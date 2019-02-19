Бразильский генерал впервые войдёт в состав Южного командования США
Бразильская общественность и демократическая пресса подвергли резкой критике решение правительства интегрировать действующего генерала в состав Южного командования США (подразделения, координирующего стратегические и военные интересы США в Южной и Центральной Америке, а также в Карибском бассейне).
Решение о назначении было объявлено на днях главой Южного командования, адмиралом Крейгом Фаллером, во время его речи в Сенате США.
До сих пор бразильские военные занимали руководящие посты только в международных миссиях под эгидой ООН (исключение - военное вмешательство в Доминиканской Республике под руководством США в 1965г.). Подчинение офицера высшего военного звена Бразилии военной структуре США, особенно на фоне обострения ситуации с Венесуэлой, воспринимается многими в Бразильском обществе весьма неоднозначно.
Так, издание "Viomundo" называет данный шаг "Преступлением государственной измены", сравнивая его с позором сотрудничества французских офицеров-коллаборационистов республики Виши (оккупированной части Франции) с нацистами.
Издание "Brasil247" считает, что передача бразильского генерала в подчинение США ухудшит отношения Бразилии с Россией и Китаем, напоминая, что адмирал Крейг Фаллер назвал основными угрозами для США Россию, Китай, Иран, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.
На данный момент кандидатура интегрируемого бразильского офицера официально не оглашена, однако, по данным по данным "CST command", скорее всего им станет бригадный генерал Алсидес Валериано де Фариа Джуниор, который сейчас возглавляет 5-ю танковую кавалерийскую бригаду в Понта-Гросса (штат Парана).
Решение о назначении было объявлено на днях главой Южного командования, адмиралом Крейгом Фаллером, во время его речи в Сенате США.
До сих пор бразильские военные занимали руководящие посты только в международных миссиях под эгидой ООН (исключение - военное вмешательство в Доминиканской Республике под руководством США в 1965г.). Подчинение офицера высшего военного звена Бразилии военной структуре США, особенно на фоне обострения ситуации с Венесуэлой, воспринимается многими в Бразильском обществе весьма неоднозначно.
Так, издание "Viomundo" называет данный шаг "Преступлением государственной измены", сравнивая его с позором сотрудничества французских офицеров-коллаборационистов республики Виши (оккупированной части Франции) с нацистами.
Издание "Brasil247" считает, что передача бразильского генерала в подчинение США ухудшит отношения Бразилии с Россией и Китаем, напоминая, что адмирал Крейг Фаллер назвал основными угрозами для США Россию, Китай, Иран, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.
На данный момент кандидатура интегрируемого бразильского офицера официально не оглашена, однако, по данным по данным "CST command", скорее всего им станет бригадный генерал Алсидес Валериано де Фариа Джуниор, который сейчас возглавляет 5-ю танковую кавалерийскую бригаду в Понта-Гросса (штат Парана).
- Автор:
- CPLCRB-press
- Использованы фотографии:
- https://www.viomundo.com.br
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