Квачков раскритиковал позицию властей РФ по Украине в 2014 году
Адвокат полковника ГРУ (по решению суда – бывшего) Владимира Квачкова Андрей Виканов подтвердил информацию о том, что его подзащитный находится на свободе. Кроме того, Виканов заявил о планах на пресс-конференцию, которую проведёт Квачков.
Напомним, что один из районных судов Республики Мордовия несколько дней назад принял решение об изменении приговора в отношении лишённого звания и наград полковника Владимира Квачкова, в результате чего тот был освобождён от наказания ввиду частичной декриминализации статьи.
Нужно также отметить, что летом позапрошлого года Квачков был приговорён к 1,5 годам колонии строго режима за якобы призывы к насилию в отношении представителей государственной власти. На тот момент Квачков находился в местах заключения. Сторона обвинения заявила, что Квачков записал видеообращение в колонии. Своей вины Квачков тогда не признал.
Сам Квачков, на которого буквально набросилась толпа репортёров, после освобождения был немногословен, отвечая на вопросы о своём состоянии. Квачков заявил, что «к бою готов».
Ранее Квачков сообщил, что намерен защитить докторскую диссертацию по теории спецопераций. Себя он называет политзаключённым, а своё освобождение «выгодным пропутинскому клану и либеральному крылу». Такое заявление экс-полковник сделал в интервью порталу «Лента.ру», добавив, что его дальнейшая деятельность будет направлена на «пропаганду русского православного государства и на то, чтобы поспособствовать объединению церквей».
В своём интервью Квачков раскритиковал власти РФ за позицию по Украине в 2014 году. По словам экс-полковника "верховный главнокомандующий ограничился Крымом", вместо "восстановления полного контроля" над рядом регионов: Николаевской, Херсонской, Харьковской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и другими областями. Квачков заявил, что российская власть упустила шанс взять исконно русские территории.
На выходе из колонии Квачков заявил, что на нём "парадная форма русского политзаключённого".
Напомним, что один из районных судов Республики Мордовия несколько дней назад принял решение об изменении приговора в отношении лишённого звания и наград полковника Владимира Квачкова, в результате чего тот был освобождён от наказания ввиду частичной декриминализации статьи.
Нужно также отметить, что летом позапрошлого года Квачков был приговорён к 1,5 годам колонии строго режима за якобы призывы к насилию в отношении представителей государственной власти. На тот момент Квачков находился в местах заключения. Сторона обвинения заявила, что Квачков записал видеообращение в колонии. Своей вины Квачков тогда не признал.
Сам Квачков, на которого буквально набросилась толпа репортёров, после освобождения был немногословен, отвечая на вопросы о своём состоянии. Квачков заявил, что «к бою готов».
Ранее Квачков сообщил, что намерен защитить докторскую диссертацию по теории спецопераций. Себя он называет политзаключённым, а своё освобождение «выгодным пропутинскому клану и либеральному крылу». Такое заявление экс-полковник сделал в интервью порталу «Лента.ру», добавив, что его дальнейшая деятельность будет направлена на «пропаганду русского православного государства и на то, чтобы поспособствовать объединению церквей».
В своём интервью Квачков раскритиковал власти РФ за позицию по Украине в 2014 году. По словам экс-полковника "верховный главнокомандующий ограничился Крымом", вместо "восстановления полного контроля" над рядом регионов: Николаевской, Херсонской, Харьковской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и другими областями. Квачков заявил, что российская власть упустила шанс взять исконно русские территории.
На выходе из колонии Квачков заявил, что на нём "парадная форма русского политзаключённого".
- Использованы фотографии:
- YouTube/Столица С
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