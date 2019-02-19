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Квачков раскритиковал позицию властей РФ по Украине в 2014 году

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Адвокат полковника ГРУ (по решению суда – бывшего) Владимира Квачкова Андрей Виканов подтвердил информацию о том, что его подзащитный находится на свободе. Кроме того, Виканов заявил о планах на пресс-конференцию, которую проведёт Квачков.

Напомним, что один из районных судов Республики Мордовия несколько дней назад принял решение об изменении приговора в отношении лишённого звания и наград полковника Владимира Квачкова, в результате чего тот был освобождён от наказания ввиду частичной декриминализации статьи.


Нужно также отметить, что летом позапрошлого года Квачков был приговорён к 1,5 годам колонии строго режима за якобы призывы к насилию в отношении представителей государственной власти. На тот момент Квачков находился в местах заключения. Сторона обвинения заявила, что Квачков записал видеообращение в колонии. Своей вины Квачков тогда не признал.

Сам Квачков, на которого буквально набросилась толпа репортёров, после освобождения был немногословен, отвечая на вопросы о своём состоянии. Квачков заявил, что «к бою готов».

Ранее Квачков сообщил, что намерен защитить докторскую диссертацию по теории спецопераций. Себя он называет политзаключённым, а своё освобождение «выгодным пропутинскому клану и либеральному крылу». Такое заявление экс-полковник сделал в интервью порталу «Лента.ру», добавив, что его дальнейшая деятельность будет направлена на «пропаганду русского православного государства и на то, чтобы поспособствовать объединению церквей».

В своём интервью Квачков раскритиковал власти РФ за позицию по Украине в 2014 году. По словам экс-полковника "верховный главнокомандующий ограничился Крымом", вместо "восстановления полного контроля" над рядом регионов: Николаевской, Херсонской, Харьковской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и другими областями. Квачков заявил, что российская власть упустила шанс взять исконно русские территории.

На выходе из колонии Квачков заявил, что на нём "парадная форма русского политзаключённого".
Использованы фотографии:
YouTube/Столица С
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