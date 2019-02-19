ВДВ получит собственную авиацию
В составе ВДВ будет впервые создана бригада армейской авиации, в которую войдут 4 вертолетные эскадрильи, сообщают Известия.
Часть планируется сформировать в 2020-2021 годах. Для нее будут заказывать новые вертолеты. Одну из эскадрилий укомплектуют вертолетами Ми-35М. Бригада может быть размещена в Воронеже или в Рязани.
По мнению экспертов, вертолетная часть поможет десантникам действовать разнообразнее и более эффективно. Не стоит забывать и о том, что вертолет для десантников – это не только переброска, но и огневая поддержка.
Подобная структура уже обкатывалась в прошлом году в 31-й десантной бригаде. В ходе учения «Восток-2018» ее подразделения были высажены в тылу «противника». Тогда в доставке десантников приняли участие более 40 вертолетов Ми-8АМТШ. Прикрытие осуществляли Ми-24.
Как пояснил эксперт Валерий Юрьев, в настоящее время армейская авиация подчинена командующим округами, поэтому руководству ВДВ для планирования переброски подразделений приходится проходить через множество согласований. При этом в планы посвящается довольно широкий круг лиц, что может привести к утечке информации.
Поэтому и принято решение о создании в ВДВ собственного авиационного соединения, вертолетами которого командующий войсками сможет воспользоваться без лишних проволочек.
Газета отмечает, что бригада может быть полностью укомплектована транспортными и ударными вертолетами в течение двух лет без ущерба для программы перевооружения: в последние годы в войска ежегодно поставляется от 70 до 135 новых машин.
Часть планируется сформировать в 2020-2021 годах. Для нее будут заказывать новые вертолеты. Одну из эскадрилий укомплектуют вертолетами Ми-35М. Бригада может быть размещена в Воронеже или в Рязани.
По мнению экспертов, вертолетная часть поможет десантникам действовать разнообразнее и более эффективно. Не стоит забывать и о том, что вертолет для десантников – это не только переброска, но и огневая поддержка.
Подобная структура уже обкатывалась в прошлом году в 31-й десантной бригаде. В ходе учения «Восток-2018» ее подразделения были высажены в тылу «противника». Тогда в доставке десантников приняли участие более 40 вертолетов Ми-8АМТШ. Прикрытие осуществляли Ми-24.
Как пояснил эксперт Валерий Юрьев, в настоящее время армейская авиация подчинена командующим округами, поэтому руководству ВДВ для планирования переброски подразделений приходится проходить через множество согласований. При этом в планы посвящается довольно широкий круг лиц, что может привести к утечке информации.
Поэтому и принято решение о создании в ВДВ собственного авиационного соединения, вертолетами которого командующий войсками сможет воспользоваться без лишних проволочек.
Газета отмечает, что бригада может быть полностью укомплектована транспортными и ударными вертолетами в течение двух лет без ущерба для программы перевооружения: в последние годы в войска ежегодно поставляется от 70 до 135 новых машин.
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