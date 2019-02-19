Для ВМФ создана радионавигационная система нового поколения
Для российского флота создана радионавигационная система (РНС) нового поколения «Спрут-Н1», позволяющая определять географическое положение объекта, его скорость и высоту с точностью, значительно превышающей данные ГЛОНАСС, сообщают Известия.
За определение координат отвечают базовые наземные станции РНС, которые передают зашифрованный сигнал кораблям и самолетам. Главное преимущество системы РНС – ее сигнал невозможно заглушить.
Сообщается, что в этом году оборудование для «Спрута-Н1» поступит на один из флотов для опытной эксплуатации.
Система состоит из ряда наземных станций слежения и передачи информации на борт корабля или самолета, вычислительного центра и приемника. Работа комплекса синхронизируется с ГЛОНАСС и является ее наземным дублером. При этом он дает пользователям поправки, позволяющие повысить точность координат.
Отмечается, что интеграция систем космического и наземного базирования позволит создать в России единую защищенную систему координатного обеспечения.
Необходимость альтернативных каналов поддержки стала очевидной после того как выяснилось, что современные спутниковые системы уязвимы перед средствами РЭБ. Наземная же РНС продолжит автономную работу даже если противнику удастся заглушить спутниковый сигнал.
Как отметил эксперт, бывший командир подлодки Сергей Баталин, знать свое месторасположение очень важно, поскольку это позволяет своевременно уклониться от ударов противника или выйти на атакующий курс.
По его словам, есть множество способов определить свое местонахождение, однако самый точный – это навигационные комплексы, которые в автоматическом режиме прокладывают маршрут, и на данные которых замыкаются многие системы управления кораблем и высокоточным вооружением.
За определение координат отвечают базовые наземные станции РНС, которые передают зашифрованный сигнал кораблям и самолетам. Главное преимущество системы РНС – ее сигнал невозможно заглушить.
Сообщается, что в этом году оборудование для «Спрута-Н1» поступит на один из флотов для опытной эксплуатации.
Система состоит из ряда наземных станций слежения и передачи информации на борт корабля или самолета, вычислительного центра и приемника. Работа комплекса синхронизируется с ГЛОНАСС и является ее наземным дублером. При этом он дает пользователям поправки, позволяющие повысить точность координат.
Отмечается, что интеграция систем космического и наземного базирования позволит создать в России единую защищенную систему координатного обеспечения.
Необходимость альтернативных каналов поддержки стала очевидной после того как выяснилось, что современные спутниковые системы уязвимы перед средствами РЭБ. Наземная же РНС продолжит автономную работу даже если противнику удастся заглушить спутниковый сигнал.
Как отметил эксперт, бывший командир подлодки Сергей Баталин, знать свое месторасположение очень важно, поскольку это позволяет своевременно уклониться от ударов противника или выйти на атакующий курс.
По его словам, есть множество способов определить свое местонахождение, однако самый точный – это навигационные комплексы, которые в автоматическом режиме прокладывают маршрут, и на данные которых замыкаются многие системы управления кораблем и высокоточным вооружением.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter