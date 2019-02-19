Танк-беспилотник – цель ближайшего будущего для военных КБ России

С конца XX века на военных предприятиях ОПК и в конструкторских бюро России не прекращаются работы по созданию безэкипажного роботизированного танка будущего.Сейчас, когда искусственный интеллект стал практически реальностью, идея танка-беспилотника превратилась из фантастики далекого будущего в реальную техническую задачу настоящего, как те же дроны или беспилотные подводные аппараты.О создании беспилотного танка заявил Андрей Терликов, главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, входящего в "Уралвагонзавод"., - сказал он., добавил главный конструктор.Более того, по оценкам Терликова, российская инженерно-конструкторская мысль и промышленная база ВПК РФ более подготовлена к разработке новейшей роботизированной техники, нежели наши зарубежные оппоненты. Еще в конце прошлого века, когда для разработки танка-беспилотника использовалась база существующих машин Т-64 и Т-72, Россия опережала другие страны в этой области.Со словами Андрея Терликова перекликается и информация, появившаяся летом прошлого года. Тогда сообщалось о том, что российский беспилотный танк под названием «Тачанка» создается на базе отечественного танка последнего поколения Т-14 «Армата». При этом планируется, что новая безэкипажная платформа тяжелого класса будет многофункциональным высокотехнологичным концептом бронемашины будущего. Впоследствии на её основе российские танкостроители смогут конструировать не только беспилотные танки, но и подобные БТР и БМП, инженерные колесно-гусеничные комплексы, а также автономные системы танковой поддержки, разведки, координации огня и боя.