобы дать прийти в себя и встретиться с родными.
Жалобы об якобы совершенных нарушениях направлены в офис Верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара по правам человека СЕ, кабинета комиссара Евросоюза по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства, а также еще в ряд международных правозащитных организаций.
Экипаж молдавского вертолета Ми-8 попал в плен к талибам 24 ноября 2015. Вертолет был подбит боевиками и был вынужден совершить вынужденную посадку. В плен попали три члена экипажа и пятнадцать пассажиров вертолета. Впоследствии один член экипажа был убит, а двое были оставлены в плену, где и находились до момента их освобождения с помощью российских посредников.
- Использованы фотографии:
- НТВ
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