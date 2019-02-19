Госдума запретила военным распространять информацию о службе

Во вторник на пленарном заседании Госдума приняла закон, запрещающий военнослужащим передавать свои данные и данные о своих сослуживцах СМИ и распространять их в интернете.Согласно принятому закону, всем военным, в том числе гражданам, призванным на военные сборы, запрещается иметь при себе на службе телефоны, ноутбуки, планшеты и другие приборы, с помощью которых может осуществляться запись и хранение информации, выход в интернет и распространение фото-, видео-, аудиофайлов и данных геолокации.Отмечается, что «обычные кнопочные телефоны без камер не будут запрещены».Военнослужащим запрещается публиковать данные о себе и других военных, в том числе и о гражданах, уволенных с военной службы и их родственниках, а также информацию о военных объектах и органах военного управления, местах их дислокации и передислокации.Такая инициатива связана с тем, что для иностранных спецслужб и, кроме того, террористических организаций военнослужащие представляют особый интерес.За нарушение принятого закона военнослужащие будут привлекаться к дисциплинарной ответственности. Военнослужащие по контракту могут быть уволены за публикацию сведений в прессе или интернете.