Российский генерал: В окончательной версии Су-57 превзойдёт F-35

Опыт эксплуатации даже наших самолётов поколения 4++ в Сирии показал, что американские F-22 уходили от столкновения. Если бы американские самолёты имели серьёзное преимущество, то они бы обязательно попытались схлестнуться с нашими лётчиками.

Если американские самолёты действительно пойдут на «сцепку» с российскими новейшими самолётами, то это отрицательно скажется на имидже F-35 и F-22. Они будут постоянно уходить от реального сравнения боевых качеств нашего Су-57 и своего F-35 только по той причине, чтобы не потерять потенциальных покупателей.

Нужно понимать, что пока лицо у Су-57 есть, но эта его версия не окончательная. Испытания продолжаются. В окончательной версии он намного превзойдёт и F-22, и F-35.