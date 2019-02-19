Два новых Ми-28Н поступили в бригаду армейской авиации ЗВО

На вооружение бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Псковской области поступило два ударных вертолета Ми-28Н. Об этом сообщает пресс-служба округа.Согласно опубликованной информации, два новых ударных вертолета Ми-28Н поступили на вооружение бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Новая техника будет дислоцирована на аэродроме в Псковской области. В настоящее время экипажи приступили к облетыванию техники в дневное и ночное время.Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.В настоящее время холдинг "Вертолеты России" начал программу госиспытаний вертолета Ми-28НМ, новой версии Ми-28Н, модернизированной с учетом применения винтокрылой машины в боевых действиях в Сирии. С вводом в эксплуатацию нового вертолета упор в поставках винтокрылых машин в ВС РФ будет сделан именно на Ми-28НМ.